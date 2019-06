Themen in diesem Artikel TSG Ehingen

Trainer Joachim Oliveira wird Kommandogeber an der Seitenlinie des Fußball-Bezirksligisten TSG Ehingen. Gleich nachdem Roland Schlecker gesagt hat, dass er aufhören wolle, sei die TSG auf ihn zugegangen. Eigentlich hatte der Coach des Ligakonkurrenten SG Altheim nach dieser Saison vor, eine Pause einzulegen. Die Aufgabe mit Ehingen reizte ihn aber und so entschloss er sich zu diesem Engagement.

Schließlich führte der A-Lizenz-Inhaber bislang A-Ligisten oder Bezirksligisten zu Erfolgen, noch nie aber hatte er ein Team bis in die Landesliga begleitet. Und das ist ja das fest anvisierte Ziel der Ehinger TSG für die Saison 2019/20. „Joachim hatte ich schon lang im Hinterkopf. Er war schon immer ein Kandidat, den wir verfolgt haben“, gibt Abteilungsleiter Michael Schleicher zu. Die beiden hatten vor Jahren schon in der zweiten Mannschaft der TSG zusammengearbeitet und überhaupt stehe man stets in regem Austausch. „Mich hat schon immer interessiert, wie er die Dinge sieht“, so Schleicher. Oliveira hat eine klares Bild davon, wie eine Mannschaft aufzutreten hat, ist in seiner Analyse stets messerscharf. Ein echter Trainerfuchs eben, der den Ehinger Fußballern sicherlich gut tut. Ob es einen Co-Trainer geben soll, werde man noch besprechen.

Der Wechsel betrifft auch ausschließlich Oliveiras Person. Seine Söhne Sandro und Joel, die sich mit der SG Altheim schon für die anstehende Runde geeinigt haben, werden nicht mit dem Vater ziehen. „Das Thema war längst durch, wir wollten da keine Lockrufe setzen“, erklärte Schleicher. Konkretes zu Neuzugängen gäbe es wie bereits berichtet erst nächste Woche.

Am 28. Juni ist offizieller Trainingsauftakt der ersten Mannschaft. Hier beginnt dann die Ära Oliveira. Beim Freundschaftsspiel gegen den 1. FC Heidenheim am 30. Juni wird Roland Schlecker verabschiedet und Joachim Oliveiras Einstand gefeiert. Mohsen Younis bleibt weiterhin Trainer der TSG-Reserve.