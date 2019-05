SV Rommelsbach gegen

SSV Rübgarten 1:2

In einem umkämpften Spiel unterlag der SV Rommelsbach knapp den Gästen aus Rübgarten.

Zunächst sah es gut aus für den SVR. Bereits in der sechsten Spielminute war es Felix Brüstle, der aus der Drehung gekonnt zur 1:0-Führung einnetzte. Der leistungsgerechte Ausgleich folgte in der 15. Spielminute. Nach dem Ballverlust in der Rübgärter Hälfte kamen die Gäste über rechts und Ferenc Grosc setzte sich in der entscheidenden Eins-gegen-Eins-Situation mit einer Körpertäuschung durch. Er vollstreckte eiskalt zum 1:1.

Nach dem Wechsel machten die Gastgeber die Räume weiter auf und agierten offensiver, sie brauchten den Dreier für den sicheren Klassenerhalt. Die Bemühungen blieben erfolglos, es fehlte die nötige Konsequenz beim Abschluss. Schließlich profitierte Rübgarten von einem Fehlpass der Rommelsbacher Truppe. Fünf Minuten vor Schluss entschied Rübgartens Justin Noah Giorgis die Partei für seine Farben. Er versenkte das Leder sehenswert im Winkel und markierte den 1:2-Endstand. „Wir haben uns die ganze Zeit nicht aufgegeben aber waren im letzten Drittel zu ungefährlich“, lautete das Fazit von SVR-Coach Peter Meinhardt.

SV Rommelsbach: Krause, Brüstle (46. Mete), Lauinger, Ortner, Retter, Gudovius (58. Münz), Riefler, Brüstle, Koller (79. Eskütt), Fleiner, Kern (31. Waidele).

SSV Rübgarten: Imhof, Becker, Greineck, Alkan (89. Armbruster), Kuhn, Albien, Giorgis, Komenda, Grosz (77. Martinovic), Jakob (67. Schäfer), Giacobbe.

TSV Kusterdingen gegen

TSV Glems 3:1

In einer ausgeglichenen, aber ansonsten ereignislosen ersten Halbzeit konnte nur Kusterdingens Nashmi Alalawi mit einem Schuss an die Latte eine kleines Ausrufezeichen setzte. In Durchgang zwei hatten dann jedoch die Hausherren die Nase vorne. Erneut Alalawi verwandelte den gegebenen Strafstoß in der 67. Minute zur 1:0-Führung. Dieser war es auch der nach 80 gespielten Minuten von Arbnor Dervisholli in Szene gesetzt wurde und seinen Doppelpack schnürte. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit gelang den Gästen der Anschlusstreffer. Allessandro Amendola vollstreckte freistehend ins kurze Eck (89.). Mit dem 3:1 machte Leon Reichert den Sack in der Nachspielzeit zu (90.+4). „Ein wichtiger Sieg für uns. Rechnerisch ist der Klassenerhalt jetzt geschafft. Damit haben wir unser Ziel schon vorzeitig erreicht“, sagte TSVK-Co-Trainer Tobias Rösch.

TSV Kusterdingen: Braun, Leicht, Kuttler, Zimmermann, Gül (59. Al Hasan), Braun, Deuscher, Rösch, Alalawi (82. Reichert), Dervisholli (90. Zimmerman), Bahnmüller (89. Ott).

TSV Glems: Bösch, Krause, Reiff, Jandt, Brückner, Alici, Amendola, Schuster, Franz, Egner, Morankic.

SV Sveti Sava Reutlingen gegen

TB Kirchentellinsfurt II 1:9

Nicht ganz zweistellig unterlag Sveti Sava dem Spitzenreiter TB Kirchentellinsfurt II. Patrick Wagner eröffnete in der 15. Spielminute den Torreigen für die Mannschaft in Schwarz und Weiß. Teamkollege Sven Niebiosa erhöhte eine gute Viertelstunde später mit seinem ersten Treffer der Partie. Nils Jauch (39.) und erneut Niebiosa (43.) schraubten das Ergebnis noch vor dem Wechsel in die Höhe. 0:4 der Zwischenstand.

Nach wie vor war der TBK auch nach dem Wechsel überlegen. Zunächst vollendete Jauch seinen Doppelpack nach rund einer gespielten Stunde, danach traf Phil Hombach zweimal in Folge (66. und 74.) und schließend trug sich Can Stoffregen auch noch in die Torschützenliste ein (80.). Den Ehrentreffer für die Heimelf erzielte Vasileios Moysidis in der 81. Minute doch keine 60 Sekunden später vollendete Hombach seinen dritten Treffer und martierte den 1:9-Endstand.

SV Sveti Sava Reutlingen: Ernst, Maric, Heller, Moysidis, Chira (55. Qasem), Moysidis, Schwab, Bagas, Mikota, Djaalali (86. Ahmad) (87. Zeki), Karapantzos.

