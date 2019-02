Fußball Dominik Sessa drängt in die Startelf

Reutlingen / Wolfgang Gattiker

Nach der unnötigen 1:3-Niederlage in Linx möchte Oberligist SSV Reutlingen Fußball am heutigen Samstag wieder in die Erfolgsspur zurück. Die Rus-Truppe hat zu Hause kein Spiel verloren: sechs Siege stehen vier Unentschieden gegenüber. Der SSV ist mit 22 Punkten die drittbeste Heim-Mannschaft mit 23:8 Toren. Die Gäste aus Backnang haben auswärts vier Punkte geholt (ein Sieg). Insgesamt sammelte die TSG 13 Punkte und ist Viertletzter. Trainer Evangelos Sbonias (Vorgänger Andreas Lechner wurde entlassen) hat mit Michele Varallo (TSV Ilshofen) und Antonio Belobrajdic (Cres/Kroatien) in der Winterpause zwei Neuzugänge hinzubekommen. Zuletzt gelang ein 5:0-Sieg gegen den SV Spielberg, als Lang, Geldner, Varallo und Top-Torjäger Mario Marinic trafen. Die Backnanger Aufholjagd ist gestartet, die TSG hofft noch auf den Klassenerhalt, ist hierbei jedoch auf höherklassige Ligen und deren Absteiger angewiesen.

Mit David Kienast und Torwart Marcel Knauß spielen zwei ehemalige SSVler bei der TSG Backnang. Dafür schnürt der Ex-Backnanger Dominik Sessa für den Kreuzeicheklub die Kickstiefel.

Die Vorkommnisse vom 25. August 2018 hallen nach. Wegen sportwidrigem Verhalten bekam der SSV eine Geldstrafe und drei Punkte Abzug aufgebrummt, nachdem ein Reutlinger Fan den TSG-Ersatztorwart Michael Quattlender geohrfeigt hatte. SSV-Fußball-Vorsitzender Michael „Dino“ Schuster schaltete einen Top-Rechtsanwalt aus Mannheim ein, der es schaffte, dass der Punktabzug aufgehoben wurde. So spielt der damalige Vorfall in der Tabelle keine Rolle mehr.

In Backnang siegte der SSV mit 1:0, als Luca Wöhrle einen Elfmeter vergab, aber Marcel Avdic das Siegtor gelang. Außer Di Biccari sind alle Spieler der Schwarz-Rot-Weißen heute an Bord.

SSV-Sportdirektor Giuseppe Ricciardi betont: „Wir werden mit breiter Brust auftreten, das 1:3 in Linx ist vergessen. Wir dürfen nicht so passiv spielen. Es lag nicht am engen, holprigen Platz. Wir müssen die Chancen, die wir herausspielen, reinmachen – das ist unser Hauptmanko.“

Cheftrainer Teodor Rus meint: „Es kann Veränderungen in der Aufstellung geben. Dominic Sessa ist gegen seinen alten Verein hochmotiviert, vielleicht steht er in der Start-Formation. Die Gäste haben nach dem 5:0-Sieg Selbstvertrauen getankt, aber das ist für uns kein Problem. Alle haben Lust zu spielen, sind zu 100 Prozent motiviert und heiß. Wir haben auch nach dem 0:5 in Nöttingen die Kurve bekommen, wollen das 1:3 in Linx vergessen machen. Die Backnanger schimpften auf unsere Fans, doch wir sind stolz, diese Fans zu haben, die uns toll unterstützen.“

Rus blickt zurück: „Ich verstehe bis heute nicht, warum wir uns in Linx nach dem 1:0 zurückzogen und einfach nicht mehr Fußball spielten. Doch wir sind auf dem richtigen Weg. Wir hatten auf einigen Positionen Probleme. Die Jungs hielten sich nur eine Stunde an Vorgaben.“

Am Montag wurde dieses Phänomen besprochen. Man möchte eine gute Leistung zeigen und die drei Punkte an der Kreuzeiche behalten. Alle sind an Bord, Rus hat die Qual der Wahl, er schaut im Training genau hin, wer sich aufdrängt. Der Trainer ist optimistisch und vom SSV-Weg überzeugt: „Wir blicken nach vorne, denken nur an Backnang, wenngleich die drei Brocken SGV Freiberg, FV Ravensburg und FC Villingen auf uns warten. Wir müssen die Standards und Chancen verbessern, das wissen alle. Wir sind auch mental stark, können uns auf Aufgaben konzentrieren, davor habe ich keine Angst.“