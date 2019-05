Im Spitzenspiel des 28. Spieltages musste der Spitzenreiter VfL Pfullingen beim drittplatzierten FC Holzhausen eine empfindliche Niederlage hinnehmen und macht es somit auf der Saisonzielgeraden spannend.

Im weitläufigen Panoramastadion wirkten die Hausherren vom Anpfiff weg präsenter, ihr Spiel druckvoller. Im ersten Durchgang kam das Offensivspiel der Konietzny-Schützlinge nun selten zur Entfaltung. Nach einer halben Stunde häuften sich die Gelegenheiten für den FC, Schlussmann Tim Becker und der Pfosten nach einem Schuss von Goalgetter Janik Michel verhinderten das Schlimmste. Mit dem Halbzeitpfiff dann fast die Führung für den VfL. Kevin Haußmann setzte seinen Freistoß jedoch nur an den Pfosten. Dies schien der notwendige Mutmacher für die Pfullinger gewesen sein.

Im zweiten Durchgang präsentierten sich die Gäste deutlich aktiver und hatten mehr Spielanteile. Großes Pech für Christos Chatimalousis nach einer knappen Stunde, als sein fulminanter Weitschuss ebenfalls nur an den Pfosten klatschte. Mitten in dieser Phase kam die kalte Dusche für den VfL. Nach einem Befreiungsschlag rutschte Haußmann weg und traf den Ball nicht richtig, Ilie Iordache ging auf und davon und schob zum 1:0 ein (70.). Die Mannen um Kapitän Patrick Lehmann machten weiter Druck. Die große Chance auf den Ausgleich hatte Matthias Dünkel. Perfekt von Dominik Früh in Szene gesetzt, zögerte er jedoch zu lange mit dem Abschluss und versemmelte dadurch die Chance. So blieb es bei der knappen Auswärtsniederlage. „Hätten wir im ersten Durchgang nicht so einen Angsthasenfußball gespielt, sondern gleich so wie in der zweiten Halbzeit, hätten wir gewonnen“, ist sich VfL-Trainer Michael Konietzny sicher. Die Entscheidung um den Titel ist somit vertagt.