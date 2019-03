TSV Dettingen/Erms gegen

TSV Genkingen 2:0

Der Tabellenvierte TSV Dettingen besiegte den TSV Genkingen (14.) mit 2:0. Trotz leichter Feldüberlegenheit der Einheimischen war in der ansonsten ereignislosen ersten Hälfte die beste Chance auf Seiten der abstiegsbedrohten Gäste zu verzeichnen. Timo Fetzers Schuss ging in der 25. Minute jedoch übers Tor.

Nach der Pause kam ein verwandelter TSV Dettingen aus der Kabine. Torgelegenheiten gab es zunächst im Minutentakt. In der 47. und 49. Minute scheiterte Tim Randecker zweimal. Marco Blazevic hatte wenig später ebenfalls den Führungstreffer auf dem Fuß. Herrlich freigespielt von Spielmacher Enzo Liotti scheiterte er vor dem leeren Tor am Pfosten. In der 70. Minute dann die Führung für die Platzmannschaft. Liotti stürmte von rechts auf das Tor und sein Schuss wurde von Abwehrspieler Patrick Deh unhaltbar für Torhüter Tobias Heinzelmann abgefälscht.

Zehn Minuten später war es wieder Liotti, der Stürmer Markus Müller gekonnt anspielte. Dieser ließ dem Gästetorhüter keine Chance und schob überlegt zum 2:0 ein. Dettingen hatte danach wenig Mühe, den verdienten Sieg über die Zeit zu bringen.

TSV Dettingen/Erms: Coconcelli, Hille (30. de Brito), Stöhr, Blazevic, Müller (83. Finkbeiner), Randecker (88. Ziegelbauer), Dzalto, Celdir (75. Kostka), Özer, Hirsch, Liotti.

TSV Genkingen: Heinzelmann, Schneider, Deh, Fetzer (67. Elser), List, Frank, Frank, Saur, Deh, Saur, Mayer (78. Renner).

TSV Sickenhausen gegen

SV Pfrondorf 3:1

Der TSV Sickenhausen gewann sein Heimspiel gegen Aufsteiger SV Pfrondorf mit 3:1. Sickenhausens Goalgetter Dominik Grauer ließ mit einem Doppelpack (28. und 70. Spielminute) aufhorchen. Der ehemalige Oberligaspieler rangiert mit 13 Treffern auf Platz fünf der Torjägerliste. Tim Riekert sorgte in der Nachspielzeit für den 3:1-Endstand.

Den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich markierte Frederik Thon (33.). Die Sickenhäuser Mannschaft kommt immer besser in Fahrt. Mit dem 3:1-Erfolg kletterte die Mannschaft von Trainer Benjamin Ponath mit 23 Punkten, auf den neunten Tabellenplatz vor. Pfrondorf büßte einen Platz in der Tabelle ein und ist Zehnter.

TSV Sickenhausen: Starzmann, Mohr, Huggenberger, Taubmann (78. Schmid), Borst, Kaschuba (88. Schneider), Lauer, Prochiner, Kandelbinder, Rauscher (86. Riekert), Dominik Grauer.

SV Pfrondorf: Wutzler, Füger, Thon, König (77. Hittinger), Nau, Meslin, Rockenbauch, Marco Schwarz, Schulze (65. Heim), Ferdinand Schwarz, Schreier (69. Wittlinger).

SG Reutlingen gegen

TSV Eningen/u.A. 1:1

Im Nachbarschaftsduell legten beide Teams ein rasantes Tempo hin. Jeder Ball war hart umkämpft. Dabei hatten die Hausherren ein leichtes Chancenplus. Ein Mojsisch-Schuss ging knapp daneben und auch Maxim Mazurov kam aussichtsreich zum Kopfball. Dann kam Andreas Heidt aus kurzer Distanz an den Ball, doch sein Schuss landete am Pfosten. Auf der Gegenseite ging ein schöner Lupfer von Spielertrainer Felix Krasser nur knapp neben den Pfosten. In der 38. Minute gelang Ilija Lucic das 1:0, als er nach einer hohen Flanke mit einem feinen Kopfball über Keeper Sven Böhringer erfolgreich war.

Hart umkämpft ging es im zweiten Durchgang weiter. Eningen hatte eine Drangperiode mit Chancen. Marc Reinhardt prüfte mit einem sehr gefährlichen Distanzschuss SG-Keeper Rüdiger Nägele. Auf der Gegenseite schickte Christian Locher Lucic mit einem langen Pass, doch sein Schuss ging knapp daneben. Eningens Simon Brenner zeigte sich mit einem gefährlichen Kopfball.

Dann kam Eningen nach einem schönen Spielzug mit gekonntem Abschluss, durch den kurz zuvor eingewechselten Sören Mayer, zum Ausgleich (68.). Danach hatte Eningens Fabio Friese mehrmals die Möglichkeit zur Gästeführung, doch er konnte die aus den Hochkarätern kein Kapital schlagen. So blieb es in dem umkämpften Spiel beim leistungsgerechten Remis.

SG Reutlingen: Nägele, Stern, Kvesic, Schreyer, Sloboda (75. Sauter), Möck, Heidt, Mojsisch (80. Yunis), Mazurov, Lucic (67. Russo), Locher.

