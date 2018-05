Fußball Dennis Zipperle trifft für Sondelfingen spät

Region / past

TSV Eningen/u.A. gegen

TG Gönningen 15:0

Es war von Beginn an eine mehr als einseitige Partie. Der TSV Eningen zeigte erneut, dass der Aufstieg in die Bezirksliga mehr als nötig ist. So führten die Gastgeber zur Halbzeit mit 9:0 und ließen gegen die schwach stehenden Gönninger nichts anbrennen. Ismail Tunc sorgte für das 100. Saisontor des Meisters.

Nach der Halbzeit zeichnete sich dasselbe Spiel ab: Die Eninger spielten ohne große Mühe und erzielten bis zur 80. Spielminute sechs weitere Treffer. Ab der 80. Spielminute wurde das Spiel dann kurios: Die Gönninger, deren Klassenerhalt bereits in sicheren Händen ist, wollten nicht mehr weiterspielen. Es verletzten sich einige Spieler während der Partie und bei der 15:0-Klatsche war der Gastgeber einfach ein zu hohes Brett am gestrigen Sonntagnachmittag. Der Unparteiische musste trotzdem das Spiel laufen lassen, sodass man sich auf ein gegenseitiges „Hin- und herpassen“ einigte. „Wir waren hochüberlegen. Das war ein mehr als einseitiges Spiel“, resümiert TSV-Coach Michael Hoffmann.

Gönningens Trainer Felix Krasser wird in der kommenden Bezirksliga-Saison beim TSV Eningen an der Seitenlinie stehen. Der B-Lizenz-Inhaber sucht eine neue Herausforderung. An Krassers Seite stehen Marijo Prpic und Michael Hoffmann. Prpic war vergangene Saison bei der TuS Metzingen II Kommandogeber. Michael Hoffmann wird auch weiterhin im Trainerteam vertreten sein. Der ehemalige Verbandsliga-Torhüter sprüht voller Energie für neue Saison.

TSV Eningen/u.A.: Kapischke, Giraud, Brenner, Lehmann, Heimerdinger (55. Stingel), Tunc, Koschmieder, Hummel, Stingel (46. Sauter), Reinhardt (76. Walter), Mayer (61. Hummel).

TG Gönningen: Weimar, Glaunsinger (46. Lönnecker), Heitzler, Dworowski (46. Lesjak), Glaunsinger, Denzel, Traub, Stähle, Lauer, Demirel, Mauser.

SSV Reutlingen Fußball II –

SV Walddorf 10:0

Es ist nicht die Rückrunde des SV Walddorf. Auch gegen den abstiegsbedrohten SSV Reutlingen Fußball II erlitten die Jungs unter Trainer Panagiotis Totskas eine 0:10-Packung. Und die Reutlinger? Der SSV schafft den Klassenerhalt. Njie (2), Zboril (3), Spreitzer, Demir (2), Foka und Burkhardt (ET) erzielten in einer sehr einseitigen Partie die Treffer. Ausblick: Der SV Walddorf hat kommenden Sonntag spielfrei. Der SSV II reist zum TSV Glems.

SSV Reutlingen Fußball II: Schießl, Spreitzer, Sosko (71. Leon Foka), Schmid, Moser, Chatzimalousis (39. Tsapakidis), Mamaladze, Demir, N‘Jie (60. Günther), Ates, Zboril.

SV Walddorf: Martins da Costa, Jüttner, Rudat, Rau, Schramm (61. Schraitle), Burkhardt, Morlock, Ringwald, Becker (39. Bux), Petruv, Totskas.

TSV Kusterdingen gegen

TSV Betzingen 5:0

Die Kusterdinger holten sich den Klassenerhalt am gestrigen Sonntagnachmittag. Nach der enttäuschenden Hinrunde zeigten die Kusterdinger Raben in der Rückrunde eine starke Saisonhälfte. Auch gegen die sicher in der Liga bleibenden Betzinger gewann die Boll-Elf hochverdient mit 5:0.

Kalte Dusche: Nach einem Fernschuss von Tobias Rösch staubte Paul Zimmermann ab (7.). Kurz darauf war es Dominik Ott, der nach einer Kopfballverlängerung von Andreas Braun wenig Mühe hatte das Leder im Tor unterzubringen (9.). Vor der Halbzeit sorgten die Kusterdinger für eine frühe Entscheidung, als Rösch nach einer Balleroberung im Mittelfeld den Turo zündete und im Doppelpass mit Johannes Katzmaier plötzlich frei vor Betzingens Schlussmann Yilmaz auftauchte. Rösch vollendete schön per Heber zum 3:0 (29.).

