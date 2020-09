„Unser Spieler hat am Sonntag über Symptome geklagt, ließ sich im Test-Zentrum in Nürtingen auf Corona testen. Seit Dienstagabend hat er das Ergebnis, das leider positiv war“, sagte am Mittwoch Uli Krohmer, Vorstand Sport des TSV Wittlingen.Alle Stellen sind benachrichtigt, wie vom WFV vorgeg...