TSV Eningen/u.A.: Böhringer, Brenner, Luz, Paul Stingel, Reinhardt, Hummel, Krasser (86. Heimerdinger), Maik Stingel, Klein (65. Mayer), Walter (67. Zemmer), Friese (90. Maier).

VfL Pfullingen II gegen

Young Boys Reutlingen 1:4

Wie im Hinspiel musste sich Pfullingens zweite Garnitur gegen den Aufstiegsaspiranten Young Boys Reutlingen mit 1:4 (0:2) geschlagen geben: War es in der Hinrunde eine deutliche Sache, konnte die junge Pfullinger Elf dieses Mal zumindest spielerisch über weite Strecken mithalten. Regen, der angesichts des starken Windes fast waagerecht daherkam, machte es den Akteuren nicht leicht, zu einem kontrollierten Spiel zu finden. Die Gäste vom Ringelbach kamen schneller mit den widrigen Bedingungen zurecht und starteten mit Windunterstützung ihre Gegenstöße. Das 0:1 fiel dann allerdings nach einer Ecke. Pfullingens Hintermannschaft brachte den Ball nicht aus der Gefahrenzone, Qlirim Zekaj schaltete am schnellsten und wuchtete den Ball über die Linie (32.). Noch vor dem Pausenpfiff des souveränen Schiedsrichters Robert Todt erhöhte Haitham Obeyapwa nach einem schnell vorgetragenen Angriff zum 2:0 für die Gäste.

Mit dem Wind im Rücken trauten sich die Schützlinge von Trainer Jörg Kluge plötzlich mehr zu und bestimmten zunehmend das Geschehen im Volksbank-Stadion. Wieder einmal war es ein langer Einwurf von Julian Welsch, der zum Anschlusstreffer führte. Hannes Haag war zur Stelle und markierte das Anschlusstor (56.). Dieser Treffer beflügelte den VfL II noch mehr, die Young Boys sahen sich zu massiver Abwehrarbeit gezwungen. Beinahe wäre der Ausgleich gefallen, nach einem Angriff traf Yannick Kynast allerdings nur den Pfosten (66.).

Die Strafe für diese Nachlässigkeit folgte prompt. Erneut klärte Pfullingens Defensive nicht konsequent genug, was wiederum Obeyapwa mit einem trockenen Schuss ins lange Eck bestrafte (71.) Die Gastgeber dachten allerdings nicht ans Aufgeben und stürmten weiter nach vorne, Sven Packert und Maximilian Mez hatten jeweils mit Kopfbällen Pech. Den Schlusspunkt setzte dann Panagiotidis Nakos, der, nachdem er Minuten zuvor die Latte getroffen hatte, seinem prall gefüllten Torekonto einen weiteren Treffer hinzufügen konnte (87.). „Die Young Boys waren abgezockter, ruhiger und abgeklärter“, fasste VfL-Coach Jörg Kluge, nach dem Spiel zusammen. Man könnte auch sagen: Erfahrung schlägt Jugend.

VfL Pfullingen II: Kryeziu, Packert, Robertazzi, Steiner, Julian Welsch (78. Laureti), Pfitzer (70. Mez), Häußler, Baur, Kynast, Allaham, Haag.

TSG Young Boys Reutlingen: Ögüt, Mitev, Kühnbach Azevedo, Diakogeorgiou, Haux, De Sousa Lourenco, Pllana, Zekaj, Pereira Almeida, Obeyapwa, Nakos.

TuS Metzingen gegen

SV Hirrlingen 0:0

Die TuS Metzingen feierte gegen den Meisterschaftsfavorit SV Hirrlingen mit einem 0:0-Unentschieden einen Achtungserfolg. „Zwar konnte man heute nicht gewinnen, aber der Punktgewinn macht Mut für die nächsten anstehenden Spiele. Ich bin heute zufrieden mit der Mannschaft, die den Kampf gegen eine gute Mannschaft aus Hirrlingen angenommen hat“, sagte Metzingens Spielleiter Thomas Zimmermann nach dem Spiel.

Die TuS- Elf, welche krankheitsbedingt auf ihren Leistungsträger Telmo Teixeira Rebelo verzichten mussten, spielte wie verwandelt, im Gegnsatz, zu den letzten Auftritten. Sehr konzentriert und diszipliniert setzten die Spieler die Vorgaben des Trainerteams um. Die Heimelf übernahm nach einer Viertelstunde die Kontrolle und war spielbestimmend. Jedoch waren Torchancen auf beiden Seiten eher Mangelware.

Zwei gute Tormöglichkeiten hatte der Tabellenzweite Hirrlingen, doch fanden sie in Metzingens Torsteher Michael Paradzikovic ihren Meister. Einmal per Fuß und einmal mit der Hand agierte der TuS Keeper reaktionsschnell und vereitelte das Gegentor.

Personelle Neuigkeit: Unter der Woche trennte sich die TuS Metzingen von ihrem Spieler Alexander Novak.

TuS Metzingen: Paradzikovic, Lehmann, Fesseler, Zubaida, Golinski, Vardanyan, Da Costa, Bächle, Jasny, Geiger, Tzakis.

SV Hirrlingen: Johannes, Engraf, Kevin Hartmann, Basar, Aygün, Straub, Johannes Saile, Dominik Saile, Esser, Moritz Zug, Marco Hartmann.

Gelb-Rot: Esser (85.)

Rot: Basar (92./Schiedsrichterbeleidigung).