Am Samstag gastiert der Sport- und Gesangsverein Freiberg an der Kreuzeiche. Das Team weist Superlative vor: Zehn Spiele ungeschlagen bei acht Siegen und zwei 1:1-Remis (in Backnang und gegen Nöttingen). Zwei Siege mit je 7:0 in Göppingen und gegen Linx vermeldet Freiberg, hat in zehn Spielen nur...