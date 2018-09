Fußball Dettinger Leistungssteigerung

Rainer Jock

SV Hirrlingen gegen

TSV Dettingen/Erms 1:1

Der TSV Dettingen zeigte beim 1:1-Unentschieden in Hirrlingen eine deutliche Leistungssteigerung, im Vergleich zu den letzten Auftritten. „Gegen Eningen zeigten wir beim 2:5 eine wirklich schlechte Vorstellung. Das sah heute schon anders aus“, sagte Dettingens Trainer Emir Satorovic nach dem Spiel. Die Ermstäler waren die spielbestimmende Mannschaft und spielten bis zum Sechzehner stark auf. Doch es fehlte zu oft der entscheidende Pass, um erfolgreich zu sein. Es dauerte bis zur 80. Minute, als nach einem Eckball Marco Blazevic aus zwölf Metern abzog und der Ball im langen Eck zur Gästeführung einschlug. Nur fünf Minuten später kam die Heimelf zum Ausgleich. Manuel Frick nutzte die Unachtsamkeit der Dettinger Hintermannschaft eiskalt aus und markierte das 1:1. „Ich muss mit dem Punkt leben, auch wenn wir heute einen Sieg verdient gehabt hätten“, so Satorovic.

SV Hirrlingen: Blesch, Wagner, Engraf, Kevin Hartmann, Basar, Aygün (72. Frick), Bedic (46. Esser), Seidel, Straub, Saile, Marco Hartmann.

TSV Dettingen/Erms: Hoffmann, Mannolo, Schairer, Ziegelbauer (46. Kleih), Maurer, Müller, Randecker (40. Özer), Hirsch, Dimmerling, Marco Blazevic, Liotti (88. Hug).

FC Rottenburg gegen

SG Reutlingen 4:2

Die SG Reutlingen verlor beim FC Rottenburg mit 2:4. Die Orschel-Hagnener lagen durch die beiden Tore von Spielertrainer Jacob Amann in der 9. und 20. Spielminute zur Halbzeit mit 2:0 in Front. Rottenburg kam wie ausgewechselt aus der Kabine und spielte druckvoll nach vorne. Bernd Kopp markierte in der 51. Minute das 1:2. Ein Doppelschlag in der 60. und 63. Minute von Adrian Dettling und Steffen Reichert brachte den Domstädtern die erste Führung ein. Danach verteidigten die Rottenburger die knappe Führung geschickt und Michael Merk sorgte in der 88. Spielminute mit dem 4:2 für die Entscheidung.

FC Rottenburg: Wagner, Salafrica (46. Dettling), Baur, Kopp, Hirschka, Zettel (57. Oeschger), Reichert (85. Tobias Wiedmaier), Hägele, Behr, Merk, Dainel Wiedmaier (57. Weber).

SG Reutlingen: Röstel, Kvesic, Schreyer, Möck (82. Schneider), Huynh (73. Stern), Sauter, Heidt, Russo (75. Locher), Obersat, Ammann, Lucic.

TSG YB Reutlingen gegen

TSV Sickenhausen 3:0

So langsam kommt auch der letztjährige Landesligist TSG Young Boys Reutlingen in Fahrt. Mit einem 3:0-Erfolg über den TSV Sickenhausen feierte man bereits pflichtspielübergreifend in Liga und Pokal den vierten Sieg im vierten Spiel. Die Heimelf ging durch einen verwandelten Strafstoß, vom seit Wochen stark aufspielenden Panagiotis Nakos in der 14. Minute in Führung. Direkt nach der Pause war es erneut Nakos, der mit seinem 10. Saisontor die TSG auf die Siegerstraße brachte. Danach versuchten die Sickenhäuser nochmal alles um das Anschlusstor zu erzielen. Doch die Mannschaft von Cheftrainer Giuseppe Farinella stand hinten kompakt und ließ nichts mehr zu. Sam Jarju sorgte in der Nachspielzeit für den 3:0-Endstand.

TSG Young Boys Reutlingen: Ögüt, Mitev, Drammeh (87. Diakogeorgiou), Obeyapwa (72. Gkiagkiaev), Kühnbach Azevedo, De Sousa Lourenco, Zekaj, Jarju, Pereira Almeida, Nakos (85. Haux).

TSV Sickenhausen: Marc Riekert, Mayer, Luz, Huggenberger, Mohr, Taubmann (45. Tim Riekert), Schneider (60. Simon), Lauer (69. Kaschuba), Kandlbinder, Prochiner, Grauer.

SV Croatia Reutlingen gegen

SV Pfrondorf 2:2

Der SV Croatia Reutlingen kam gegen den SV Pfrondorf nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Dabei enttäuschte die Heimelf und lag bereits zur Pause durch die Tore von Andre Schwiedel (26. Minute) und Marvin Heim (45.) mit 0:2 in Rückstand. Der Meisterschaftsfavorit war aber noch keinesfalls geschlagen. Andria Petrovic konnte in der 65. Minute zum 1:2 verkürzen. Ein Eigentor von Patrick Füger bedeutete in der 77. Minute den 2:2-Endstand.

SV Croatia Reutlingen: Coconcelli, Pavic, Zovko (64. Pascolo), Semere, Petrovic, Nicolaci, Cilic (44. Petrovic), Gerdes, Galic, Jelcic (45. Mamic), Giambrone.

