Fußball Bezirksliga Alb: Vincenzo Giambrone nicht zu stoppen

SG Reutlingen gegen

SV Hirrlingen 1:3

Gegen die quirligen Gäste kam die SG Reutlingen gleich schwer in die Bredouille. In der fünften Minute ging Kevin Hartmann auf links durch und spitzelte den Ball mit der Pike zur Gästeführung ins lange Eck. In der zwölften Minute brannte es wieder im Strafraum der Orschel-Hagener und Manuel Zug konnte im Nachschuss auf 2:0 für seine Mannschaft erhöhen. Erst langsam kamen die Hausherren zu etwas mehr Spielanteilen, aber nicht zu wirklichen Torchancen. Bei einem schönen Angriff der Gäste kam erneut der quirlige Manuel Zug an der Strafraumgrenze an den Ball und schoss nur knapp vorbei.

Lange passierte wenig, bis dann in der 71. Minute ein langer Ball bei Andreas Heidt landete und der schön Christian Locher zum 1:2-Anschluss bediente. Die SG kam nun zu einigen vielversprechenden Angriffen. Die Entscheidung besorgte dann aber erneut Manuel Zug in der 88. Minute. Zug drückte den Abpraller zum 1:3- Endstand ein.

SG Reutlingen: Röstel, Kvesic, Möck, Bäuerle, Stern (46. Sorg), Heidt, Ammann, Mojsisch, Mazourov, Lucic, Locher.

SV Hirrlingen: Johannes, Engraf (91. Marvin Zug), De Souza, Hartmann, Basar, Aygün, Saile, Straub, Moritz Zug (85. P. Zug), Manuel Zug, Hartmann (88. Wagner).

TSV Pliezhausen gegen

TSV Dettingen/Erms 1:4

Nichts zu holen gab es für den TSV Pliezhausen im Heimspiel gegen die starken Gäste vom TSV Dettingen/Erms. Von Beginn an setzten die Gäste aus Dettingen den TSV stark unter Druck und erzielten bereits in der 15. Minute durch Enzo Liotti den frühen 1:0-Führungstreffer. Bei den Gastgebern lief insbesondere in der ersten Hälfte nicht allzu viel zusammen. Viele unnötige und schnelle Ballverluste machten es den Gästen aus dem Ermstal leicht. In der 19. Minute konnte Pliezhausens Torhüter Ali Öztürk einen langen Ball klären, doch wurde der Ball im Mittelfeld schnell wieder verloren und Dominic Hirsch konnte aus gut 30 Metern den Ball im leeren Tor zum 2:0 für Dettingen unterbringen. Nach einer völlig unnötigen Gelb-Roten Karte (wiederholtes Foulspiel) für Pliezhausens Marc Bauer in der 28. Minute musste der Gastgeber die Partie in Unterzahl bestreiten.

Nur zwei Minuten waren in der zweiten Hälfte gespielt, als nach einem Fehler in der Heim-Defensive Dettingens Tim Randecker schön freigespielt wurde und sicher zum 3:0 verwandelte. In der Folgezeit ließen die Dettinger die Zügel ein wenig schleifen und Marcel Weimer erzielte mit seinem Kopfball in der 57. Minute das 1:3. Den Schlusspunkt in einer einseitigen Partie setzte in der 71. Minute wiederum Randecker zum 1:4-Endstand. Die Jungs von Trainer Erol Türkoglu klettern durch den 4:1-Auswärtserfolg und die gleichzeitige Niederlage der SG Reutlingen bis auf Tabellenrang drei vor.

TSV Pliezhausen: Öztürk, Weimer (86. Ziegler), Hermann, Walz (66. Ziegler), Bauer, Retter, Gemmeke (71. Wackenhut), Schumacher, Weimer, Bäuerle, Armbruster (84. Günen).

TSV Dettingen/Erms: Haßler, Schairer, Kleih, Mannolo, Hirsch, Liotti, Blazevic, Kostka (84. Hug), Randecker (74. Hille), Blakaj (66. Lucic), Müller (77. Hoffmann)

Gelb-Rot: Bauer (44./TSV Pliezhausen/).

TSV Wittlingen gegen

FC Rottenburg 3:1

In einem überaus fairen Spiel konnte der TSV Wittlingen einen verdienten 3:1-Heimsieg einfahren und wichtige drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt gewinnen. Die Heimelf, die mit dem allerletzten Aufgebot angetreten war, ging in der elften Minute durch einen direkt verwandelten Freistoß von Moritz Krohmer verdient mit 1:0 in Führung. Die Gäste zeigten sich keineswegs geschockt und antworteten prompt. Dank einer Glanzparade, des seit Wochen in bestechender Form befindlichen TSV-Keeper Holger „Holle“ Eißele, blieben die Gastgeber in Führung. Dieser war in Minute 39 jedoch beim Ausgleichstreffer von Rottenburgs Offensivspieler Lukas Behr machtlos.

