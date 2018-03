Fußball Bezirksliga Alb: TuS Metzingen will im Verfolgerduell punkten

Region / Von Rainer Jock

In der Fußball-Bezirksliga Alb nehmen die Spielabsagen aufgrund des weiterhin erbarmungslos zuschlagenen Winters kein Ende. Am Mittwochabend in dieser Woche waren vier Nachholspiele angesetzt. Nur zwei davon fanden statt. 3:3-Unentschieden trennten sich der TV Derendingen und der TSV Sickenhausen. Einen 1:0-Erfolg fuhr der TSV Dettingen beim TSV Altingen ein.

Bei den zwei ausgefallenen Spielen meinte es Frau Holle aber besonders gut, sodass ein Spielbetrieb auf den Fußballplätzen in Metzingen und Wittlingen nicht stattfinden konnte. Auch fürs kommende Wochenende wiederholt sich das ganze Szenario, wie schon vor einigen Wochen.

Der Bezirksstaffelleiter Kurt Kuschel, welcher sich mit den Vereinen immer wieder aufgrund der Ausfälle in Verbindung setzen muss, um neue Spieltermine festzulegen, ist momentan wahrlich nicht zu beneiden. „Das Spiel ist stark gefährdet. Das Training mussten wir im Schnee absolvieren. Es ist noch völlig offen, ob bei uns am Sonntag gespielt werden kann“, ist Zainingens Trainer Ralf Luik unsicher, ob die Partie SV Zainingen gegen den SV Croatia Reutlingen ausgetragen werden kann.

Sollte es stattfinden, so gibt Luik die Favoritenrolle an die Gäste vom Dietweg weiter. „Die Messlatte ist sehr hoch. Mit Croatia kommt womöglich die technisch versierteste Mannschaft der Bezirksliga, mit sehr hoher Qualität im Kader, zu uns. Dennoch sind wir zu Hause noch ungeschlagen und möchten dies auch bleiben“, so Luik. Bei den Gastgebern fällt der Langzeitverletzte Julian Wörz aus. Auch Manuel Lamparter und Manuel Bächle können aufgrund einer hartnäckig anhaltenden Schambeinentzündung nicht mitmischen. Hinter dem Einsatz von Thomas Lais und Timo Schweizer steht noch ein sehr großes Fragezeichen.

Für den TSV Wittlingen hängen am Sonntag die Trauben immens hoch. Die Mannschaft von Trainer Nico Gotthardt gastiert beim zurzeit groß aufspielenden Spitzenreiter SSC Tübingen. „Favorit sind die Tübinger. Dennoch fahren wir dorthin, um etwas Zählbares mitzunehmen“, ist Wittlingens Abteilungsleiter Holger Wahl optimistisch. Bei Wittlingen fällt Timo Flitsch mit einem Zehenbruch aus. Das Hinspiel in Wittlingen entschieden die Jungs aus der Universitätsstadt durch einen Doppelpack von Dimitrios Katsaras mit 2:1 für sich. Der mit bereits 50 erzielten Toren vorne weg eilende Tabellenführer stellt mit nur 17 Gegentoren die beste Defensive der Liga.

Der TSV Dettingen/Erms, welcher sein Nachholspiel beim TSV Altingen am Mittwochabend knapp mit 1:0 gewann, empfängt den TSV Genkingen. Dettingen ist nach dem Sieg weiter in Zugzwang. Um da unten rauszukommen, benötige man eine Serie von Siegen sagte Dettingens Trainer Erol Türkoglu. In Altingen reichte eine geschlossene Mannschaftsleistung zum Dreier. „Wir haben verdient gewonnen und zelebrierten die bessere Spielanlage. Am Ende mussten wir noch zittern, wir hätten einfach das zweite Tor nachlegen sollen“, sagte Türkoglu nach der Partie. Mit zwei Siegen aus den zurückliegenden beiden Partien in der Rückrunde kletterten die Blau-Weißen auf Tabellenplatz elf und stehen somit nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. Auch die Sonnenbühler rangieren aktuell über dem Strich auf Tabellenplatz zwölf. Gegen Genkingen wollen die Dettinger ihre Siegesserie weiter ausbauen.

Topspiel steigt in Hirrlingen

Die TuS Metzingen reist zum Tabellenvierten SV Hirrlingen und möchte den zweiten Platz, welcher am Ende der Saison zur Aufstiegsrelegation berechtigt, verteidigen. Mit einem Sieg gegen die Mannschaft von Trainer Inan Necmettin könnten die Gastgeber allerdings bis auf einen Punkt an die TuS heranrücken.

Im Kellerduell empfängt die SpVgg Mössingen (Tabellenplatz 14) das Schlusslicht FC Engstingen. Der TSV Pliezhausen gibt seine Visitenkarte bei der SG Reutlingen ab. Der TSV Sickenhausen gastiert beim TB Kirchentellinsfurt und der FC Rottenburg empfängt den TV Derendingen.