Auch Katzmaier krönte seine Leistung, als Patrick Kuttler seine Qualitäten unter Beweis stellte und Katzmaier bediente - 4:0 (37.).

Nach dem Seitenwechsel zogen sich beide Teams etwas zurück. Von den Gästen kam durchgehend wenig. Für den hochverdienten 5:0-Endstand sorgte erneut Katzmaier (63.).

„Wir sind über den Klassenerhalt überglücklich“, bilanziert Mittelfeldstratege Tobias Rösch nach dem Spiel.

TSV Kusterdingen: Steffen, Leicht, Boll, Ott (57. Finkbeiner), Zimmermann, Katzmaier (86. Al Hasan), Rösch, Braun, Deuscher (78. Al Hasan), Dervisholli (55. Bahnmüller), Kuttler.

TSV Betzingen: Yilmaz, Ruttner (38. Schäfer), Wiesner, Schwend, Nedele, Eberle, Jarosik, Lauer, Simsek (77. Cantürk), Preniqi, Schenk.

SSV Rübgarten gegen

SG Reutlingen II 2:1

Einen enorm wichtigen Sieg für den Kampf um den Relegationsplatz feierte der SSV Rübgarten gegen den direkten Konkurrenten aus dem Reutlinger Stadtteil Orschel-Hagen. Rübgarten dominierte die erste Halbzeit, ohne sich eine Anzahl von Großchancen zu erarbeiten. Der größte Aufreger spielte sich kurz vor der Halbzeit ab, als nach einem Foul an Albien im gegnerischen Strafraum die Pfeife des Schiedsrichters stumm blieb.

In der zweiten Halbzeit bot sich ein ähnliches Bild. Allerdings konnte der Gastgeber nach einer Ecke durch Heinrich in Führung gehen (51.). Kurze Zeit später zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt, jedoch für die Gäste. Yasin verwandelte souverän (57.). Bei hochsommerlichen Temperaturen schwanden bei beiden Teams zunehmend die Kräfte und das Spielniveau verflachte.

Kurz vor Schluss zeigte der Unparteiische erneut auf den Punkt, nachdem Komenda im Strafraum zu Boden ging. Schwaibold verwandelte ebenfalls souverän und schoss somit seine Farben zum umkämpften und etwas glücklichen Heimsieg.

Das Restprogramm des SSV Rübgartens ist happig. Mit Pfullingen und Sondelfingen stehen zwei Topmannschaften auf dem Spielplan.

SSV Rübgarten: Imhof, Bauer, Hauch, Heinrich, Becker (81. Ulusan), Kuhn (57. Schwaibold), Alkan (77. Komenda), Albien, Greineck, Friedrich (69. Armbruster), Grosz.

SG Reutlingen II: Laaß, Röstel, Stähle, Ritter, Angerbauer, Yasin, Braun, Stern, Obersat, Sorg (77. Krönke), Gette.

TSV Riederich gegen

Young Boys Reutlingen II 5:0

Die Begegnung hatte für beide Mannschaften keine große Wichtigkeit mehr. Doch der Gastgeber aus Riederich zeigte trotzdem von Anfang an den Willen, drei Punkte auf der Heide zu lassen.

Toni Gönninger stand nach einer Hirning-Vorlage goldrichtig und schob zur frühen Führung ein (4.). Die Gäste schwächten sich anschließend mit einer Roten Karte selbst (25.). Noch in der ersten Hälfte erhöhte der TSV Riederich auf 2:0 und 3:0. Torschützen waren Isleyen und Pfeifer, die beide ihr letztes Spiel im TSV-Dress absolvierten. (22./38.).

In den zweiten 45 Minuten flachte die Partie deutlich ab. Die Gäste mühten sich bei der Hitze und in Unterzahl sichtlich ab. In der 65. Spielminute vollendete Gönninger eine Vorlage von Bahadir per Heber zum 4:0. Riederich ließ anschließend dutzende Großchancen liegen, bis es erneut Gönninger war, der einen Fehler der Young-Boys-Defensive nutzte und den Schlusspunkt zum 5:0-Endstand setzte (80.).

