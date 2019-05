TuS Metzingen gegen

VfL Pfullingen II 2:0

Die TuS Metzingen setzte sich mit 2:0 über die zweite Garde des VfL Pfullingen durch. Manuell Marjakaj brachte nach einem Schuss von Efstratios Tzakis, welchen Gästetorhüter Martin Welsch nur abprallen ließ, die Heimmannschaft mit 1:0 in Führung. Weiter hatte Metzingen gute Tormöglichkeiten durch Tzakis und Marc Golinski, doch der Pfosten verhinderte beide Male das Tor. Kurz vor der Pause erhöhte das Heimteam. Arne Geiger eroberte den Ball und spielte kurz vor dem Torabschluss auf Golinski, welcher nur noch einschieben musste.

In der zweiten Halbzeit sahen die Zuschauer zahlreiche Torabschlüsse auf beiden Seiten. Ein Treffer wollte, trotz aussichtsreichen Einschusschancen, aber nicht mehr fallen.

Mit dem 2:0-Erfolg über die Landesligareserve des VfL Pfullingen strichen die Metzinger ihren achten Sieg in Folge ein.

TuS Metzingen: Paradzikovic, Lehmann, Vardanyan, Bächle, Jasny, Geiger (72. Röhm), Fesseler (64. Teixeira-Rebelo), Marjakaj (64. Avramidis), Zubaida (70. Ezewele), Golinski, Tzakis.

VfL Pfullingen II: Martin Welsch, Robertazzi (28. Krüger), Hankiewicz, Packert, Pfitzer, Baur, Scheufen, Julian Welsch (64. Elting), Häußler (67. Wagner), Früh (83. Weiland), Haag.

SV Hirrlingen gegen

TSV Eningen/u.A. 2:2

Der TSV Eningen kam gegen den SV Hirrlingen nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Dabei war mehr drin für die Arbachtalkicker. Im ersten Spielabschnitt war der SV Hirrlingen die spielbestimmende Mannschaft und hatte deutlich mehr Ballbesitz. Die Heimelf ging mit dem verwandelten Foulelfmeter von Moritz Zug in Führung (13.). Eningen zeigte sich keinesfalls geschockt und kam nur sechs Minuten später zum 1:1. Ein langer Ball in die Spitze erreichte Joschua Hummel, der im Eins-gegen-Eins gegen Heimkeeper Maximilian Blesch cool blieb und zum Ausgleich einschob.

In der zweiten Halbzeit spielten die Eninger effektiver, hatten mehr Torchancen und erzielten durch Hummel das Führungstor. Der Gästestürmer nutzte einen Freistoß von Maik Stingel zum Doppelpack. Danach ließ Eningen nichts mehr anbrennen. Spielertrainer Felix Krasser und der eingewechselte Dan Ruben Hummel ließen gute Möglichkeiten verstreichen. Vier Minuten vor Schlusspfiff stoppte Eningens Torhüter Michael Hoffmann Moritz Zug regelwidrig im Strafraum. Der Hirrlinger ließ sich nicht zweimal bitten und traf zum 2:2-Endstand. In der Schlusssekunde sah Doppeltorschütze Joschua Hummel, wegen einer Undiszipliniertheit völlig zurecht die Rote Karte vom Unparteiischen.

SV Hirrlingen: Blesch, Wagner, De Souza, Belser, Dominik Saile, Straub (78. Haug), Bedic, Seidel, Kevin Hartmann, Frick (55. Marvin Zug), Moritz Zug.

TSV Eningen/u.A.: Hoffmann, Maier, Maik Stingel, Brenner, Luz, Paul Stingel, Reinhardt, Joschua Hummel, Mayer (68. Krasser), Friese, Tunc (7. Dan Ruben Hummel).

Rot: Joschua Hummel (90. Undiszipliniertheit).

TSV Wittlingen gegen

SV Croatia Reutlingen 0:2

Der Tabellenzweite SV Croatia Reutlingen siegte beim bereits abgestiegenen TSV Wittlingen mit 2:0. Goalgetter und führender der Torschützenliste Ante Galic machte den Unterschied in dieser Begegnung aus. Der Topstürmer der Dietwegkicker erzielte beide Treffer (31. und 37.), jeweils nach toller Vorarbeit Tomislav Cilic. Wittlingen spielte aus einer verstärkten Abwehr heraus und stand gut gegen die technisch versierten Gäste aus Reutlingen. Croatia verlagerte das Spiel geschickt und tauchte mehrmals gefährlich vor dem Heimtor auf. Mirko Jelcic und Björn-Arne Gerdes (9. und 20. Minute) scheiterten in aussichtsreicher Position.

Nach dem Seitenwechsel verflachte die Partie etwas und Torchancen blieben Mangelware. In der 77. Spielminute parierte Croatia-Schlussmann Denis Grgic zuerst glänzend gegen Wittlingens Onur Seyhan und entschärfte dann auch noch den Freistoß von Co-Spielertrainer Moritz Krohmer (79.).

Auf der Gegenseite hielt Kevin Dalke stark gegen Ivan Mamic (88.). So blieb es auf Grund der besseren Spielanlage und dem hohen Ballbesitz beim verdienten 2:0-Auswärtssieg für die Gäste aus Reutlingen, die weiter den Relegationsplatz zwei inne haben.

TSV Wittlingen: Dalke, Flitsch, Hiller (78. Vöhringer), Beck, Richter, Badou (58. Seyhan), Maier, Lamparter, Maurice Ruess, Reiff, Krohmer.