SV Pfrondorf: Wutzler, Walker, Badke, Füger, Heim (82. Schreier), Kuti, Knorr, Felici (76. Bart), Schwiedel, Meslin (69. Steib), Rockenbauch.

TSV Wittlingen gegen

TuS Metzingen 1:1

Im ersten Spielabschnitt waren die Gäste aus der Sieben-Keltern-Stadt die klar bessere Mannschaft, versäumten es aber ihre Überlegenheit in Tore umzumünzen.

Wittlingen konnte sich bei seinem überragenden Torhüter Florian Möhrle bedanken, der mit einer tollen Leistung sein Team im Rennen hielt. Mehrmals vereitelte der Keeper mit tollen Paraden die Gästeführung.

Die Gastgeber versuchten nach dem Seitenwechsel mit starkem Rückenwind das Spiel an sich zu reisen, doch blieb es an diesem Tag bei viel Stückwerk. Metzingen dagegen hatte auch in Durchgang zwei gute Chancen, scheiterten aber zu oft am eigenen Unvermögen oder auch am Aluminium des TSV-Gehäuse. Zweimal hatte Stürmer Alexander Novak die große Chance zum Führungstor für die Elf von Cheftrainer Claudio Mastrangelo. In der 63. Minute war es dann Julian Fesseler, der nach einer zu kurzen Abwehr mit einem satten Schuss aus 16 Metern die Gästeführung markierte.

Danach schwächten sich die Gäste selbst, als der Schiedsrichter Telmo Teixeira Rebelo die Ampelkarte zeigte. Wittlingen wurde danach durch die Überzahl offensiver und in der 75. Minute war es Torjäger Martin Reiff, der nach einem Fehler von Gästetorhüter Davor Vujicic zum Ausgleich einnetzte. In den letzten 15 Spielminuten versuchten beide Teams den Siegtreffer zu markieren und spielten mit offenem Visier, doch schlussendlich blieb es beim 1:1-Unentschieden.

TSV Wittlingen: Möhrle, Beck (21. Hiller), Flitsch, Omeirat (83. Ruess), Ronny Maurice Ruess, Richter, Badou (82. Zoffreo), Reiff, Krohmer, Maier, Seyhan.

TuS Metzingen: Vujicic, Imperatore, Mastrangelo, Jasny (59. Kralj), Geiger, Teixeira-Rebelo, Fesseler, Vardanyan, Bächle, Tzakis, Novak (77. Marjakaj).

Gelb-Rot: Teixeira-Rebelo (64./TuS Metzingen/).

TSV Eningen gegen

SV Zainingen 5:2

Das Duell der zwei Kellermannschaften begann kurios. Die Heimmannschaft begann bei kräftigem Wind spielstark und mit viel Ballkontrolle. Nach fünf Spielminuten setzte sich Fabio Friese an der Außenlinie durch und legte überlegt quer auf Joschua Hummel, der das 1:0 erzielte. Der Aufsteiger machte weiter. Hummel überlupfte Gästetorhüter Ilias Xanthopoulos, Johannes Klein schob ein zum 2:0 (9.). In der 18. Spielminute setzte Eningens Spielertrainer Felix Krasser eine kurz ausgeführte Ecke mit etwas Glück in die lange Ecke zum 3:0.

Nach dem kurzzeitigen Schock erholte sich die Zaininger-Elf. Lars Maucher flankte unbedrängt von der linken Außenbahn und Eningens Abwehrspieler Jack Luz setzte einen missglückten Klärungsversuch ins eigene Netz zum 1:3 (24.). Die Zaininger kamen nun besser ins Spiel und hatten durch Simon Ruopp, der aus wenigen Metern an Schlussmann Sven Böhringer scheiterte, den Ausgleich auf dem Fuß. Bei Eningen vergab Friese aus kürzester Distanz.

Nach dem Wechsel spielte der SVZ frischer und dynamischer. Lars Maucher setzte eine Flanke aus kurzer Distanz an den Querbalken. Nach einem langen Einwurf traf Zainingens Adrian Stickel den Ball perfekt und schoss das Spielgerät aus 16 Metern in den Winkel (53.). Die Mannschaft von Cheftrainer Ralf Luik zeigte eine tolle Moral und gestaltete mit dem 2:3-Anschlusstreffer das Spiel wieder offen. Das Spiel drohte zu kippen, doch Klein baute die Führung nach feinem Zuspiel von Spielertrainer Felix Krasser aus und erhöhte auf 4:2 (63.) für die Achalmkicker. Kurz vor Schluss zeigte der eingewechselte Nico Zemmer seine Klasse und bediente Klein, der mit seinem dritten Tor den 5:2-Endstand erzielte. (84.). Wie bereits vergangene Woche gegen Dettingen zeigt der Aufsteiger aus Eningen viel Moral und gewinnt schlussendlich verdient.

TSV Eningen: Böhringer, Fink, Luz, Maier (78. Zemmer), Stingel, Hummel (84. Walter), Krasser, Klein (86. Tunc), Reinhardt, Friese, Mayer (60. Brenner).

SV Zainingen: Xanthopoulos, Lais, Vidakovic, Edel (78. Lamparter), Sailer, Wörz, Rieck (72. Scheurer), Blochinger, Stickel, Ruopp, Maucher.

Gelb-Rot: Ruopp (81./SV Zainingen/).