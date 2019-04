Die Gäste von der Kreuzeiche zeigten sich geschockt und Bissingen verpasste nur kurze Zeit später das 2:0, als Pascal Hemmerich den Ball an die Unterkante der Reutlinger Latte köpfte.

Nun wurde der SSV etwas aktiver, doch klare Torchancen erspielten sich die Gäste nicht. Als sich die Reutlinger immer mehr dem Bissinger Tor näherten, schlug der FSV eiskalt zu. Pierre Williams setzte sich auf der Außenbahn gekonnt durch und bediente den in der Mitte lauernden Hemmerich, der es nun besser machte und den Ball souverän verwandelte.

Im zweiten Spielabschnitt wechselte Reutlingens Cheftrainer Teodor Rus sehr offensiv und brachte mit Marcel Avdic und Onesi Kuengienda zwei gelernte Stürmer. Trotz großer Bemühungen blieb der SSV in der Offensive allerdings äußerst schwach und musste so ohne Punkte die Heimreise antreten. SSV-Trainer Rus war bedient: „Wir kassierten gleich zu Beginn ein blödes Tor, das war ein Schock. Anschließend haben wir dann nicht so viel falsch gemacht, waren aber nicht entschlossen genug. Nach vorne fehlte es an der Durchschlagskraft.“ Für den SSV geht es nun bereits am Mittwoch weiter, wenn man beim Tabellenzweiten, Bahlinger SC, seine Visitenkarte abgibt. Der Zug Richtung Aufstiegsrelegation dürfte indes abgefahren sein, da der Rückstand auf den Zweiten bereits acht Punkte beträgt.

SSV: Piu (Note: 4) – Schramm (4), Reisig (4,5), Vogler (3,5), Schiffel (3,5), Eiberger (4) (71. Gümüssu/4), Wöhrle (4) (58. Kuengienda/3,5), Di Biccari (4), Schwaiger (3,5) (75. Avdic/4) Elfadli (4) (63. Schneider/4), Gilès 4,5.