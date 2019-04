TSV Wittlingen gegen

SG Reutlingen 1:2

In einer mäßigen Bezirksligapartie besiegten die Gäste aus dem Reutlinger Stadtteil Orschel-Hagen den stark abstiegsgefährdeten Gastgeber aus Wittlingen in letzter Sekunde mit 1:2.

Wittlingen begann relativ schwungvoll und erarbeitete sich in der Anfangsphase leichte Feldvorteile, welche jedoch nicht zum Erfolg führten. Entweder konnte die gut stehende SG-Abwehr klären oder man spielte zu umständlich vor dem Tor der Gäste. Die SG konnte sich mit zunehmender Spieldauer befreien und startete selbst einige vielversprechende Angriffsaktionen. In der 28. Minute war es Spielertrainer Jacob Ammann, der eine davon zur 1:0-Führung nutzte. Dieser Treffer war allerdings sehr fragwürdig, da sich Ammann deutlich in einer Abseitsposition befand, der Schiedsrichter jedoch das Tor anerkannte.

Nach dem Seitenwechsel merkte man den Einheimischen an, dass sie den Ausgleichstreffer erzielen wollten und nach 50 Minuten war es Abwehrchef Sebastian Maier, der einen Eckball von Onur Seyhan freistehend zum 1:1 einköpfte. Wittlingen wollte nun den Siegtreffer, die Angriffsaktionen waren aber zu überhastet. Die größte Möglichkeit hatte Martin Reiff in der 80. Minute, als er nach einer Flanke von Maurice Ruess den Ball zu ungenau traf und dieser, zum Leidwesen der Gastgeber, entlang der Torlinie rollte und von der SG-Abwehr geklärt werden konnte. So kam es wie es kommen musste. In der Schlussminute starteten die Gäste eine letzte Angriffsaktion, welche von Erfolg gekrönt war. Eine unübersichtliche Aktion nutzte Andreas Heidt gnadenlos aus. Er drosch den Ball unhaltbar für TSV-Kepper Florian Möhrle aus kurzer Distanz zum viel umjubelten 2:1-Siegtreffer für die Gäste über die Linie.

TSV Wittlingen: Möhrle, Flitsch, Hiller, Maurice Ruess, Richter, Reiff, Seyhan, Krohmer, Maier, Lamparter (84. Söker), Ronny Ruess.

SG Reutlingen: Nägele, Schreyer, Stieb, Stern, Heidt, Russo (75. Möck), Mojsisch, Yunis (85. Oguz), Ammann, Locher, Lucic.

TSV Steinhilben gegen

TSV Sickenhausen 1:0

Den zweiten Sieg in Folge fuhr der Tabellenletzte TSV Steinhilben mit einem 1:0-Erfolg über den TSV Sickenhausen ein. Vor der Partie warnte Gästetrainer Benjamin Ponath noch eindringlich vor den Hausherren – Ponath behielt recht. In einer mäßigen Partie gelang Sebastian Kaufmann das Siegtor in der 66. Minute. Die Gäste, welche auf ihren gesperrten Torjäger Dominik Grauer verzichten mussten, rutschten durch die Niederlage auf den 13. Platz in der Tabelle ab.

TSV Steinhilben: Fauser, Schmid (19. Betz), Sontheimer, Wittner (61. Ollinger), Kühnlein, Arnold, Brunner, Kaufmann, Roggenstein, Özdemir, Mayer (88. Schmid).

TSV Sickenhausen: Starzmann, Taubmann, Mohr (45. Kaschuba), Borst, Riekert, Kandlbinder, Prochiner, Haarer (60. Kugel), Schneider, Rauscher (55. Pichler), Simon.

SV Croatia Reutlingen gegen

YB Reutlingen 4:0

Einen hochverdienten 4:0-Erfolg fuhr der SV Croatia im Reutlinger Stadtderby gegen die Young Boys ein. „Die Revanche für die Hinspielniederlage ist uns eindrucksvoll gelungen. Bei uns hat die Einstellung von der ersten Minute an gestimmt. Auch der Wille, das Spiel unbedingt gewinnen zu wollen, war auf unserer Seite einfach größer“, resümierte Croatias zweiter Vorsitzender Zvonko Rezo nach der Partie. Die am Reutlinger Dietweg anwesenden 400 Zuschauer sahen eine überzeugende Vorstellung der Croatia-Elf.

