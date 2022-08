TSG Münsingen gegen

SGM Hay./Zwief./Pfronst. 0:3

Die neu formierte Spielgemeinschaft aus Hayingen/Zwiefalten/Pfronstetten ging in einer munteren Anfangsphase bereits in der 13. Minute mit 1:0 in Führung. Alexander Dank verwandelte einen Foulelfmeter für die Gäste. Sechs Minuten später war Alexand...