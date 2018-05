Bezirksliga Alb Dettingen erobert Platz zwei

Region / Rainer Jock

TuS Metzingen gegen

TV Derendingen 2:2

Die TuS Metzingen kam gegen den TV Derendingen nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Durch dieses Remis und den gleichzeitigen Dettinger Sieg rutschte die TuS in der Tabelle einen Platz ab und rangiert nun auf Platz drei. „Wir haben eine gute Leistung gezeigt. Derendingen stand kompakt hinten drin und versuchte es stets mit langen Bällen“, sagte Metzingens Spielleiter Thomas Zimmermann nach dem Spiel. In der ersten Hälfte hatte die TuS das Gästebollwerk ein ums Andere Mal geknackt, doch die erarbeiteten Chancen wurden nicht genutzt. Allein Artavasd Vardanyan, Telmo Teixeira-Rebelo und Moritz Bächle hätten bei ihrer „Hundertprozentigen“ die Führung erzielen müssen. „Zur Halbzeit muss es 2:0 oder 3:0 für uns stehen“, so Zimmermann. Gästekeeper Lukas Hildenbrand verhinderte aber Schlimmeres. Kurz nach der Pause köpfte Derendingens Tim Steinhilber seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Postwendend glich Moritz Bächle zum 1:1 aus.

Nach einem „katastrophalen Abwehrfehler“ war Steinhilber mit seinem zweiten Tor der Nutznießer und traf zur erneuten Gästeführung. In der Schlussminute hämmerte Metzingens Marc Golinski einen direkten Freistoß in den linken oberen Winkel zum verdienten 2:2-Ausgleich. Spielleiter Zimmermann war mit der gezeigten Leistung zufrieden, jedoch nicht mit der Gesamtsituation und dem Abrutschen auf Platz drei. „Es ist sehr bitter, dass wir nur noch Dritter sind. Aber wir haben durch teils schlechte Leistungen unseren Vorsprung von fast zehn Punkten auf Dettingen und Hirrlingen fahrlässig hergeschenkt. Wir haben jetzt zwei Wochen Pause. Danach geht es mit den Spielen gegen den Spitzenreiter SSC Tübingen und den Zweiten TSV Dettingen in die entscheidenden Partien.“

TuS Metzingen: Paradzikovic, Tomasek, Imperatore (89. Ezewele), Avramidis, Vardanyan (66. Patricio Mastrangelo), Fesseler, Bächle, Teixeira-Rebelo, Golinski, Klimatsidas, Tzakis.

TV Derendingen: Hildenbrand, Braun (77. Pelz), Jannis Hegele, Schneider (90. Mayer), Niklas Hegele (66. Gronbach), Kaiser, Bacher (46. Rauscher), Böhl, Fröhlich, Untraut, Steinhilber.

SV Hirrlingen gegen

TSV Dettingen/Erms 0:3

Auch beim erwartungsgemäß schweren Gegner SV Hirrlingen setzte der TSV Dettingen seine famose Serie von nun 14 Siegen aus 16 Spielen, davon zwei Unentschieden, fort. Die Elf von Trainer Erol Türkoglu klettert durch einen verdienten 3:0-Erfolg in Hirrlingen an der TuS Metzingen in der Tabelle vorbei und grüßt nun von Platz zwei. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Hirrlingen hat uns alles abverlangt. Es war das erwartete enge und schwere Spiel“, sagte Türkoglu nach Spielende.

In einer zunächst ausgeglichenen ersten Halbzeit war Dettingens Stürmer Tim Randecker nach schnellem Umschaltspiel und feiner Vorarbeit von Enzo Liotti der Schütze zur frühen Gästeführung (11.). Liotti selbst zeigte beim 2:0 kurz nach der Pause seine ganze Klasse, als er mit links aus vollem Lauf abzog und Gästekeeper Jan Johannes keine Chance ließ den Ball abzuwehren. In der 86. Minute sorgte erneut der Winterneuzugang für das entscheidende 3:0. Randecker bediente Liotti, der setzte sich per feiner Einzelleistung erneut durch und markierte den 3:0-Endstand für die Ermstäler.

„Diesmal war es nicht leicht. Im Feierabendverkehr nach Hirrlingen fahren, kommt einem vor wie eine kleine Weltreise. Aber ich bin sehr zufrieden mit meinen Jungs. Wir haben es toll gemacht und stehen jetzt verdient auf dem zweiten Tabellenplatz“, freute sich der Dettinger Kommandogeber Türkoglu.

