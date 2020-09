Nach drei Niederlagen aus den ersten vier Oberliga-Punktspielen steht für den SSV Reutlingen eine englische Woche an – zwei Spiele, die entscheidend sein können. Am Samstag geht es nach Südbaden zum SV Linx (15.30 Uhr), wo der Kreuzeicheklub in der Vorsaison mit 0:3 unter die Räder kam und ein Jahr zuvor auch mit 1:3 verlor.