Goalgetter Ante Galic nahm sich in der 20. Minute ein Herz und zog einfach mal aus 25 Metern aufs gegnerische Tor ab. Sein Ball landete unhaltbar zur 1:0-Führung unter der Querlatte. Zur Pause hätten die Hausherren noch höher führen können, doch der beste YB-Spieler an diesem Tag, Özgür Ögüt, verhinderte mit zahrleichen Paraden Schlimmeres.

Nach der Pause sorgte eine feine Kombination zwischen Kevin Nicolaci, Mario Nikolovski und Galic für das 2:0. Galic musste nach feiner Flanke nur noch einköpfen (47.). In der 72. Minute erhöhte der erst kurz zuvor für Galic eingewechselte Mirko Jelcic auf 3:0.

Die Gäste hatten über die gesamte Spielzeit gesehen gerade einmal eine nennenswerte Tormöglichkeit, welche aber von Croatia-Schlussmann Denis Grgic vereitelt wurde. Den 4:0-Endstand markierte erneut Jelcic, nach maßgeschneiderter Flanke von Nikolaci (82.). Croatia hätte noch höher gewinnen können, doch der Schuss von Björn-Arne Gerdes knallte nur gegen die Latte. „Durch den heutigen Sieg haben wir das Rennen um Platz zwei wieder spannend gemacht“, so Rezo. Croatia rangiert mit 43 Zählern auf dem dritten Rang. Die Young Boys verloren die Tabellenführung und weisen als Zweiter 48 Punkte auf.

SV Croatia Reutlingen: Grgic, Pavic, Semere, Soldo, Nicolaci, Bubalo (62. Gerdes), Andria Petrovic, Niko-Kresimir Petrovic, Nikolovski (52. Cilic), Galic (72. Jelcic), Giambrone (77. Mamic).

TSG Young Boys Reutlingen: Ögüt, Mitev (52. Haux), Drammeh (77. Bas), Ögüt, Mössmer, Kühnbach Azevedo, De Sousa Lourenco, Zekaj (67. Breuninger), Pereira Almeida, Obeyapwa, Nakos.

FC Rottenburg gegen

TSV Dettingen/Erms 3:2

Der TSV Dettingen musste sich beim FC Rottenburg mit 2:3 (0:0) geschlagen geben. Die Moral bei den Gästen aus dem Ermstal stimmte, denn nach 78 Minuten lag man aussichtslos mit 0:3 in Rückstand. Fast hätte die Elf des Trainergespanns Emir Satorovic und Daniel Blazevic noch einen Punkt aus der Domstadt entführen können, doch Rottenburg brachte das Ergebnis über die Zeit.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit zog Daniel Wiedmaier in der 57. Minute ansatzlos ab und traf zur Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Michael Merk nach einer Hereingabe von Steffen Reichert auf 2:0. Für das 3:0 war Reichert selbst zur Stelle, als Dettingens Abwehr auf Abseits spielte (78.). Am Sieger der Partie zweifelte keiner mehr, doch Tim Randecker sorgte in der 83. Minute für das 1:3. Nach einem Schuss von Dominik Hirsch landete der Ball bei dem treffsicheren Stürmer und der verwandelte eiskalt. Erneut Randecker vollendete in der 90. Minute eine feine Flanke des eingewechselten Tobias Kostka zum 2:3-Anschluss. Randecker markierte damit seine Saisontreffer 13 und 14. Obwohl die Domstädter in der 91. Minute einen Strafstoß vergaben, konnten sie am Ende die drei Punkte einfahren. Die Elf von Trainer Frank Eberle holte mit dem 3:2-Erfolg und der gleichzeitigen Niederlage der Young Boys die Tabellenführung zurück. Dettingen ist weiter Fünfter.

