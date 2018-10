Bezirksliga Alb Ermstalderby schon heute

Region / Rainer Jock

Am heutigen Freitag steigt am 11. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Alb das Ermstalderby zwischen den unmittelbaren Tabellennachbarn TSV Dettingen und TuS Metzingen. Beide Mannschaften weisen 17 Zähler auf dem Habenkonto auf. Der Tabellenvierte Dettingen, wegen des besseren Torverhältnisses einen Platz besser platziert, geht mir breiter Brust ins schwere Aufeinandertreffen.

Mit einem 6:2 besiegten die „Geißköpfe“ vergangene Woche den abstiegsbedrohten TSV Steinhilben. Auch darüberhinaus feierte die Mannschaft ums Trainerduo Emir Satorovic und Daniel Blazevic zuletzt drei Siege in Folge. Dettingens Stürmer Enzo Liotti ist aktuell in Topform. Dies zeigte der 33-Jährige zuletzt auch mit vier Toren in Steinhilben.

„Enzo besitzt riesige Qualität. Er ist richtig heiß auf das Spiel gegen seinen ehemaligen Verein“, sagt Trainer Satorovic. Die letzten zwei Spiele gegeneinander konnte Dettingen für sich entscheiden. Jedoch nahm die TuS in der Vorsaison mit einem 2:1 die Punkte aus dem Neuwiesenstadion mit.

Gegenseitiger Respekt

„Metzingen verfügt über ein beachtliches Potenzial. Es wird ein schwieriges Spiel. Dennoch sehe ich unseren Kader qualitativ eine Nasenspitze vorne“, glaubt Satorovic, der auf viele Zuschauer und die notwendige Unterstützung der „Geißkopf“-Anhänger hofft.

Dettingen hat etwas Personalprobleme in seiner Offensive. Ein großes Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Stürmer Tim Randecker, der wegen Oberschenkelproblemen in Steinhilben zur Halbzeit ausgewechselt wurde. Auch Markus Müller wurde zuletzt wegen anhaltender Fersenprobleme geschont. „Wir haben das Abschlusstraining auf den Mittwochabend gelegt. Da wird sich rausstellen, wer fit ist für einen Einsatz gegen die TuS.“

Im Lager der TuS strotzt man ebenfalls nur so vor Selbstbewusstsein. Gegen eine starke SG Reutlingen zeigte man beim 4:1-Heimerfolg vergangene Woche die beste Saisonleistung. „Da zeigten wir richtig guten Fußball. Das Spiel gegen Dettingen ist für uns ein immens wichtiges und richtungsweisendes Spiel. Wenn wir so spielen wie gegen die SG, können wir auch dort was mitnehmen“, sagt Metzingens Spielleiter Thomas Zimmermann.

Metzingen wird mit vollem Mannschaftskader die kurze Fahrt nach Dettingen antreten. Mohamad Zubaida, der wegen eines Muskelfaserrisses sechs Wochen ausfiel, steht am heutigen Freitag bei der Mannschaft von Trainer Claudio Mastrangelo wieder im Kader.

TuS-Leistungsträger Telmo Teixeira-Rebelo allerdings wird wegen seiner Sperre aus dem Wittlinger Spiel am 6. Spieltag, als der ehemalige Drittligaspieler den Schiedsrichter heftig beleidigte, für die nächsten sechs Spiele gesperrt sein. Torhüter Davor Vujicic, der die ersten Spieltage im Tor stand, gehört nicht mehr dem Kader an. Wegen seines Studiums zog der Keeper weg. Anpfiff des Derbys ist heute um 19 Uhr im Dettinger Neuwiesenstadion.

Am Sonntag empfängt der SV Zainingen den TSV Steinhilben. Die Römersteiner um Trainer Ralf Luik haben durch die beiden Siege gegen Wittlingen und Derendingen wieder Tuchfühlung zum Tabellenmittelfeld aufgenommen. Mit zehn Punkten rangieren die Römersteiner auf Platz zehn.

„Es war für uns äußerst wichtig, in Derendingen zu gewinnen, um den Abstand ans Mittelfeld wiederherzustellen. Es war definitiv ein Arbeitssieg und wir sind froh, den Derendingern die erste Heimniederlage beigefügt zu haben“, sagt Zainingens spielender Pressewart und Mannschaftskapitän Julian Bächle, der wie die gesamte Mannschaft gegen die Steinhilber nachlegen möchte.

Die aktuelle Überraschungsmannschaft ist der TSV Eningen. Die Mannschaft von Spielertrainer Felix Krasser zeigte zuletzt gegen die favorisierten Mannschaften starke Leistungen und punktete fleißig. Am Samstag gastiert der Tabellenachte beim Schlusslicht TSV Genkingen. Eningens Stürmer Fabio Friese musste beim starken 1:1-Remis gegen den SV Croatia Reutlingen ausgewechselt werden. Unter der Woche gab es für die Achalmkicker die schlechte Nachricht. Friese erlitt einen Außenbandriss und wird vier bis sechs Wochen ausfallen.

Was passiert beim VfL II?

Ebenfalls darf man gespannt sein, wie sich der VfL Pfullingen II am Samstag gegen den TV Derendingen präsentieren wird. Matthias Jedele trat bei den Echazkickern nach der 1:2-Niederlage beim TSV Wittlingen mit sofortiger Wirkung vom Amt des Cheftrainers zurück.

Schaut man nur auf die Tabelle, steigen die Spitzenspiele zwischen dem Landesliga-Absteiger Young Boys Reutlingen gegen den Spitzenreiter FC Rottenburg und der Tabellendritte SV Croatia Reutlingen empfängt den noch immer ungeschlagenen Zweiten SV Hirrlingen.