Den Auftakt zum 21. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Alb macht am heutigen Freitagabend die Partie zwischen der TuS Metzingen und dem TSV Wittlingen. Die TuS zeigte zuletzt nach sehr schwachen Vorstellungen wieder aufsteigende Form. „Ich bin zufrieden. Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert und waren heute wieder eine geschlossene und stimmige Mannschaft“, sagte Metzingens Spielleiter Thomas Zimmermann nach dem torlosen Remis im letzten Heimspiel gegen den SV Hirrlingen. Prompt wurde aber die Stimmung bei Zimmermann mit der 0:2-Niederlage beim Tabellenzweiten FC Rottenburg vergangene Woche wieder gedämpft. Die Mannschaft von Cheftrainer Zizino Teixeira Rebelo zeigte in der Domstadt in den ersten 45 Minuten eine gute Vorstellung. Aber erneut konnte man zahlreiche hochkarätige Torchancen nicht nutzen und nach dem Eigentor von Mohamad Zubaida ließ man wieder die Köpfe hängen und hörte wieder mit dem Fußballspielen auf. Die TuS-Elf verfiel also erneut in alte Muster.

Flutlichtspiel mit Brisanz

Am heutigen Freitag gastiert der abstiegsbedrohte Vierzehnte TSV Wittlingen im Otto-Dipper-Stadion. „Da gibt es keine Entschuldigungen mehr. Ein Sieg ist absolute Pflicht, da müssen wir explodieren, um uns von den Abstiegsplätzen fernzuhalten“, fordert Zimmermann von seiner Mannschaft. Der Tabellenachte rangiert mit 25 Zählern nur sechs Pünktchen vor dem Abstiegsrelegationsplatz. Bei Wittlingen dagegen zeigt die Formkurve nach dem 1:0-Erfolg über den TSV Steinhilben wieder leicht nach oben. Daran gilt es jetzt für die Älbler anzuknüpfen. „Ich glaube fest an den Klassenerhalt, aber Voraussetzung ist, dass wir endlich anfangen zu punkten und uns für die guten Leistungen auch belohnen“, fordert Trainer Kim Laudage vor dem Sechs-Punkte-Spiel, von seiner Mannschaft. Ein kleiner Schritt wurde mit dem Sieg über Steinhilben vollzogen, doch damit soll nicht Schluss sein. Die TuS, welche auf viele Zuschauer an diesem Abend hofft, kann auf einen vollen Kader zurückgreifen und möchte die Punkte für sich behalten. „Der Blick geht langsam nach unten. Wir brauchen diese drei Zähler unbedingt. Sollte uns dies nicht gelingen, sehe ich ganz schwarz“, befürchtet Zimmermann. Das Hinspiel endete auf dem Sportplatz am Hockenloch 1:1-Unentschieden. Ein Ergebnis mit dem heute Abend sicherlich nicht zufrieden wäre. Bereits damals ließen die TuS-Schützlinge zahlreiche Hochkaräter erfolgslos verstreichen.

Topspiel in Dettingen

Die Fußballer des TSV Dettingen empfangen zum Spitzenspiel zwischen dem Tabellendritten und Vierten den SV Hirrlingen. Die Ermstäler um das gleichwertige Trainergespann Emir Satorovic und Daniel Blazevic sind durchwachsen ins neue Kalenderjahr gestartet. Ein Blick auf die Statistik 2019 zeigt eine Niederlage, ein Sieg und ein Unentschieden. Genau die gleiche Bilanz, nur in anderer Reihenfolge, weist der Gast aus Hirrlingen auf. Für das mit Spannung erwartete Spiel müssen die Gastgeber auf Enzo Liotti und Davor Dzalto verzichten. Beide Spieler wurden am vergangenen Wochenende, beim 3:3-Remis in Eningen, vom Schiedsrichter frühzeitig mit der Ampelkarte zum Duschen geschickt. Bereits im Hinspiel mussten sich die beiden Mannschaften mit einem 1:1 die Punkte teilen. „Ich muss mit dem Punkt leben, auch wenn wir heute einen Sieg verdient gehabt hätten“, sagte Dettingens Trainer Satorovic damals nach den umkämpften 90 Minuten. Mit einem Sieg können die Ermstäler an den Gästen aus dem Tübinger Landkreis erstmals in dieser Spielzeit auf Rang drei vorbeirutschen.

Der SV Zainingen, der das Kellerduell beim TSV Genkingen mit 2:1 für sich entschied, empfängt den TSV Eningen. Gegen Genkingen zeigte die Mannschaft von Trainer Ralf Luik, trotz einem 0:1-Rückstand und in Unterzahl die letzten 30 Minuten agierend, eine tolle Moral. Patrick Wörz hieß der umjubelte Siegtorschütze zum entscheidenden Tor, welches die Zaininger im Kampf um einen rettenden Tabellenplatz wieder neue Hoffnung gab. Der SVZ rangiert mit 19 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz. Der Aufsteiger TSV Eningen ist mit 28 Zählern Tabellensiebter. Voraussichtlich einige Spiele fehlen wird den Römersteinern Mannschaftskapitän Julian Bächle, der wegen Schiedsrichterbeleidigung vom Unparteiischen mit der roten Karte bedacht wurde. Bei den Gästen von der Achalm, die mit fünf Punkten aus drei Spielen in das Spieljahr 2019 starteten, wird Paul Stingel (privat verhindert) ausfallen.