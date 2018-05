Fußball Bezirksliga Alb: TSV Dettingen wird vom Jäger nun zum Gejagten

Region / rajo

Am morgigen Sonntag empfangen die Bezirksliga-Fußballer des TSV Dettingen zum offiziellen 31. Spieltag den TB Kirchentellinsfurt. Nach dem souveränen 3:0-Sieg unter der Woche beim SV Hirrlingen grüßen die Jungs von Trainer Erol Türkoglu von Platz zwei und haben nun die besten Chancen in die Relegation zur Landesliga zu bestreiten. „Wir haben uns das hart erarbeitet und uns dank der starken Leistungen in der Rückrunde auch richtig verdient. 16 Spiele, davon 14 Siege und zwei Unentschieden können die Dettinger vorweisen. Gegen Kirchentellinsfurt erwartet Türkoglu aber keineswegs einen Selbstläufer: „Wir dürfen den TBK keineswegs unterschätzen. Jetzt sind wir kein Jäger mehr, sondern selbst der Gejagte. Jeder möchte gegen uns punkten. Wir wollen diese beeindruckende Rückrunde krönen und uns selbst belohnen“, so Türkoglu. Gegen das Team um Ex-Bundesligaspieler und Trainer Robert Hofacker steht hinter dem Einsatz von Tobias Kostka und Dominik Hirsch noch ein Fragezeichen. Hirsch musste aufgrund einer Fersenprellung die letzten Partien gegen Wittlingen und Hirrlingen bereits pausieren. „Erneut müssen wir alles in die Waagschale werfen. Kirchentellinsfurt braucht die Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Für eine Überraschung sind sie immer gut.“ Trotz der mahnenden Worte des Dettinger Kommandogebers sind die Hausherren klarer Favorit.

Der TSV Wittlingen setzte sich unter der Woche gegen den TSV Genkingen durch. Im morgigen Spiel soll ein Dreier beim Schlusslicht SpVgg Mössingen folgen. Der TSV kletterte durch den 2:1-Erfolg über die Sonnenbühler einen Platz hoch und rangiert mit 34 Punkten auf den elften Tabellenplatz. Bei den Mössingern scheinen dagegen die Lichter in der Bezirksliga langsam auszugehen. Mit 22 Zählern haben die Jungs von Trainer Hüseyin Isgören bereits neun Zähler Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Wittlingen fährt mit viel Selbstbewusstsein ins Steinlachtal und möchte den zehnten Saisonsieg erringen.

Der Tabellenneunte SV Zainingen bekommt es morgen mit der SG Reutlingen zu tun. Zainingen konnte sich am vergangenen Mittwoch nur bedingt belohnen. Mit einem 2:2-Unentschieden kehrte die Mannschaft von Trainer Ralf Luik aus Ammerbuch beim Spiel gegen den TSV Altingen zurück. Bei dieser Partie kam es fünf Minuten vor dem Ende zu einem wahren Eklat, als SVZ-Spieler Thomas Lais nach einem harten Foul direkt vor der gegnerischen Bank von einer Bierflasche am Kopf getroffen wurde. Lais musste nach dem Flaschenwurf eines bekannten Altinger Fans direkt danach ausgewechselt werden. Sein Einsatz gegen die SG Reutlingen ist fraglich. „Hier wurde der Fair-Play-Gedanke mit den Füßen getreten. Dieser Mann, der nach seinem Flaschenwurf auch noch von den Vereinsverantwortlichen vor der Polizei gedeckt wurde, muss für seine Straftat zur Rechenschaft gezogen werden. Wir erwarten eine vollständige Aufklärung dieses bedauerlichen Vorfalls, für den Fußball und vor allem für unseren Spieler Thomas Lais“, wird aus dem Zaininger Spielbericht das Geschehen klar verurteilt. Mit der SG Reutlingen gastiert morgen der Tabellenvierte in Zainingen. Goalgetter Derian Adamski wird diese Saison verletzungsbedingt (Verdacht auf Schambeinentzündung) nicht mehr mitmischen können. Dennoch möchte der SVZ die Punkte vor heimischen Publikum für sich behalten.

Der abstiegsbedrohte FC Engstingen empfängt den TSV Sickenhausen. Das Team um das Trainer-Duo Kosta Panagiotidis und Stefan Baisch ist mit 26 Zählern Tabellensechzehnter. Auch Sickenhausen ist noch nicht über dem Berg. Mit 35 Punkten rangiert die Mannschaft von Trainer Benjamin Ponath auf dem Platz zehn. Die unter der Woche spielfreien Engstinger konnten die Sickenhäuser bei ihrer 1:3-Niederlage beim SSC Tübingen etwas genauer unter die Lupe nehmen und sich intensiv auf die anstehende Partie vorbereiten.