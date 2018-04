Fußball Bezirksliga Alb: TuS Metzingen unter Zugzwang

Region / Von Rainer Jock

In der Fußball-Bezirksliga Alb empfängt der Tabellenzweite TuS Metzingen am morgigen Sonntag den SV Croatia Reutlingen. Nach der unglücklichen 3:4-Niederlage am vergangenen Mittwoch im Nachholspiel beim TSV Sickenhausen wäre es für den Tabellenzweiten wichtig wieder etwas Zählbares zu ergattern. Der Abstand zu den in der Tabelle dahinterliegenden Mannschaften wird aufgrund deren Erfolgsserie immer geringer. Der Spitzenreiter SSC Tübingen scheint sich nach einer kleineren Schwächephase wieder gefangen zu haben und führt die Tabelle mit 52 Zählern an.

Lauern auf Ausrutscher

Die auf Rang drei liegende SG Reutlingen und der Tabellenvierte TSV Dettingen kommen immer besser in Fahrt und lauern immer mehr auf die Ausrutscher der direkten Konkurrenten.

Unter der Woche wurde bekannt, dass die Zusammenarbeit mit Trainer Necmettin Inan nicht über den 30. Juni diesen Jahres hinaus verlängert wird. Laut einer Pressemeldung der TuS soll dies in im gegenseitigen Einvernehmen geschehen. Inan spürt aber trotz seines Ausscheidens den Druck von den Verantwortlichen. Denn die Saisonziele im Pokalwettbewerb und in der Liga sollen trotzdem erreicht werden. Mit dem SV Croatia Reutlingen gibt eine spielstarke Mannschaft mit hoher Qualität im Kader ihre Visitenkarte am Sonntag im Otto-Dipper-Stadion ab. Croatia spielt als Tabellenneunter weit unter seinen Möglichkeiten. Ein Sieg für die TuS ist dringend Pflicht, möchte man weiter von Platz zwei grüßen.

Wittlingen braucht Punkte

Der TSV Wittlingen kämpft gegen den FC Rottenburg um weitere wichtige Punkte im Abstiegskampf. Rottenburg reist als Tabellensechster auf die Alb. Der TSVW steckt nach dem Remis am Mittwoch gegen Kellerkind Mössingen mit 27 Zählern noch voll drin im Abstiegssumpf.

Dabei berichtete Wittlingens Abteilungsleiter Holger Wahl „von einem glücklichen Punkt gegen die Steinlachkicker.“ Rottenburg kommt mit einer 1:4-Niederlage bei der SG Reutlingen im Gepäck nach Wittlingen. Auch davor gab es für das Team von Trainer Frank Eberle auch nur zweimal ein 1:1-Remis.

Der seit zehn Spielen ungeschlagenen Dettinger gastieren am Sonntag beim TSV Pliezhausen. Die bis auf Platz vier hochgekletterten Ermstäler strotzen aktuell nur so vor Selbstbewusstsein und möchten auch in Pliezhausen ihre Serie fortsetzen. Pliezhausen spielte im Nachholspiel den TSV Altingen mit einem 4:0-Erfolg an die Wand und gab die Rote Laterne direkt an den Gast aus Altingen weiter. Trainer Thomas Schwend stellte dabei seine Mannschaft gut auf den Gegner ein und möchte gegen Dettingen dieses Sahnestück am liebsten wiederholen. Dennoch, ist die Heimelf gegen das Team aus dem Ermstal klarer Außenseiter. Der FC Engstingen gastiert im Kampf um den Klassenerhalt beim TSV Genkingen. Der Tabellenzehnte Genkingen möchte mit einem Sieg gegen den Vierzehnten auf das untere Tabellendrittel weiter Boden gutmachen. Beide Mannschaften konnte sich ohne eine englische Woche gezielt auf die anstehende Begegnung vorbereiten.

Zainingen muss heute ran

Bereits heute empfängt der TSV Sickenhausen den SV Zainingen. Nach dem 4:3-Heimsieg gegen die TuS Metzingen möchten die Sickenhäuser um Trainer Benjamin Ponath weitere drei Punkte folgen lassen.