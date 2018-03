Fußball Dettingen überrascht mit Auswärtssieg

Region / Freudemann

BEZIRKSLIGA ALB

TSV Altingen gegen

TSV Dettingen/Erms 0:1 (0:1)

„Wir haben verdient im Ammertal gewonnen und zelebrierten die bessere Spielanlage. Am Ende mussten wir noch zittern, wir hätten früher das zweite Tor nachlegen sollen“ so Dettingens Coach Erol Türkoglu. Ein Eigentor von Altingens Abwehrspieler Hendrik Haut bescherte Dettingen/Erms das Siegtor: Haut wollte einen Querpass im Strafraum wegschlagen, der Ball sprang ihm allerdings vom Schienbein ins Tor. Trotz der unglücklichen Umstände: „Der Dettinger Sieg war verdient“, sagte Altingens Trainer Frank Fahrner, „uns haben aus dem Spiel heraus die Mittel gefehlt, bei den Standards waren wir auch zu harmlos.“ In der Nachspielzeit, als alle Altinger nach vorne rannten, bekamen sie im Dettinger Strafraum noch zwei Schusschancen, die aber zu nichts führten.

Tore: 0:1 (29. Eigentor Hendrik Kautt)

TSV Altingen: Attila Postweiler – Mitschele (67. Schäfer), Darius Postweiler, Haut, Lucas Maier, Wanner, Bross (67. Demir), Baur, Stieb, Stöckle, Hack (59. Schmengler).

TSV Dettingen Hassler – Kleih, Schairer, Mannolo, Maurer, Hirsch, Kostka, Randecker (85. Erdem), Liotti, Blasevic, M. Müller (75. Blakaj)

TSV Sickenhausen gegen

TV Derendingen 3:3 (2:1)

Die Gäste gingen durch eine Bogenlampe mit 0:1 in Führung. Grauer konnte aber dann durch einen Doppelpack innerhalb von zwei Minuten die Hausherren in Führung bringen. Direkt nach Wiederanpfiff nutzte die Gastmannschaft eine Unachtsamkeit in der Hintermannschaft und schoss zum 2:2 ein. Borst konnte durch ein Kopfalltor die Hausherren wieder in Führung bringen, bis Steinhilber sein drittes Tor in der Nachspielzeit erzielte und zum 3:3 traf.

Tore: 0:1 Steinhilber (12.), 1:1 Grauer (44.), 2:1 Grauer (46.), 2:2 Steinhilber (47.), 3:2 Borst (66.), 3:3 Steinhilber (90.)

TSV Sickenhausen Starzmann, Dreß, Borst, Kandlbinder, Borst, Pichler, Grauer, Prochiner, Luz, Huggenberger, Prantner, Russo

TV Derendingen Baumgärtner, Bacher, Böhl, Rauscher, Hegele, Kaiser, Katzmaier, Braun, Ligouis, Steinhilber, Luebben.

KREISLIGA A2 ALB

SV Walddorf gegen

TG Gönningen 2:0 (1:0)

In einem aggressiven Spiel mit vielen Fouls siegten am Ende die Gastgeber verdient. Bis zur Führung in der 35. Minute durch Markus Becker hatte der SVW Vorteile und einige Chancen. Im zweiten Durchgang war das Totskas-Team nur am Reagieren. Ein Freistoßtor in der 90. Minute durch Stefan Tilgner brachte dann die Entscheidung.

Tore: 1:0 (35.) Markus Becker, 2:0 (90.) Stefan Tilgner.

SG Reutlingen II gegen

TSV Riederich 3:0 (1:0)

Schon in der 2. Minute schickte Laass Locher mit einem schönen Pass auf die Reise und der wurde im Strafraum gelegt. Doch Krönke setzte den Elfer an die Latte. In der 15. Minute bediente Wohner dann Sorg mit einem Rückpass und dieser erzielte per Flachschuss das 1:0.

Nach der Pause gelang der Heimelf gleich in der 48. Minute das wichtige 2:0 durch Ritter. In der 82. Minute gelang der SG eine schöne Kombination, die von Gessler zum 3:0 abgeschlossen wurde.

Tore: 1:0 (15.) Sorg, 2:0 (48.) Ritter, 3:0 (82.) Gessler

SG Reutlingen II Maier, Röstel, Laass, Ritter, Krönke, Kimmerle (50. Krutsch), Wohner (80. Hung), Locher (82. Baier), Sorg, Stähle, Braun (73. Gessler)

TSV Riederich Schwittkowski, Hailfinger (70. Reuter), Dengler, Pfeifer, Kkarakus, Suhta, Zink (73. Löffler), Isleyen, (60. Cah)Wurster, Tüzün, Gönninger