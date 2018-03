Einwurf Einwurf: Die Defensive hat Priorität

Reutlingen / Matthias Jedele

Es läuft rund bei den Fußballern des SSV Reutlingen im Kalenderjahr 2018. Vier Siege und ein Remis konnten bisher unter Teodor Rus eingefahren werden. Dabei fällt auf, dass die Defensive unter dem neuen Cheftrainer höchste Priorität genießt. Nur drei Gegentore mussten die 05er in den vergangenen fünf Partien hinnehmen. Dies spiegelt sich auch in der Taktik wider. Die Außenverteidiger schalten sich zwar immer noch regelmäßig in das eigene Angriffsspiel mit ein, sie stehen jedoch bei weitem nicht mehr so offensiv, wie dies in der Vergangenheit noch der Fall war. So ist es auch nicht verwunderlich, dass dies dann hin und wieder zu Lasten der Offensivaktionen geht. Doch Fußball ist eben ein Ergebnissport und die aktuellen Ergebnisse geben Rus Recht. Wie gut die Reutlinger Defensive jedoch wirklich ist, wird die Zukunft zeigen, denn die Spiele gegen Bissingen (2. April), Oberachern (7. April), Ravensburg (10. April), Freiberg (14. April) und Balingen (20. April) dürften schwieriger werden, als die vergangenen fünf Partien. Doch selbst wenn die Serie gegen die Topteams der Liga reißen sollte, ist dies kein Beinbruch. Die wichtigste Aufgabe an der Kreuzeiche besteht in den nächsten Wochen darin, dass Leistungsträger gehalten und nur punktuell neue Spieler geholt werden. Nur so kann in der neuen Saison ein Angriff auf die vorderen Plätze erfolgen.