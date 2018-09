Kreisliga B2 FCS II hat Mittelfeldplatz im Visier

Region / sawö

Mit Trainer Uwe Hailfinger holte der FC Sonnenbühl II in der vergangenen Winterpause nicht nur einen neuen Coach, sondern gleichzeitig auch dessen Söhne Florian und Luca mit ins Boot. Diese wiederum hatten Freunde im Gepäck, sodass der akute Spielermangel der Sonnenbühler Reserve, der 2017 noch herrschte, überwunden scheint. „Damals waren wir teilweise zu 22. im Training,“ erinnert sich Daniel Ling, der seit drei Jahren bei den Aktiven spielt und ursprünglich aus der Undinger Jugend kommt. „Wir haben viel mehr Leute als letztes Jahr. Das bringt auch mehr Konkurrenz.“ Dementsprechend hat Ling als Saisonziel einen guten Mittelfeldplatz vor Augen. Sowohl Luca Hailfinger, als auch Dominik Frank und Philipp Müller bereichern heuer regelmäßig das Mittelfeld und kompensieren altersbedingte Rücktritte. Der neue Übungsleiter Uwe Hailfinger schaut auf langjährige Trainererfahrung zurück und wirkte schon in Walddorf und Pfullingen. Während der ersten Begegnungen musste die Sonnenbühler Reserve zwar auf ihn verzichten, doch die Ergebnisse waren bis auf die deutliche Niederlage gegen Genkingen zufriedenstellend. Bei der 0:5-Klatsche vor heimischem Publikum fühlten sich viele an die durchwachsene vergangene Spielzeit in der Kreisliga C3 erinnert, die der FC als Tabellenzehnter beendete. Auch damals unterlag man dem Tabellenzweiten TSV Genkingen II zuhause mit 0:4. „Wir waren zu unkonzentriert, außerdem hat uns die Erfahrung gefehlt. Genkingen war abgekochter,“ bedauert Daniel Ling mit Blick auf den vorletzten Spieltag.

Die Offensive liefert ab

Am vergangenen Sonntag hingegen sahen die Zuschauer beim Schützenfest gegen die SGM Ödenwaldstetten/Oberstetten ein anderes Bild. 8:1 lautete der Endstand und auch Ling traf zweimal. Dementsprechend zuversichtlich geht Sonnenbühl in die kommende Partie beim TSV Hayingen II, der seinerseits drei der ersten vier Saisonspiele verlor. „Wir rechnen uns was aus,“ so Ling vor der Begegnung mit Hayingen, dem Tabellenelften der Kreisliga C1 in der Saison 2017/18. Doch auch Hayingen geht mit einem Sieg im Rücken ins Heimspiel am Sonntag. Der ehemalige Abteilungsleiter Roland Saupp entschied die knappe Begegnung gegen den TSV Pfronstetten II mit seinem Treffer zum 3:2 in der 75. Minute und sicherte seiner Elf den ersten Dreier der Saison.