Jede Menge interessante Duelle stehen am achten Spieltag der Kreisliga A2 Alb auf dem Programm. Dabei liegt der Fokus allerdings auf den beiden Topspielen in Mähringen und Rommelsbach. Der Aufsteiger empfängt den TSV Sickenhausen und will sich mit einem Sieg weiter in der Spitzengruppe der Liga f...