SV Croatia Reutlingen: Grgic, Soldo, Pavic, Semere, Petrovic, Nikolovski (66. Mamic), Nicolaci, Bubalo (55. Giambrone), Jelcic (80. Silic), Galic, Gerdes (26. Cilic).

TSV Steinhilben gegen

SV Pfrondorf 0:2

Der TSV Steinhilben musste im Heimspiel gegen SV Pfrondorf eine 0:2-Niederlage einstecken. Die Gäste waren von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft und gingen verdient durch das Tor von Dominik Kuti in Führung (11.). Auch nach dem Führungstor spielte Pfrondorf weiter druckvoll nach vorne, gegen ein harmloses Heimteam. Nach einer halben Stunde erhöhten die Gäste durch Marvin Heim auf 2:0.

Nach der Pause zeigten die Gastgeber Gegenwehr und agierten aktiver nach vorne. Nach einer Stunde Spielzeit gestaltete sich die Partie offener. Nachdem Pfrondorf das Tempo herausnahm, kamen beide Mannschaften noch einmal zu guten Tormöglichkeiten. Durch die erneute Niederlage ist der TSV Steinhilben so gut wie abgestiegen. Die Mannschaft vom scheidenden Trainer Heinrich David empfängt zum Saisonendspurt die Young Boys Reutlingen und den SV Croatia Reutlingen.

TSV Steinhilben: Fauser, Kühnlein (78. Hölz), Sontheimer, Schmid (46. Marco Uhland), Brunner (46. Özdemir), Ollinger, Roggenstein, Arnold (55. Dennis Uhland), Geiselhart, Betz, Mayer.

SV Pfrondorf: Wutzler, Füger, Heim, König (65. Nau), Badke, Bart, Steib (81. Knorr), Rockenbauch, Kuti, Schreier, Schwarz (81. Funk).

TSV Dettingen/Erms gegen

TSV Sickenhausen 5:2

Der TSV Dettingen blieb seiner Favoritenrolle gerecht und gewann sein Heimspiel gegen den TSV Sickenhausen mit 5:2. Im Neuwiesenstadion setzten sich die abstiegsbedrohten Gäste in der Anfangsphase sehr effektiv in Szene. Nachdem Marco Blazevic und Tim Randecker mit zwei hochkarätigen Chancen in der zweiten Spielminute an Gästetorhüter Dominik Starzmann scheiterten, machte es auf der Gegenseite Dominik Grauer besser. Völlig freistehend markierte sein Schuss, ins lange Eck, das 1:0 für die Gäste.

Markus Müller hatte dann die Gelegenheit zum Ausgleich, aber seine Direktabnahme segelte über das Tor. In der 17. Minute waren erneut die Gäste erfolgreich. Sven Pichler nutzte die Abstimmmungsprobleme in der Dettinger Hintermannschaft zur Zwei-Tore-Führung. Kurz vor der Halbzeit gelang Müller dann doch noch der 1:2-Anschlusstreffer. Starzmann hatte bei dem abgefälschten Ball keine Chance.

Nach der Pause bestimmten die Einheimischen klar das Spiel und innerhalb von drei Minuten drehte Dettingen die Partie. Ein Doppelschlag von Spielmacher Enzo Liotti nach tollen Kombinationen und ein satter Direktschuss von Dominic Hirsch stellten den neuen Spielstand von 4:2 her. Mit seinem dritten Treffer sorgte Liotti für den 5:2-Endstand, der die Abstiegsgefahr für die Gäste deutlich erhöhte.

Die Mannschaft von Trainer Benjamin Ponath bleibt weiter mit 30 Zählern auf dem 12. Tabellenplatz. Dettingen ist mit 50 Punkten auf der Habenseite Fünfter.

TSV Dettingen/Erms: Coconcelli, Hille, Schairer, Kleih, Randecker, Celdir, Özer, Hirsch, Müller, Blazevic, Liotti.

TSV Sickenhausen: Starzmann, Schmid, Borst, Huggenberger, Prochiner, Haarer, Lauer, Kandlbinder, Grauer, Simon, Pichler.

TV Derendingen gegen

Young Boys Reutlingen 1:4

Souverän gestaltete der Tabellendritte Young Boys Reutlingen seine Partie beim Achten TV Derendingen. Vor der Partie warnte YB-Trainer Guiseppe Farinella vor dem Gastgeber. Seine Mannschaft nahm es zu Herzen und gewann verdient mit 4:1. Einmal mehr war YB-Topstürmer Panagiotis Nakos mit drei Toren der Mann des Spiels.

Sam Jarju brachte die Ringelbachkicker in Führung (15.). Zwei Tore von Nakos bedeuteten mit dem 3:0-Halbzeitstand eine Vorentscheidung. Das Tor von Tim Steinhilber war für den TVD nur noch Ergebniskosmetik. Die Farinella-Elf bleibt mit dem Sieg weiter am Zweiten SV Croatia dran (beide 62 Punkte).

TV Derendingen: Hildenbrand, Klett, Bessler, Braun, Quaas, Bouali (64. Kaiser), Mbavu (64. Jannis Hegele), Lang, Liebig (71. Poddig), Jakob Braun (71. Katzmaier), Steinhilber.

TSG Young Boys Reutlingen: Ögüt, Bas (82. Haux), Mitev, Drammeh (88. Andic), Mössmer, Breuninger (46. De Sousa Lourenco), Zekaj (80. Diakogeorgiou), Pereira Almeida, Kühnbach Azevedo, Jarju, Nakos.