FC Rottenburg: Wagner, Baur, Kopp, Hirschka, Reichert, Neu (57. Tobias Wiedmaier), Hägele, Behr (85. Stroh), Daniel Wiedmaier (77. Berhane), Merk, Weber.

TSV Dettingen/Erms: Hoffmann, Mannolo, Kleih, Stöhr, Hille, Hirsch, Müller (62. Kostka), Marco Blazevic, Randecker, Celdir (59. de Brito), Özer.

TSV Genkingen gegen

SV Pfrondorf 3:3

Sechs Tore bekamen die Zuschauer in Sonnenbühl zu sehen. Am Ende trennten sich die beiden abstiegsgefährdeten Teams leistungsgerecht 3:3-Unentschieden. 2:0 lagen die Pfrondorfer durch die Tore von Lukas Wittlinger und Ferdinand Schwarz (39.) bereits in Front (63.). Daniel Gentz (66.) und Daniel Saur (80.) glichen aus. Patrick Deh brachte die Heimelf in der 90. Minute mit 3:2 in Führung. Doch nur Sekunden später markierte Daniel Schreier den 3:3-Endstand.

TSV Genkingen: Heinzelmann, Schneider, Patrick Deh, Modrow (65. Grauer), List (29. Fulde), Tobias Frank (65. Gentz), Philipp Saur, Deh, Christoph Frank (75. Fabian Saur), Mayer, Mauser.

SV Pfrondorf: Wutzler, Badke, Füger, Heim, Kuti (72. König), Steib (59. Rockenbauch), Schwarz, Wittlinger (76. Funk), Meslin (83. Schreier), Schwarz, Felici.

SV Hirrlingen gegen

SV Zainingen 0:3

Der Lauf des SV Zainingen geht weiter. Beim heimstarken SV Hirrlingen gewann die Mannschaft um Trainer Ralf Luik klar mit 3:0. Der in der Hinrunde so schmerzlich vermisste und jetzt wiedergenesene SVZ-Stürmer Derian Adamski brachte die Römersteiner zur Halbzeit in Führung (38.). Nach der Pause erhöhten die Römersteiner erneut durch Adamski auf 2:0. Der eingewechselte Jean Brito De Moura sorgte mit dem 3:0 in der 79. Minute für die Entscheidung. Durch den dritten Sieg in Folge klettert die Luik-Elf auf den zehnten Tabellenplatz.

SV Hirrlingen: Johannes, Wagner, Engraf, Marco Hartmann, Aygün (74. Selesch), Saile (55. Bedic), Seidel (53. Esser), Straub, Saile, Zug, Kevin Hartmann.

SV Zainingen: Xanthopoulos, Sailer (65. Brito De Moura), Lais (40. Blochinger), Edel, Vidakovic, Wörz, Rieck (79. Andrasch), Stickel, Jühe, Lamparter, Adamski.

TV Derendingen gegen

TuS Metzingen 0:1

Die TuS Metzingen fuhr einen verdienten 1:0-Erfolg beim TV Derendingen ein. Metzingen war in der ersten Spielhälfte die dominierende Mannschaft und hatte gute Torchancen durch Efstratios Tzakis und Marc Golinski. Dennoch ging es torlos in die Kabinen. Nach der Pause kamen die Gastgeber besser ins Spiel und drückten die TuS in die eigene Hälfte. Die Mannschaft von Trainer Zizino Teixeira Rebelo lauerte auf Konter. In der 78. Minute setzte sich Tzakis gegen zwei Mann geschickt durch und seine Flanke fand in Telmo Teixeira Rebelo den Abnehmer, der mit seinem Kopfball zum 1:0-Endstand traf.

TV Derendingen: Hildenbrand, Bessler, Braun, Klett, Rauscher (80. Kaiser), Liebig, Quaas, Bouali, Lang (76. Geiger), Steinhilber, Poddig (55. Fröhlich).

TuS Metzingen: Paradzikovic, Imperatore (68. Jasny), Lehmann, Geiger (69. Marjakaj), Fesseler, Zubaida, Golinski, Teixeira-Rebelo (86. Avramidis), Vardanyan, Bächle, Tzakis (90. Duraku).