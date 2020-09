Drei Spiele, null Punkte und ein Torverhältnis von 3:16 – der WSV Mehrstetten erlebte einen alles als anderen als gelungenen Saisonstart. „Uns war klar, dass es für uns schwer werden wird“, sagt Spielertrainer Sebastian Gresch. Der WSV war in der letzten, abgebrochenen Saison ebenfalls am Tabellenende und hatte kaum eine realistische Chance auf den Klassenerhalt. „Wir waren dennoch optimistisch, hatten aber von Saisonbeginn mit vielen Verletzten zu kämpfen“, so Gresch.