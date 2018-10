Oberliga Der gebrauchte Tag

Nöttingen / Wolfgang Seitz und Giovanni De Nitto

Fußball-Oberligist SSV Reutlingen kassiert in Nöttingen die erste Saisonniederlage, geht sang- und klanglos mit 0:5 unter.

Da gibt es nichts zu beschönigen. Spitzenreiter SSV Reutlingen hat sich am Freitagabend in Nöttingen bis auf die Knochen blamiert, kassierte eine beschämende 0:5-Niederlage – die erste der Saison.

Gewisse Umbaumaßnahmen musste SSV-Coach Tedor Rus ergreifen, unter anderem, weil Torjäger Gilés wegen seiner roten Karte nicht mitmachen durfte. Schneider, Di Biccari, Vogler und Kuengienda standen in der Startformation, Gilés, Avdic, Sessa und Lübke eben nicht.

Blitzschneller Rückstand

Es begann gar nicht nach dem Geschmack des Reutlinger Trainers. Die erste halbwegs gefährliche Aktion auf dem Platz – und Nöttingen führte mit 1:0 (3.). Einen Freistoß aus 30 Meter von Riccardo di Piazza konnte SSV-Keeper Milan Jurkovic nicht festhalten, Michael Schürg nahm sich des Abprallers an, Jurkovic holte ihn von den Beinen und di Piazza verwandelte humorlos den Strafstoß.

Überhaupt gab es für die Reutlinger gar keinen Grund zur Freude. Ernesto De Santis wurde vor dem SSV-Strafraum komplett ignoriert. Sein Schuss in den Winkel zum 2:0 (8.) tat richtig weh. Nöttingen überraschte mit geballter Offensivpower den Spitzenreiter sichtlich, der in der 14. Minute durch Tim Schwaiger eine erste Wortmeldung abgab.

Spielbestimmend war aber nach wie vor der Gastgeber. Schürg verzog frei vor Jurkovic (20.). Drei Minuten später ein weiteres Beispiel für die krasse Nöttinger Dominanz, als Mario Bilger aus der Distanz das Spielgerät an die Latte nagelte. Der SSV war komplett überfordert, die Abwehr wurde nach allen Regeln der Kunst auseinander geschraubt.

So auch in der 35. Minute, als nach einer Ecke sämtliche Klärungsversuche scheiterten. Kolbe traf aus acht Metern zum 3:0. Blöd nur, dass sich gerade in dieser Phase ein Hauch Stabilität ins Reutlinger Spiel geschlichen hatte. Bis zur Pause blieb es dabei.

Kurzes Aufmucken

Das Unternehmen Aufholjagd wollte Marco Di Biccari in der 53. Minute mit der bis dato größten SSV-Chance starten. Alleine steuerte er das Nöttinger Tor an, wo Robin Kraski aber eine Glanztat auspackte. Der SSV Reutlingen hatte im zweiten Spielabschnitt partiell mehr Ballbesitz, tat sich aber sehr schwer, Abschlusssituationen zu kreieren. Leichter fiel dies dem FC Nöttingen, Michael Schürg stellte in der 71. Minute auf 4:0. Herrlich bedient von Ruben Reisig mittels eines fatalen Rückpasses. Sechs Minuten später wieder Schürg, wieder Tor: 5:0 per Konter. Längst war die Partie Richtung Debakel gedriftet.

Da gab es gar nichts mehr zu reparieren für eine Mannschaft, die in den neun Partien zuvor vier Gegentore kassiert hatte. Jetzt fünf in einem Spiel. „Es war eine verdiente Niederlage und ein verdienter Nöttinger Sieg. Aber lieber einmal 0:5 als fünf Mal 0:1“, rechnete SSV-Trainer Teodor Rus vor. Giuseppe Ricciardi, der sportliche Leiter, sagte: „Die Niederlage wirft uns um. Aber wir stehen wieder auf.“