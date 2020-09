Neun Begegnungen stehen am Sonntag (vierter Spieltag) in der Fußball-Bezirksliga Alb an. Alle Partien werden um 15 Uhr von den Unparteiischen angepfiffen. Mit Spannung darf der Begegnung SV Pfrondorf gegen den SV Croatia Reutlingen entgegengefiebert werden. Der SV Pfrondorf, letzte Saison als st...