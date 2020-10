Neun Partien stehen am Sonntag in der Fußball-Bezirksliga Alb am achten Spieltag auf dem Programm. In Dettingen fiebert man schon mehrere Wochen auf das Derby gegen den FV Bad Urach hin. „Das wird ein ganz besonderes Spiel werden, denn dieses Aufeinandertreffen gab es schon eine Weile nicht meh...