SV Hirrlingen: Johannes, Engraf, Marco Hartmann, Basar, Aygün (79. Manuel Zug), Straub, Saile, Reichert, Esser, Moritz Zug, Kevin Hartmann.

TSV Dettingen/Erms: Haßler, Maurer, Schairer, Kleih, Mannolo, Liotti (91. Özer), Blazevic (84. Hille), Kostka (28. Hug), Randecker, Blakaj (73. Lucic), Müller.

TSV Wittlingen gegen

TSV Genkingen 2:1

In einer vom Abstiegskampf geprägten Partie besiegte der TSV Wittlingen die Gäste aus Genkingen schlussendlich verdient mit 2:1. Bereits nach elf Minuten ging der Gastgeber in Führung. Moritz Krohmer bediente per Freistoß aus dem Halbfeld Martin Reiff und der köpfte zur Führung ein. Wittlingen hatte im weiteren Verlauf die Möglichkeit das Ergebnis zu erhöhen, doch scheiterte Sebastian Maier mit seinem Kopfall nach Flanke von Jens Gern an der Genkinger Torlatte. Im Anschluss eines Konters der Gäste gab es aus gut 25 Metern einen Freistoß, den Jonas Schneider unhaltbar in den Winkel nagelte. Leistungsgerecht wurden die Seiten gewechselt.

Im zweiten Abschnitt merkte man den Einheimischen an, dass sie unbedingt den Sieg wollten.

Mit hohem Einsatz und Laufbereitschaft bekam man langsam das Spiel in die Hand. Genkingen wusste sich, wie bereits in der ersten Hälfte, nur mit teilweise rüden Fouls zu helfen. In der 67. Minute schlug erneut das Duo Krohmer/Reiff zu. Eine schöne Flanke von der halblinken Seite von Krohmer verwertete Reiff mit seinem zweiten Tor zur 2:1-Führung. Nur drei Zeigerumdrehungen später dezimierten sich die Gäste, als Timo Fetzer nach einer Tätlichkeit an Maier den roten Marschbefehl erhielt. Krohmers Freistoß in der 71. Minute aus gut 25 Metern klatschte an die Latte und sein Flachschuss in der Schlussminute strich knapp am Tor vorbei. Die Sonnenbühler versuchten nochmals alles und drückten nach vorne, doch etwas Zählbares brachten sie nicht mehr zustande. So blieb es beim verdienten Heimsieg des TSV Wittlingen.

Mit dem Sieg klettert Wittlingen an den Genkingern in der Tabelle vorbei und rangieren nun mit 34 Zählern auf dem 11. Platz.

TSV Wittlingen: Möhrle, Mess, Beck, Yildiz (55. Lamparter), Aliu, Pascal Maier, Gern, Reiff, Zoffreo, Krohmer, Sebastian Maier (76. Ruess).

TSV Genkingen: Heinzelmann, Schneider, Fetzer, Fulde (78. Ciaston), Christoph Frank (78. Patrick Deh), Tobias Frank, Grauer, Daniel Saur, Philipp Deh, Mayer, Elser (78. Ruoff).

TSV Altingen gegen

SV Zainingen 2:2

Die Altinger greifen im Abstiegskampf der Bezirksliga nach dem letzten Strohhalm. Nach dem Unentschieden gegen den SSC Tübingen sollte gegen den SV Zainingen unbedingt ein Sieg her. Zur Verwunderung aller Beteiligten pfiff der Schiedsrichter nach einem Kopfballduell im Altinger Strafraum plötzlich Elfmeter für Zainingen, die durch Timo Schweizer damit früh in Führung gingen. Kurz vor der Pause dann der glückliche Ausgleich für die Altinger. Aus dem Gewühl schoß Felix Stöckle einen Altinger an. Nach der Pause entwickelte sich ein richtiges Kampfspiel. Nachdem Felix Stöckle einen Freistoss verwandelte, glichen die Zainingen direkt im Gegenzug aus.

Negativer Höhepunkt des Spiels war ein Flaschenwurf (siehe ganz unten) aus dem Altinger Zuschauerbereich, der den Zaininger Spieler Thomas Lais am Ellbogen traf. Daraufhin wollte Schiedsrichter Thomas Erz das Spiel abbrechen, doch beide Mannschaften entschlossen sich nach kurzer Besprechung doch weiterzuspielen. Der SV Zainingen rief im Anschluss an das Spiel die Polizei und erstattete Anzeige wegen Körperverletztung. Der Spieler ließ sich auch noch ärztlich versorgen. Altingens Abteilungsleiter Joachim Ender reagierte bestürzt: „Sowas hat auf einem Sportplatz, egal ob im Profi- oder im Amateurbereich, nichts verloren. Der Falschenwerfer ist keiner von uns und hat hier auch nichts mehr verloren. Im Ammertal waren mehr als 200 Zuschauer bei einem Bezirksligaspiel an einem Mittwochabend bei uns zu Gast. Was eigentlich eine gute Nachricht ist, wird nun zum Bumerang. Trotzdem möchten wir uns natürlich auch bei den Zainingern für den Vorfall entschuldigen.“

TSV Altingen: Postweiler, Mitschele, Haut, Schmengler, Schäfer, Stöckle, Lucas Maier, Stieb, Wanner, Flynn, Jan Maier.

