Kreisliga B2 Alb Debüt nach Maß für Spielertrainer Mezger

Der TSV Genkingen II feierte am Mittwoch gegen Holzelfingen/Honau den dritten Sieg der Saison und zugleich die Rückkehr des Spielertrainers Dennis Mezger. Nach einem zweimonatigen Amerika-Aufenthalt wechselte sich Mezger noch in der ersten Spielhälfte ein, traf prompt zum 2:1 und sorgte mit einem überzeugenden 4:2-Triumph über den Absteiger für eine kleine Überraschung.

Manß fällt längers aus

Der Defensivmann spielt seit seinem 18. Lebensjahr in Genkingen und trug in den sieben Jahren auch immer öfter die Kapitänsbinde. Gemeinsam mit Michael Manß übernimmt er heuer erstmals das Amt des Spielertrainers. „Wir arbeiten gut zusammen und kommen sehr gut miteinander aus. Schon vergangene Runde haben wir gesehen, dass das funktioniert“, spricht Dennis Mezger über die Arbeit mit Manß, auf den das Team nun verletzungsbedingt ebenfalls für einige Wochen verzichten muss. Nichtsdestotrotz legte Manß den Grundstein für den guten Saisonstart. „Der Fortschritt, den ich nach der Rückkehr gesehen haben, hat mich positiv überrascht. Ich bin sehr zufrieden mit der Mannschaft,“ freut sich der Spielertrainer.

Als Stärke der Elf identifiziert Mezger die erfahrene Abwehr und die im Vergleich zu den Vorjahren verbesserte Chancenverwertung. „Wir stehen hinten sicher und bringen effektive Aktionen nach vorne,“ weiß Mezger. Als wahrer Goalgetter erwies sich Stürmer Fabian Renner. Mit sechs Treffern und zwei Vorlagen war er an mehr als der Hälfte der 14 Genkinger Tore beteiligt und knipste auch zuletzt in Holzelfingen zweimal.

Renner als Torgarant

Dank ihm steht der TSV vor den punktgleichen Teams, FC Dottingen/Rietheim und FC Sonnenbühl II auf dem vierten Platz. Vor dem Sonntagsspiel gegen die SGM Ödenwaldstetten/Oberstetten, die bisher fünf Niederlagen einstecken musste, sagt Mezger: „Wir planen drei Punkte ein.“

Der Vizemeister der Kreisliga C wusste bereits vor Saisonstart, dass man nicht in der unteren Tabellenhälfte enden würde und rechnete mit Platz vier oder fünf. Die Frage nach den absoluten Favoriten der Liga ist da schon schwieriger zu beantworten: „FC Engstingen II ist sehr stark bisher und hat gegen uns ein gutes Spiel hingelegt. Ansonsten wird’s schwer.“

Die 1:2-Auftaktniederlage in Engstingen blieb bisher die einzige und nach dem Sieg im direkten Duell am Mittwoch sagt Dennis Mezger: „Eigentlich zähle ich auch Holzelfingen/Honau zu den Favoriten. Nach der Begegnung bin ich mir da ber nicht mehr so sicher.“