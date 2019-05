FC Engstingen gegen

SV Hülben 4:0

Der FC Engstingen hat zwei Spieltage vor Saisonende die Meisterschaft perfekt gemacht. Aufgrund der Niederlage im Hinspiel, wollten die Engstinger wieder etwas gut machen. Dementsprechend begann die Heimmannschaft auch energisch und kreierte sich viele hochkarätige Chancen heraus. Nach einer Viertelstunde war David Straube zur Stelle, der zum 1:0 einschob. Anschließend lies der FCE mehrere klare Torchancen liegen, doch vom SVH war nichts zu sehen.

Nach dem Pausentee wollten die Engstinger unbedingt ein weiteres Tor, und Armin Dietmann gelang mit einem schönen Schuss das 2:0. Der SVH hatte das ganze Spiel über keine nennenswerte Torchance und nur der FCE machte das Spiel. Aufgrund dessen erhöhte der FCE wieder durch Dietmann und Straube auf 4:0, was auch der Endstand war. Nach dem 4:0 wurde der Spielfluss durch stetige Fouls unterbrochen, mehrere Spieler des FCE mussten verletzt vom Platz und ein Spieler der Gäste räumte mit der Ampelkarte den Platz. Bis zum Schlusspfiff passierte nicht mehr viel Nennenswertes.

FC Engstingen: Kemmler, Werz (63. Gauß), Vöhringer, Dohrmann, Baisch, Straube (70. Kroner), Dietmann, Vöhringer (70. Herrmann), Bitzer, Gern, Schenk (60. Weinbörner).

SV Hülben: Kammerer, Schlierer, Lamparter, Hiller, Christner (41. Reinhofer), Badjie, Weber (71. Bayer), Lude, Matejko (63. Staiger), Kuchenbecker, Gunzenhauser.

Besondere Vorkommnisse: Bitzer (FC Engstingen) verschießt Foulelfmeter (74.).

TSV Pfronstetten gegen

FV Bad Urach 2:4

In einer munteren ersten Halbzeit legten beide Mannschaften von Beginn an mit viel Tempo los. Der TSV belohnte sich bereits frühzeitig mit dem 1:0-Führungstreffer. Martin Settele war mit einem Sonntagsschuss aus 30 Metern über den verdutzten Torwart hinweg erfolgreich. Pfronstetten hatte in der Folge den Gast aus Bad Urach gut im Griff und ließ nur wenige zwingende Chancen zu. Kurz vor der Halbzeitpause musste die Heimmannschaft dennoch den 1:1-Ausgleich hinnehmen. Nach einem Abstimmungsproblem in der Pfronstetter Hintermannschaft konnte Mert Demirel ins leere Tor einschieben.

Direkt nach der Halbzeitpause wurde Pfronstetten kalt erwischt. Nach einem Ballverlust im Aufbauspiel steckte Urach den Ball in die Spitze durch und traf durch Mergim Gezim Gashi zum 1:2. Kurz darauf nutzte der Gast einen Torwartfehler zum 1:3 durch Mert Demirel. Der TSV steckte aber nicht auf und gab Mitte der zweiten Halbzeit die passende Antwort. Nach einem Eckball zimmerte Daniel Dieterle den bereits geklärten Ball aus dem Rückraum in die Maschen zum 2:3. Als der TSV in der Schlussphase nochmal alles nach Vorne warf, ergaben sich Räume für Uracher Konter. Urach spielte dies clever aus und machte durch Jochen Bauer mit dem Treffer zum 2:4 kurz vor Schluss alles klar.

TSV Pfronstetten: Albrecht, Späth, Böhm, Böhm, Dieterle, Settele, Baier, Schmid, Schneider, Knupfer, Herter.

FV Bad Urach: Greco, Da Silva, Wang, Da Costa, Mestek, Oliveira Antunes, Demirel, Yiler, Hochhaus, Miranda, Gashi.

SV Lautertal gegen

TSV Hayingen 4:3

Benjamin Kastl brachte nach elf Minuten die Lautertaler mit 1:0 in Führung. Als die Heimelf den Ball im Gegenzug nicht klären konnte, konnte Alexander Dank für die Gäste zum 1:1 ausgleichen. Im Anschluss an einen Eckball konnte Patrick Zissner per Kopf die 2:1-Gästeführung herstellen. Danach drang der SVL auf den Ausgleich. Edrisa Jarju war es dann nach einer schönen Flanke von Patrick Benz, der mit dem Pausenpfiff das 2:2 erzielte.

