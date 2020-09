VfL Pfullingen II gegenSG Reutlingen 1:2Im ersten Durchgang war der VfL, vor 150 Zuschauern, das aktivere Team. Allein der Abschluss ließ deutlich zu wünschen übrig. So hatte Hannes Haag drei Mal das 1:0 auf dem Fuß, setzte den Ball jedoch am Tor vorbei oder scheiterte am sicheren SG-Keeper Rüd...