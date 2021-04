Der französische Stürmerstar Karim Benzema (Mitte, am Ball) trifft hier für Real Madrid in der Gruppenphase der UEFA Champions League am 9. Dezember 2020 beim 2:0-Heimsieg über Borussia Mönchengladbach ins Netz. Auch vorerst können die „Königlichen“ aus der spanischen Hauptstadt kein eigenes Süppchen mit anderen Topklubs kochen, sondern werden weiterhin in der Champions League antreten. Niemand kann freilich garantieren, dass die Pläne für eine Super League lange in der Schublade ruhen. © Foto: Eibner