SV Zainingen: Adamski, Vidakovic, Lais, Sailer, Edel, Andrasch, Wörz, Stickel, Blochinger, Schweizer, Maucher.

SSC Tübingen gegen

TSV Sickenhausen 3:1

Bis zum Ende der Saison fallen noch sechs Spiele für den SSC an – sieben Punkte daraus reichen zur Meisterschaft für die Mannschaft um Trainer Jonathan Annel, wenn die Verfolger alle Spiele gewinnen sollten. Vielleicht auch deshalb, und wegen der weiterhin anstehenden englischen Wochen, verzichtete Annel auf einige Stammspieler, wie Markos Chatziliadis oder Rovinson Beka. Trotzdem ging der SSC schnell durch Markus Klaiber in Führung (3.). Danach bereitete der tiefstehende TSV den Tübingern einen unangenehmen Mittwochabend und erzielte sogar durch ihren Torjäger Dominik Grauer den Ausgleich (26.). Das Gegentor weckte den Tabellenführer aber auf, wie Annel meinte: „Irgendwie hat uns das Gegentor sogar ganz gut getan. Danach haben wir uns deutlich gesteigert. Der Freistoßtreffer von Josef Braunagel war der Dosenöffner zum Sieg:“ Aus 30 Metern nagelte er den Ball unhaltbar ins Sickenhausener Tor. Danach hatte der SSC das Spiel im Griff und erhöhte noch durch ein Elfmetertor des kurz zuvor eingewechselten Rovinson Beka. Sorgen machte Annel nur der Zustand von Abwehrspieler Martin Gorges, der sich bei einem Zweikampf im Gesicht verletzte. Annel dazu: „Irgendwas in seinem Gesicht ist verschoben. Er ist ein Kämpfer. Ich hoffe, es ist nichts gebrochen.“

SSC Tübingen: Hornberger, Andacic (80. Wellhäuser), Jentsch, Sevic, Gorges, Klaiber, Rauscher, Schachtschneider (90. Mangliers), Tsigaras, Braunagel, Katsaras.

TSV Sickenhausen: Starzmann, Dress, Huggenberger, Luz, Hein, Kandlbinder, Russo (68. Rauscher), Prochiner, Grauer, Pichler, Walker.

FC Rottenburg gegen

SV Croatia Reutlingen 0:3

Das Spiel gegen Croatia Reutlingen begann für die Rottenburger mit einer kalten Dusche durch den schnellen Führungstreffer von Mirko Jelcic (4.). Beeindrucken ließ sich der FCR davon aber nicht und übernahm die Kontrolle im Spiel. „Vielleicht der Knackpunkt im Spiel“ kam für den Rottenburger Trainer Frank Eberle schon in der 15. Spielminute, als sich seine Mannschaft 25 Meter vor dem Gästetor den Ball erkämpfte und sein Spieler Lukas Behr im Mittelfeld „rüde umgetreten wurde. Das war für mich zweimalt rot.“ Der Schiedsrichter zückte aber nur die Gelbe Karte und Behr traf im Verlauf der ersten Spielhälfte nur den Pfosten. Nach der Pause konnten die Rottenburger aber nicht mehr an ihre starke erste Hälfte anknüpfen. Als Dennis Pascolo mit einem Traumtor auf 2:0 erhöhte, war der Rottenburger Widerstand endgültig gebrochen. Danach erhöhten die Reutlinger noch durch eine schöne Kombination auf 3:0.

FC Rottenburg: Stapf, Baur, Berhane, Weber, Daniel Wiedmaier, Oeschger, Bolz (68. Salafrica), Behr, Hanuman, Tobias Wiedmaier, Dettling.

SV Croatia Reutlingen: Coconcelli, Pavic, Zovko, Bulic, Vucic (29. Kikic), Nikolovski (86. Dugandzic), Nicolaci, Pascolo, Pereira Almeida, Petrovic, Jelcic.