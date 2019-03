In der Bezirksliga setzt sich am Freitagabend die TuS Metzingen hochverdient mit 6:0 gegen den TSV Wittlingen durch.

Das war ein deutliches Statement. Die TuS Metzingen spielt nicht nur gut, jetzt liefert sie auch noch ein dementsprechendes Ergebnis. „Das hat gut ausgesehen“, sagte Trainer Zizino Teixeira Rebelo, „endlich hat sich die Mannschaft für den hohen Aufwand den sie betreibt auch belohnt.“ Man habe vergangene Woche in Rottenburg in der ersten Hälfte noch besser gespielt, stand wegen eines grob fahrlässigen Umgangs mit besten Tormöglichkeiten am Ende aber beim 0:2 mit leeren Händen da.

Ohne das Spiel gesehen zu haben, kann man davon ausgehen, dass die Rottenburger einen Tick besser waren als am Freitag der TSV Wittlingen, der auf dem wunderbaren Kunstrasen dem schnellen Spiel der Gastgeber so gut wie nichts entgegenzusetzen hatte. Die TuS erlangte schnell die Spielhoheit, wurde aber erst mit der Zeit torgefährlich. Efstratios Tzakis brach nach 20 Minuten den Bann, traf passgenau aus 18 Metern. Ein Standard ebnete den Weg zum 2:0 (27.). Massimo Imperatore zirkelte einen Freistoß auf den Kopf von Telmo Teixeira Rebelo – und der den Ball in die Maschen.

Aufbauend auf die 2:0-Pausenführung ging es in Abschnitt zwei ganz schnell. 3:0 stand es nach 53 Minuten. Ob nun Mohamad Zuabaida per Kopf getroffen hatte oder Ronny Ruess ein Eigentor unterlaufen war, interessierte nicht wirklich, weil Marc Golinski, mittig blank stehend, das 4:0 (54.) nachschob, und drei Zeigerumdrehungen später eine Vorarbeit von Teixiera Rebelo zum 5:0 (57.) veredelte. Das halbe Dutzend voll machte Manuell Marjakaj (67.). Dieses Mal hatte sich Golinski als Vorbereiter betätigt. Randnotiz: Wittlingens Luca Lamparter scheiterte nach einer Stunde mit einem Foulelfmeter an TuS-Keeper Michael Paradzikovic.

Der TuS-Coach lobte das schnelle und präzise Spiel seiner Mannen, sein Wittlinger Kollege Kim Laudage war frustriert. „Wir hatten uns viel vorgenommen, weil Metzingen ja in keiner einfachen Situation war. Ein bisschen etwas haben wir uns ausgerechnet, dafür hätten wir aber einen guten Tag erwischen müssen.“ Den hatten die Wittlinger definitiv nicht. Sie kamen gegen handlungsschnelle und ballsichere Metzinger fast immer einen Schritt zu spät. Noch einmal Laudage: „Mit einem solchen Debakel hat niemand gerechnet. Das waren ja zwei bis drei Klassen Unterschied.“ In dieser Verfassung gibt es kaum ein Entrinnen aus dem Tabellenkeller, die Metzinger können indes aller Sorgen ledig befreit aufspielen. Das wird noch der einen oder anderen Mannschaft gar nicht gut bekommen.

TuS Metzingen: Paradzikovic – Tzakis, Bächle (72. Avramidis), Vardanyan, Geiger (72. Röhm), Golinski, Teixeira Rebelo (72. Marjakaj), Imperatore, Fesseler (46. Jasny), Lehmann, Zuabaida

TSV Wittlingen: Möhrle – Beck, M. Ruess, Reiff, Krohmer, Lamparter, Maier, Flitsch, Badou (61. Hiller), R. Ruess (78. Söker), Seyhan