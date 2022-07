Am Wochenende wird die erste Runde im WFV-Pokal ausgetragen. Bereits am Freitag um 18.30 Uhr empfängt Fußball-Landesligist SG Empfingen den Regionalligisten TSG Balingen mit Trainer Martin Braun. Das Zollern/Alb-Team ist als viertklassiger Gast, der auch ein Trainingslager abhielt und um Punkte am...