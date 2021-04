Es ist gar nicht so einfach, im lokalen Sport Profiteure und Gewinner der Coronakrise zu finden. Vielleicht denkt man zuerst an verletzte Sportler, die aufgrund der Einschränkungen, Spielpausen und mittlerweile auch Saisonbeendigungen ohnehin nicht zum Einsatz gekommen wären und sich in Ruhe ausku...