Der TSV kam hellwach aus der Kabine und ging durch einen sehenswerten Treffer von Maurice Ruess mit 2:1 in Führung. Kämpferisch war der Heimelf anzumerken, dass sie dieses Spiel unbedingt gewinnen wollten, denn sie fighteten wie seit langem nicht mehr. 76 Minuten waren gespielt als die Gastgeber einen Foulelfmeter zugesprochen bekamen, welchen Moritz Krohmer sicher zum beruhigenden 3:1 für das Team von Trainerduo Jens Gern und Fadil Aliu verwandelte. Damit war der Widerstand der Gäste gebrochen und die Wittlinger brachten das Ergebnis vollkommen verdient über die Zeit. Schiedsrichter Seremi Blerim (Altensteig) war ein umsichtiger Leiter der Partie.

TSV Wittlingen: Eißele, Kastrati (61. Jebari), Hiller, Aliu, Maier, Gern, Lamparter, Reiff, Ruess (82. Kajtna), Krohmer, Zoffreo.

FC Rottenburg: Riegger, Baur, Kopp, Berhane, Wiedmaier, Bolz (57. Taskin), Oeschger (80. Paulos), Behr, Hanuman (71. Rave), Wiedmaier, Dettling.

TuS Metzingen gegen

SV Croatia Reutlingen 1:4

Der SV Croatia Reutlingen fuhr bei einer völlig desolat auftretenden TuS Metzingen einen verdienten 4:1-Erfolg ein. „Diese Leistung kann ich mir nicht erklären. Von Anfang an waren wir klar unterlegen. Ein sehr enttäuschendes Spiel für uns. Über die kompletten 90 Spielminuten zeigten wir keine Mannschaftsleistung“, ärgerte sich Metzingens Spielleiter Thomas Zimmermann. Für die technisch versierten und spielerisch stark aufspielenden Reutlinger war Vincenzo Giambrone mit seinen drei Toren der Matchwinner. Der Offensivspieler war für die Heimabwehr einfach nicht zu stoppen und sorgte mit seinem Dreierpack kurz nach der Pause bereits für die Entscheidung.

Nach dem 3:0 für die Gäste markierte Metzingens Artavasd Vardanyan, nach Vorarbeit von Ilias Klimatsidas das zwischenzeitliche 1:3. Dieses blieb jedoch das einzige Erfolgserlebnis der TuS-Kicker. Der Schlusspunkt gehörte den Jungs von Trainer Robert Michnia. Mirko Jelcic sorgte mit dem 4:1 für die Entscheidung. Metzingen rangiert mit 47 Zählern weiter auf Tabellenplatz zwei, besitzt aber mit zwei mehr absolvierten Spielen gegenüber dem Orts- und Tabellennachbarn Dettingen nun die schlechteren Karten im Kampf um den Aufstiegs-Relegationsplatz. Metzingen holte aus den letzten fünf Spielen gerade einmal vier Punkte. „Wir können uns diese Leistungsschwankungen nicht erklären. Fakt ist: Es muss in den nächsten Wochen was passieren. Diese Vorstellungen werden Konsequenzen haben“, kündigte Zimmermann direkt nach der 1:4-Klatsche an.

TuS Metzingen: Paradzikovic, Tomasek, Imperatore, Golinski, Avramidis, Fesseler (56. Bene), Vardanyan, Bächle (45. Albay), Zubaida, Röhm (45. Lamin), Klimatsidas.

SV Croatia Reutlingen: Coconcelli, Pavic, Soldo, Zovko, Nikolovski, Nicolaci, Cilic (78. Klaric), Pascolo, Giambrone (80. Pereira Almeida), Gerdes, Jelcic.

TSV Sickenhausen gegen

SV Zainingen 3:2

Bereits am Samstag gewann der TSV Sickenhausen gegen den SV Zainingen. In einer überaus unterhaltsamen Partie gingen die Gäste von der Alb durch die Tore von Steven Scheurer und Lars Mauscher bereits nach nur acht Spielminuten in Führung. Für die Heimelf war dies aber keineswegs ein Grund die Köpfe hängen zu lassen. Dank einer tollen Moral kam man zum 2:2-Ausgleich. Patrick Luz (25.) und Sven Pichler (29.) brachten die Gastgeber vollends in die Partie zurück. Mit dem 2:2 ging es in die Kabinen.

