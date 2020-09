Zweites Gastspiel für den Fußball-Oberligisten SSV Reutlingen in der noch jungen Saison um Punkte. Am Mittwoch, 2. September (19 Uhr, Pichterich-Stadion – keine Zuschauer zugelassen) wollen die Schütt-Schützlinge bei der Neckarsulmer SU erfolgreicher agieren wie zum Saisonstart bei der 0:3-Pleite in Bissingen.