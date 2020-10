In der Fußball-Bezirksliga Alb steht am neunten Spieltag mit dem Aufeinandertreffen des FV Bad Urach mit der TuS Metzingen das nächste Derby im Ermstal an. Bereits am vergangenen Sonntag kämpften die Uracher um Trainer Hüseyin Fidan im Neuwiesenstadion beim TSV Dettingen ebenfalls in einem Ermst...