Kreisliga B3/B5 Alb CP Reutlingen gewinnt Topspiel in der B3

Kreisliga B3 Alb

FC Neuhausen 80 gegen

SF Reutlingen II 8:0

Den ersten Sieg der Saison konnten die Jungs von Viktor Schubmann auf dem Sportplatz unter dem Hofbühl einfahren. Gegen die sehr defensiv spielende zweite Mannschaft der Sportfreunde aus Reutlingen taten sich die Gastgeber anfangs schwer. In der achten Spielminute erzielte Nick Mai das überfällige 1:0. Nur zwei Minuten später erhöhte Tim Rück auf 2:0. Nur eine Minute später erhöhte Ufuk Denizierli auf 3:0. Danach verflachte die Partie zusehend.

Nach der Pause versuchte die Heimmannschaft weiter Druck auf das Tor der Gäste zu machen. Doch der glänzend aufgelegte Torhüter der Sportfreunde verhinderte bis dahin eine noch höhere Torausbeute der Neuhäuser Stürmer. In der 75. Spielminute dann traf der Gästespieler Ali Karaca unglücklich ins eigene Tor. Nun war der Bann gebrochen. Die Kräfte des Gegners schwanden von Minute zu Minute. In der 77. Spielminute erhöhte Nils Bogosch auf 5:0. Dann folgte in der 82. Minute das 6:0 durch Eli Bihina. Den Schlusspunkt setzte Loris Maier mit dem 7:0 in der 83. und dem 8:0. in der 87. Minute in einem von beiden Mannschaften äußerst fair geführten Spiel.

FC Neuhausen: Salgado, Wendeln, Panozzo, Reusch, Walcher, Blome, Bogosch, Mai, Bozoglu, Röck, Deizlerl.

SF02 Reutlingen: Heron, Alawad, Muhcu, Barafi, Brhane, Braeunling, Almasri, Alhamud, Lemmerich, Wanning, Karaca.



Kreisliga B5 Alb

SV Degerschlacht gegen

CP Reutlingen 1:3

Bei bestem Fußballwetter machte der SV Degerschlacht von Beginn an Druck. Deswegen war es sehr überraschend, dass der erste Schuss auf das Degerschlachter Tor auch gleich die Führung der Gäste bedeutete (6.). Crespo Santos durfte sich als Torschütze feiern lassen. Ab diese Moment war die Heimmannschaft sehr verunsichert und die einfachsten Dinge gelangen nicht mehr. So war es nicht verwunderlich, dass Hermeth nach 17 gespielten Minuten auf 2:0 erhöhte. Degerschlachte bemühte sich, doch ein 25-Meter-Kunstschuss von CP-Akteur Da Silva Crespo fand den Weg ins Tor und so war die Partie nach 28 Minuten bereits entschieden.

Kurz vor der Halbzeit verkürzte Urban zwar noch auf 1:3, doch im zweiten Spielabschnitt sprang nichts mehr Zählbares für die Hausherren heraus.

SV Degerschlacht: Rovacanin, Ndong (80. Kümmerle), Bothar, Hildebrannt (78. Bakar), Koch, Zierau, Klose, Urban, Ahmad, Adams (45. Schmid), Rist (75. Pohl).

CP Reutlingen: Martins da Costa, Crespo De Sous, Altamirano, da Rocha Neves, Hermeth, da Silva Crespo, Crespo Santos, Zana, Thumm, Dürr, Maranki.