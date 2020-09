Das für den heutigen Mittwoch, 23.09.2020, angesetzte Meisterschaftsspiel der Fußball-Kreisliga A2 Alb zwischen dem SV Walddorf und dem TSV Eningen II ist abgesetzt. Grund dafür ist der positive Corona-Test eines Spielers des TSV Eningen II.

„Wir haben alle notwendigen Stellen sofort informiert. Alle Beteiligten, die Kontakt zu dem Spieler hatten, befinden sich nun in Quarantäne und warten darauf, dass sie einen Coronatest machen könnte“, so Eningens Abteilungsleiter Paul Stingel. „Wir warten zudem noch auf eine finale Rückantwort des Gesundheitsamtes“, so Stingel weiter.

Mit unangenehmen Überraschungen musste sich in den vergangenen Tagen auch Thomas Anhorn auseinandersetzen, der Leiter der Fußballabteilung des TSV Dettingen. In der Bezirksliga-Elf des TSV sind vier Spieler mit dem Virus infiziert, weitere Coronafälle gibt es in der zweiten Mannschaft und in der A-Jugend.

Keine Fußballspiele in Dettingen

Der Verein sagt für das kommende Wochenende alle Spiele ab – inklusive des Lokalderbys der „Ersten“ gegen die TSG Upfingen. Der Trainingsbetrieb der Fußballer ruht seit Tagen, die Kabinen sind geschlossen.

Einzig den ganz kleinen Kickern, die mit dem Ausbruch nichts zu tun haben, bietet der TSV noch ihren Übungsabend an, so Thomas Anhorn. „Sich umziehen und duschen müssen sie allerdings zu Hause.“

Wenn alle Quarantänen abgelaufen sind und keine neuen Corona-Fälle dazukommen, möchte der Fußballchef am übernächsten Wochenende wieder in den Spielbetrieb einsteigen. Spätestens heute und morgen dürften dem Landratsamt weitere Testergebnisse von Kontaktpersonen vorliegen, die bereits am Wochenende untersucht wurden.

Kein Pokalspiel in Bremelau

Auch das für heute angesetzte Pokalspiel des SV Bremelau gegen die TuS Metzingen findet nicht statt. „Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme“, begründet TuS-Trainer Zizio Teixeira-Rebelo die Spielabsage und betont ausdrücklich, dass bislang für den einen betroffenen TuS-Spieler noch kein Testergebnis vorliegt – weder positiv noch negativ. Ob das Auswirkungen auf das Topspiel am Sonntag gegen Croatia Reutlingen haben wird, wird sich in den nächsten Tagen zeigen.

Übersicht aller Spielabsagen

Bezirkspokal, 23.09.2020: SV Bremelau gegen TuS Metzingen

Kreisliga A2 Alb, 23.09.2020: SV Walddorf gegen TSV Eningen II