TV Derendingen gegenTSV Riederich 1:2Der Mannschaft von Trainer Hakan Gargin gelang beim TV Derendingen der zweite Saisonsieg. Der TVD ging in der 18. Minute mit dem Tor von Paul Poddig in Führung. Obwohl Riederich ab Minute 42 in Unterzahl antrat (Fabian Dillmann sah den roten Karton) konnte man i...