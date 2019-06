Der Countdown zum Anpfiff für das „Grande Finale“ läuft – wer wird sich in diesem Jahr den Titel bei der Champions League der Amateure sichern? Wer den diesjährigen ERDINGER Meister-Cup für sich entscheidet, steht am kommenden Samstag in Berghülen fest. Egal ob Favorit oder Underdog, zuerst kamen alle Teams in die Lostrommel. Bernd Mangold, erster Bürgermeister der Stadt Berghülen und Schirmherr, bewies bei der offiziellen Gruppenauslosung ein glückliches Händchen, die Zuschauer erwartet ein Feuerwerk des Amateurfußballs.

Ab 11 Uhr beginnen die Spiele um die heißbegehrte Trophäe. Als Topfavoriten gelten dabei die Herren der Sportfreunde Dorfmerkingen als amtierender Meister der Verbandsliga Württemberg. Doch der SV Fellbach, Titelträger in der Landesliga I, und die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach, Meister der Landesliga II, sind ebenfalls heiße Anwärter auf den Sieg. Vielleicht triumphiert aber auch ein Qualifikant aus der Vorrunde, wie der Aufsteiger in die Landesliga, der 1. FC Frickenhausen, der sich das zweite Mal nach 2017 den Titel sichern möchte.

Ganz oben auf der Rechnung bei den Damen steht der VfB Obertürkheim als Meister der Oberliga Baden-Württemberg. Der VfL Herrenberg, aktueller Titelträger in der württembergischen Verbandsliga, wartet in Lauerstellung bereits dicht dahinter. Nicht zu unterschätzen ist zudem der TV Derendingen, Rekord-Champion beim Erdinger Meister-Cup, der nach der furiosen Qualifikationsphase in Betzingen vor Selbstbewusstsein nur so strotzen dürfte.

Eningen II ist Außenseiter

Der einzige Vertreter aus dem Fußballbezirk Alb ist der TSV Eningen/Achalm II (Meister der Kreisliga B5 Alb). Nach dem vierten Platz im Vorrunden-Turnier werden der Bezirksliga-Reserve von der Achalm allerdings nur Außenseiterchancen im Kampf um den Champions-League-Titel der Amateure eingeräumt.