Nach der Pause kamen die Sickenhäuser etwas frischer und wacher in die Partie und erspielten sich mit dem zweiten Tor vom agilen Luz die erste Führung. Zainingen versuchte noch einmal alles, doch etwas Zählbares gelang nicht mehr. Somit verloren die Römersteiner ihr zweites Spiel in Folge und reihen sich auf Platz neun ein. Sickenhausen dagegen holte den zweiten Dreier im zweiten Spiel hintereinander und verschafft sich weiter Luft auf die Abstiegsränge.

TSV Sickenhausen: Starzmann, Luz, Huggenberger, Prantner (46. Taubmann), Hein, Kandlbinder, Russo (80. Heck), Prochiner, Grauer, Pichler, Walker.

SV Zainingen: Dennis Adamski, Vidakovic, Lais, Sailer, Götz (59. Lamparter), Wörz, Stickel, Scheurer, Andrasch, Derian Adamski, Maucher (71. Rieck).

TSV Genkingen gegen

FC Engstingen 0:4

Der TSV Genkingen kam vor heimischen Publikum gegen den FC Engstingen mit einer 0:4-Niederlage unter die Räder. Mit der Niederlage rutschen die in ihren Leistungen so schwankenden Sonnenbühler auf Tabellenrang zwölf ab. Engstingen bleibt zwar Tabellenvierzehnter, die Formkurve zeigt aber deutlich nach oben beim Team von Trainerduo Kosta Panagiotidis und Stefan Baisch. Nach den Toren von Kai Schenk (23.), Wilhelm Penkert (39.) und Fabian Barho (45.) stand es bereits zur Halbzeit 3:0 für die Gäste. Armin Dietmann sorgte mit seinem Tor zum 4:0 in der 56. Spielminute für die Entscheidung.

TSV Genkingen: Heinzelmann, Schneider, Fetzer (67. Ciaston), Fulde (72. Schenk), Deh, Frank (46. Elser), Frank (46. Gentz), Grauer, Saur, Deh, Mayer.

FC Engstingen: Dohrmann, Baisch, Werz (87. Freudenmann), Dohrmann, Bitzer, Kroner, Barho, Penkert, Dietmann, Kaufmann (70. Weinbörner), Schenk (61. Lindner).

SSC Tübingen gegen

SpVgg Mössingen 5:0

Der Spitzenreiter SSC Tübingen fertigte die SpVgg Mössingen mit einem 5:0-Kantersieg ab. In einer einseitigen Partie mit klaren Feldvorteilen für die Mannschaft aus der Universitätsstadt kamen die Mössinger in der ersten Halbzeit zu keine nennenswerten Tormöglichkeiten. Tübingens Defensive stand erneut sehr kompakt und ließ überhaupt nichts zu. In der Mannschaft von Jonathan Annel spielte besonders Florian Schachtschneider stark auf. Der Offensivspieler brillierte gegen die enttäuschenden Mössinger mit drei Toren. Tübingens griechischer Ex-Profifußballer Markos Chatziliadis per Strafstoß (35.) und Nikolaos Tsigaras (73.) waren die weiteren Akteure, die sich in die Torschützenliste eintrugen. Der SSC Tübingen macht durch den Sieg weiter einen riesigen Schritt in Richtung Landesliga. Mit 55 Zählern scheinen die Tübinger nicht mehr einholbar zu sein. Mössingen steckt weiter mit 22 Punkten im Tabellenkeller.

SSC Tübingen: Hornberger, Andacic, Luib, Jentsch, Seiberlich, Beka (62. Mangliers), Schachtschneider, Chatziliadis (55. Braunagel), Jahn (45. Sevic) (59. Tsigaras), Rauscher, Katsaras.

SpVgg Mössingen: Raisch, Isgören (69. Secilmis), Mader, Frzovic, Morosch, Wirtz, Gargiulo, Bendouma, Bubalo, Walker (25. Mengis) (67. Morar), Schmitt (45. Gargiulo).

TV Derendingen gegen

TSV Altingen 0:0

Der Tabellenfünfte TV Derendingen kam gegen das Schlusslicht TSV Altingen nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. In einer schwachen Partie ohne nennenswerte Tormöglichkeiten begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe, sodass das Remis am Ende in Ordnung geht.

TV Derendingen: Hildenbrand, Braun, Hegele, Rauscher (63. Pelz), Kaiser, Katzmaier (46. Bacher), Lang, Ligouis, Fröhlich, Hegele (56. Schneider), Untraut.

TSV Altingen: Postweiler, Mitschele, Schmengler (46. Stieb), Haut, Schäfer (88. Häußler), Stöckle, Häußler, Wanner, Baur (54. Demir), Bross, Maier (90. Hack).