Simon Glocker erzielte zwei Minuten nach Wiederanpfiff das 3:2 für die Heimelf. Danach spielten nur die Gomadinger. SVL-Torhüter Christian Holder wurde nach 71 Minuten zu einer Glanzparade gezwungen. Sieben Zeigerumdrehungen später war er dann machtlos, als die Gäste durch Raphael Wache den 3:3-Ausgleich erzielen konnte. Elias Lindner war es dann, der drei Minuten vor Schluss den 4:3-Arbeitssieg für die Heimelf sicherte.

SV Lautertal: Haug, Betz, Greger, Jarju, Holder, Kastl, Benz, Knehr, Rippel, Lindner, Glocker.

TSV Hayingen: Bayer, Zissner, Müller, Wache, Magel, Kinzelmann, Fuchsloch, Dank, Pehl, Nickel, Grunert (46. Knorr).

WSV Mehrstetten gegen

SV Auingen 1:3

Die Partie begann ausgeglichen und beide Mannschaften spielten ohne großes Abtasten nach vorne. Die erste große Möglichkeit im Spiel hatte der WSV. Doch Marcel Schrade setzte eine schöne Vorarbeit von Johannes Striebel knapp neben das Tor. In der 16. Minute bekam der WSV einen Handelfmeter zugesprochen. Diesen verwandelte Florian Stiehle sicher zur 1:0-Führung für den WSV.

Die Führung für den WSV hielt jedoch nur zehn Minuten. Nach einem Eckball konnten die Gäste durch Marco Berenyi zum 1:1 ausgleichen. Nun bekamen die Gäste etwas Oberwasser und setzten die Mehrstetter unter Druck. Zwei Mal scheiterten die Gäste am Aluminium.

Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste wiederum etwas mehr Spielanteile. Der WSV hielt jedoch dagegen und blieb durch Konter stets gefährlich. In der 83. Minute dann die Führung für den SV Auingen durch Marco Berenyi. Die Gäste nutzten eine Unachtsamkeit in der WSV-Abwehr und schlossen zum 2:1. Nun warf der WSV alles nach vorne. In der 90. Minute traf Sebastian Gresch durch einen Freistoß nur die Latte. Im direkten Gegenzug konterten die Gäste und vollendeten durch Stefan Matus zum 1:3-Endstand.

WSV Mehrstetten: Baisch, Beck, Kölle (85. Groth), Lange, Reutter, Buck (58. Bauder), Bleher, Gresch, Striebel, Schrade (80. Ertler), Stiehle.

SV Auingen: Vöhringer, Cagliyan, Rösch (86. Ludwig), Vöhringer, Matus, Hack, Glasbrenner, Usowicz (40. Bögel), Manz, Freudenreich (46. Fabian), Berenyi (82. Engelhart).

SV Bremelau gegen

FC Sonnenbühl 3:2

Ein sehr unterhaltsames und flottes Spiel sahen die Zuschauer in Bremelau. Die Heimelf spielte zunächst sehr aufmerksam und ließ die technisch versierten Gäste kaum zur Entfaltung kommen. Die erste Möglichkeit seitens der Heimelf hatte Sven Endler, er zielte aber knapp am Tor vorbei. Der Führungstreffer zum 1:0 gelang dem Bremelauer Spielmacher Ralf Tress durch einen sicher verwandelten Handelfmeter (25.). Der FCS hatte in der 29. Minute eine gute Chance, die nur knapp das Tor verfehlte.

Die Gastgeber hatten bis zur Pause noch zwei Gelegenheiten (Fabiano Anziliero 40., Michael Leicht 43.), der FCS noch eine durch Silvan Hummel, die allesamt nichts einbrachten.

Fabiano Anziliero brachte die Gastgeber in der 50. Minute mit 2:0 in Führung, indem er einen Sonnebühler Abwehrfehler eiskalt ausnutzte. Sonnenbühl ließ aber nicht nach und schaffte nur zwei Minuten später durch Silvan Hummel den 1:2-Anschlusstreffer. Das muntere Spiel ging weiter und Fabiano Anziliero erzielte für den SVB durch seinen zweiten Treffer das 3:1 (60.).

Nur fünf Minuten später war Sonnenbühl nach einem schnell vorgetragenen Konter wieder dran: Dennis Bächle versenkte das Leder zum 2:3. In den letzten Minuten war die Partie sehr spannend, weil die Gäste sehr viel investierten. Es blieb aber bis zum Schluss beim Bremelauer 3:2-Heimsieg.

SV Bremelau: Rehm, Geiselhart, Häbe, Leicht, Kley, Tress, Franz, Anziliero (71. Seele), Leicht (81. Tress), Endler, Schlafer (90. Brunner).

FC Sonnenbühl: Schweikardt, Heinz, Höll (53. Dreher), Bayer, Heinz, Bächle, König, Raach, Göbel (64. Heinz), Bazer (79. Pfitzer), Hummel (64. Rudolf).