Bezirksliga Alb Dettingen erobert Platz zwei

Region / Rainer Jock

TSV Wittlingen gegen

TSV Genkingen 2:1

In einer vom Abstiegskampf geprägten Partie besiegte der TSV Wittlingen die Gäste aus Genkingen schlussendlich verdient mit 2:1. Bereits nach elf Minuten ging der Gastgeber in Führung. Moritz Krohmer bediente per Freistoß aus dem Halbfeld Martin Reiff und der köpfte zur Führung ein. Wittlingen hatte im weiteren Verlauf die Möglichkeit das Ergebnis zu erhöhen, doch scheiterte Sebastian Maier mit seinem Kopfall nach Flanke von Jens Gern an der Genkinger Torlatte. Im Anschluss eines Konters der Gäste gab es aus gut 25 Metern einen Freistoß, den Jonas Schneider unhaltbar in den Winkel nagelte.Leistungsgerecht wurden die Seiten gewechselt.

Im zweiten Abschnitt merkte man den Einheimischen an, dass sie unbedingt den Sieg wollten.

Mit hohem Einsatz und Laufbereitschaft bekam man langsam das Spiel in die Hand. Genkingen wusste sich, wie bereits in der ersten Hälfte, nur mit teilweise rüden Fouls zu helfen. In der 67. Minute schlug erneut das Duo Krohmer/Reiff zu. Eine schöne Flanke von der halblinken Seite von Krohmer verwertete Reiff mit seinem zweiten Tor zur 2:1-Führung. Nur drei Zeigerumdrehungen später dezimierten sich die Gäste, als Timo Fetzer nach einer Tätlichkeit an Maier den roten Marschbefehl erhielt. Krohmers Freistoß in der 71. Minute aus gut 25 Metern klatschte an die Latte und sein Flachschuss in der Schlussminute strich knapp am Tor vorbei. Die Sonnenbühler versuchten nochmals alles und drückten nach vorne, doch etwas Zählbares brachten sie nicht mehr zustande. So blieb es beim verdienten Heimsieg des TSV Wittlingen.

Mit dem Sieg klettert Wittlingen an den Genkingern in der Tabelle vorbei und rangieren nun mit 34 Zählern auf dem 11. Platz.

TSV Wittlingen: Möhrle, Mess, Beck, Yildiz (55. Lamparter), Aliu, Pascal Maier, Gern, Reiff, Zoffreo, Krohmer, Sebastian Maier (76. Ruess).

TSV Genkingen: Heinzelmann, Schneider, Fetzer, Fulde (78. Ciaston), Christoph Frank (78. Patrick Deh), Tobias Frank, Grauer, Daniel Saur, Philipp Deh, Mayer, Elser (78. Ruoff).

TSV Altingen gegen

SV Zainingen 2:2

Die Altinger greifen im Abstiegskampf der Bezirksliga nach dem letzten Strohhalm. Nach dem Unentschieden gegen den SSC Tübingen sollte gegen den SV Zainingen unbedingt ein Sieg her. Zur Verwunderung aller Beteiligten pfiff der Schiedsrichter nach einem Kopfballduell im Altinger Strafraum plötzlich Elfmeter für Zainingen, die durch Timo Schweizer damit früh in Führung gingen. Kurz vor der Pause dann der glückliche Ausgleich für die Altinger. Aus dem Gewühl schoß Felix Stöckle einen Altinger an. Nach der Pause entwickelte sich ein richtiges Kampfspiel. Nachdem Felix Stöckle einen Freistoss verwandelte, glichen die Zainingen direkt im Gegenzug aus. Negativer Höhepunkt des Spiels war ein Flaschenwurf aus dem Altinger Zuschauerbereich, der den Zaininger Spieler Thomas Lais am Ellbogen traf. Daraufhin wollte Schiedsrichter Thomas Erz das Spiel abbrechen, doch beide Mannschaften entschlossen sich nach kurzer Besprechung doch weiterzuspielen. Der SV Zainingen rief im Anschluss an das Spiel die Polizei und erstattete Anzeige wegen Körperverletztung. Der Spieler ließ sich auch noch ärztlich versorgen. Altingens Abteilungsleiter Joachim Ender reagierte bestürzt: „Sowas hat auf einem Sportplatz, egal ob im Profi- oder im Amateurbereich, nichts verloren. Der Falschenwerfer ist keiner von uns und hat hier auch nichts mehr verloren. Im Ammertal waren über 200 Zuschauer bei einem Bezirksligaspiel an einem Mittwochabend bei uns zu Gast. Was eigentlich eine gute Nachricht ist, wird nun zum Bumerang. Trotzdem möchten wir uns natürlich auch bei den Zainingern für den Vorfall entschuldigen.“

TSV Altingen: Postweiler, Mitschele, Haut, Schmengler, Schäfer, Stöckle, Lucas Maier, Stieb, Wanner, Flynn, Jan Maier.

SV Zainingen: Adamski, Vidakovic, Lais, Sailer, Edel, Andrasch, Wörz, Stickel, Blochinger, Schweizer, Maucher.