TB Kirchentellinsfurt II: Huber, Müller, Wagner, Niebiosa, Rau, Stoffregen, Hombach, Wagner, Akin (70. Schrade), Durmus (78. Mägle), Jauch.

TSV Betzingen gegen

TSV Oferdingen 2:0

Nicht unverdient gewinnt der TSV Betzingen vor heimischer Kulisse gegen den TSV Oferdingen. Mit besten Chancen hätten die Platzherren bereits früh in Führung gehen können. Tim Jetter hatte beispielsweise in der fünften Minute die Führung auf dem (schwachen) Fuß, vergab jedoch aus fünf Metern freistehend. Erst mit einem Strafstoß in der 40. Minute gelang die verdiente Führung für die Gastgeber. Jan-Luca Walter verwandelte zielsicher zum 1:0-Pausenstand.

Nach Wiederbeginn blieb die Gegenwehr seitens Oferdingen weiterhin aus. Betzingen blieb dominant und baute die Führung weiter aus. In der 65. Spielminute stand Steffen Nedele bereit für den Querpass von rechts und schob das Spielgerät ins kurze Eck. „Leider waren es nur zwei Tore, es hätten auch schon fünf zur Halbzeit sein können. Wir sind dennoch zufrieden, denn wir haben unser Saisonziel jetzt schon erreicht“, meldete sich TSVB-Coach Antonio Tunjic nach dem Aufeinandertreffen zu Wort.

TSV Betzingen: Libbecio, Schwend, Waurick, Wiesner, Nedele, Jetter (65. Weber), Jarosik, Libeccio, Schäfer (65. Bornemann), Samil Dirican, Walter.

TSV Oferdingen: Jahraus, Mader (70. Gröner), Diebold, Kunst, Skora, Caliskan (55. Alecci), Bez, Ly, Fischer, Klumpp, Hagan (70. Oswald).

TSV Riederich gegen

TG Gönningen 3:1

Um weiter Anschluss an die Spitze zu halten, brauchten die Gastgeber des TSV Riederich einen Sieg gegen die Mannschaft aus Gönningen.

Die Riedericher starteten gut in die Partie, mit viel Ballbesitz kontrollierten sie die ersten Spielminuten. Den Bann brach dann Kapitän Hirning mit einem direkt verwandelten Freistoß zur 1:0 Führung für den TSV (25.). Das 2:0 für die Riedericher entstand ebenfalls aus einer Standardsituation. Euchner schraubte sich nach einem Eckstoß am Höchsten und köpfte aus fünf Metern ein (34.). Carlo Liotti konnte nach einer feinen Vorarbeit kurze Zeit später sogar auf 3:0 erhöhen (40.). Vor der Pause verkürzte Weiss für die Gäste aus Gönningen noch zum 3:1 (44.). Die zweiten 45 Minuten gestalteten sich zäh. Zwar konnten beide Mannschaften noch mehrere gefährliche Aktionen herausspielen - diese wurden allerdings teilweise zu leicht vergeben. Letztendlich blieb es beim ungefährdeten 3:1 Heimerfolg für den TSV Riederich.

TSV Riederich: Schwittkowski, Euchner, Dilek, Kern, Liotti, Hirning, Zink, Wurster, Tüzün, Aliu, Gönninger.

TG Gönningen: Weimar, Glaunsinger, Jörg, Götz, Linder, Weiß, Cristobal Chico, Traub, Stähle, Lauer, Leigh.

SV Walddorf gegen

TSV Pliezhausen 1:1

In letzter Minute machte der SV Walddorf dem Meisterschaftskandidaten TSV Pliezhausen einen Strich durch die Rechnung. Zwar konnte die Partie nicht durch zahlreiche Tore glänzen, gelb-verwarnte Spieler gab es dafür umso mehr. Gleich 13 Mal griff der Unparteiische zum gelben Karton. Der Favoritenrolle gerecht werdend, ging nach 75 gespielten Minuten der TSV Pliezhausen in Führung. Lukas Hermann markierte das 1:0 für die Gäste. Als die Partie schon entschieden schien, gelang den Platzherren jedoch der späte Ausgleich. Thomas Ammon traf in der sechsten Nachspielminute. Pliezhausen liegt damit nun vier Zähler hinter Tabellenführer Kirchentellinsfurt.

SV Walddorf: Mohl, Jüttner, Mehmeti, Schraitle, Mydlak, Deile (81. Ammon), Schwaibold (74. Burkhardt), Rudat, Scherbaum (85. Roth), Gaiser (67. Schraitle), Petruv.

TSV Pliezhausen: Öztürk, Hermann, Hermann, Walz, Borek, Kallenbach, Weimer, Retter, Schumacher (92. Strenger), Bäuerle (93. Braun), Armbruster (88. Bauer).