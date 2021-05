Timo Gutjahr komplettiert zur neuen Saison das Trainerteam des TSV Eningen und kehrt als spielender Co-Trainer zum Fußball-Bezirksligisten im Schatten der Achalm zurück.

Nachdem er sämtliche Jugendmannschaften durchlief, rückte Gutjahr zur Fußball-Saison 2010/2011 in die erste Mannschaft des TSV Eningen auf und prägte diese über zwei Spielzeiten. Anschließend wechselte er zum damaligen Landesligisten TuS Metzingen und später zum damaligen Verbandsligisten 1. FC Frickenhausen, wo er bis zum Sommer 2020 spielte.

Nachdem Timo Gutjahr die vergangene Saison berufsbedingt pausierte, kehrt er nun an seine alte Wirkungsstätte unter die Achalm zurück.

„Als wir erfahren haben, dass Timo zurück in die Region kommen wird, haben wir gleich Kontakt zu ihm aufgenommen. Wir freuen uns, dass wir ihn von unserem Team sowie unserem Weg überzeugen konnten und er somit in neuer Funktion zu seinem Heimatverein zurückkehrt. Timo wird uns auf und neben dem Platz mit seinem Ehrgeiz sowie seiner Erfahrung weiterbringen und unserer jungen Mannschaft Sicherheit geben. Wir freuen uns über die Verpflichtung, mit der wir einen weiteren Eninger zurückholen konnten und unsere Kaderplanung in Bezug auf externe Zugänge frühzeitig abschließen“, stellt der Eninger Co-Abteilungsleiter Paul Stingel fest.

Eine Wunschlösung

Chef-Trainer Michael Kurz, der Gutjahr aus der gemeinsamen Zeit in Frickenhausen kennt, ergänzt: „Ich kenne Timo bereits aus der gemeinsamen Zeit in Frickenhausen, wo er bereits als Kapitän immer voran ging und Verantwortung übernommen hat. Daher freue ich mich, dass wir nun unsere absolute Wunschlösung realisieren konnten. Ich bin absolut überzeugt, dass wir als Trainerteam erfolgreich zusammenarbeiten werden.“

Timo Gutjahr sagt über seine neue Herausforderung: „Ich freue mich, nach all den Jahren zum TSV zurückzukehren. Natürlich habe ich in den vergangenen Jahren verfolgt, was sich hier entwickelt hat und war sofort begeistert, als wir in die Gespräche eingestiegen sind. Da ich von der Stärke und dem Potential der Eninger Mannschaft sowie der Konstellation mit Michael Kurz absolut überzeugt bin, habe ich mich bewusst zur Rückkehr entschlossen und danke dem TSV Eningen dafür, dass mir in dieser Konstellation auch der Einstieg in den Trainerbereich ermöglicht wird.“