TSV Riederich: Schwittkowski, Reutter, Karaman, Suhta, Hirning, Wurster, Isleyen, Tüzün, Hailfinger, Pfeifer, Gönninger.

TSG Young Boys Reutlingen II: Libbecio, Salici, Todoric, Libeccio, Martinovic, Alkhatib, Alkassoum, Özkan, Gülcen, Tunjic, Sarayji.

TSV Oferdingen gegen

Sveti Sava Reutlingen 3:3

Nach der frühen Führung durch Jannik Fischer auf Seiten des Gastgebers (17.), kam die postwendende Antwort von Kevin Djaalali, der nur eine Spielminute später den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte. Die abstiegsbedrohten Serben warfen dabei alles in die Waagschale. So sorgte Frank Schwab in der 28. Spielminute die Führung, ehe Vergoulakis Karapantzos nach dem Seitenwechsel sogar auf 3:1 erhöhte (46.). Der TSV Oferdingen gab nicht auf. Zehn Spielminuten später erzielte Patrick Kattin den Anschlusstreffer zum 3:2. Sechs Minuten vor dem Schlusspfiff war es erneut Kattin, der den Oferdingern den Punktgewinn schenkte.

Für die Oferdinger wird es knapp. Pfullingens Verbandsliga-Reserve hat deutlich die Nase vorn beim Kampf um die Aufstiegsrelegation in die Bezirksliga.

TSV Oferdingen: Eichberg, Kunst, Mader, Diebold, Gröner, Edeling, Kattin, Perez del Pino, Fischer, Alecci, Münz. Sveti Sava Reutlingen: Bechtsoudis, Schimanski, Moysidis, Bedira, Maric, Moysidis, Schwab, Seidel, Karapantzos, Djaalali, Sabir.

VfL Pfullingen II gegen

TSV Sondelfingen 2:2

Das Topspiel um die Aufstiegsrelegation begann mit viel Dampf. „Überragender Beginn“, sagte VfL-Coach Matthias Jedele und ergänzte: „Die Einstellung hat zu 100 Prozenz gestimmt.“ Nach einem weiten Einwurf von Julian Welsch jagte Dennis Pfitzer den Ball nach zwei Spielminuten ins Netz (2.). Auch beim 2:0 war Welsch beteiligt: Der Offensivspieler setzte sich auf der Außenbahn durch und legte gekonnt auf Immanuel Baur zurück, der mit seiner linken Klebe das Spielgerät in den Winkel donnerte (11.). Nach dem 2:0 waren die Sondelfinger geschockt und die Pfullinger verpassten nachzulegen.

In der zweiten Halbzeit pennten die Pfullinger. Nach einer Ecke von Alessio Bennardo kam Sondelfingens Marcel Hummel an den Ball und sorgte für den Anschlusstreffer (46.). In der Folgezeit hatte Patrick Weiland die Möglichkeit, das Spiel frühzeitig zu entscheiden, doch der Torjäger vergab freistehend vor Sondelfingens Schlussmann Szluc. In der 89. Spielminute war dann der Lucky-Punch: Dennis Zipperle machte einen langen Ball gut fest und zog aus an der Strafraumkante ab - 2:2. „Das war dennoch ein Punktgewinn für uns. Auch das Ergebnis in Oferdingen spielt uns in die Karten. Jetzt können wir kommenden Sonntag gegen Rübgarten den Sack zumachen und die Aufstiegsrelegation sichern“, zeigte sich Jedele zufrieden.

Ausblick: Für die Sondelfinger scheint der langjährige Traum der Bezirksliga wieder zu platzen. Am Sonntag spielt die man gegen die TG Gönningen.

VfL Pfullingen II: Becker, Steiner, Wagner, Wagner, Robertazzi, Baur, Schmidt (60. Scheufen), Hübner, Elting (81. Franceschini), Welsch (76. Weiland), Pfitzer.

TSV Sondelfingen: Szulc, Schreyer, Geiger, Stieb, Hummel, Istrefi (60. Simon), Zipperle, Bennardo, Fritz, Morad (45. Fuchs), Gruic (77. Maier)

Tore: 1:0 Pfitzer (2.), 2:0 Baur (11.), 2:1 Hummel (46.), 2:2 Zipperle (89.).