Fußball Bezirksliga Alb: Topspiel am Faulbaum

Bezirksliga Alb: Topspiel am Faulbaum

Region / rajo

Fünf Nachholspiele finden heute in der Fußball-Bezirksliga Alb statt. Zum Kräftemessen in den unteren Tabellenregionen empfängt der TSV Wittlingen die SpVgg Mössingen. Die Wittlinger warten seit drei Spielen auf einen Dreier. Durch diese kleine Durststrecke nehmen die Jungs des Interim-Trainerduos Jens Gern und Fadil Aliu aktuell in der Tabelle den zwölften Platz ein. Um nicht weiter unten reinzurutschen müssen die Kicker aus dem Uracher Stadtteil schleunigst wieder drei Punkte einfahren. Gegen Mössingen ist daher ein Sieg Pflicht.

Unterschätzen darf man den Gast aus dem Steinlachtal aber keineswegs. Die Mannschaft von Neu-Trainer Hüseyin Isgören (Evangelos Aroutsidis trat zurück) holte beim Debüt von Isgören als Kommandogeber am vorigen Sonntag gegen den TSV Sickenhausen seinen ersten Sieg in diesem Jahr und strotzt wieder vor Selbstbewusstsein. Die SpVgg rangiert auf dem 15. Tabellenplatz. Mit der letzten Vorstellung gaben die Steinlachkicker wieder ein Lebenszeichen von sich und reichten die Rote Laterne an den TSV Pliezhausen weiter. Die Formkurve zeigt bei der Isgören-Elf daher wieder etwas nach oben.

Der TSV Dettingen, aktuell die Mannschaft der Stunde, sorgte am vergangenen Sonntag für einen Paukenschlag. Die Mannschaft vom zum Saisonende scheidenden Trainer Erol Türkoglu fegte den Spitzenreiter SSC Tübingen mit einem 4:0-Erfolg und einer überzeugenden Teamleistung aus dem heimischen Neuwiesenstadion. Dies war bereits das neunte ungeschlagene Spiel in Folge für die Blau-Weißen. Dettingen katapultierte sich durch diese Siegesserie auf den vierten Tabellenplatz vor.

Heute gastieren die Ermstäler beim TB Kirchentellinsfurt. Auch der TBK befindet sich derzeit auf der Überholspur und holte aus den letzten sieben Spielen stolze 16 Zähler. Die Folge: die Mannschaft von Trainer und ehemaligen Zweitligaspieler Robert Hofacker hat sich bis auf den elften Tabellenplatz vorgearbeitet. Dettingen fährt zwar als Favorit zum Faulbaum, doch ein leichtes Spiel wird es keineswegs.

Die auf Platz zwei rangierende TuS Metzingen ist mit einem 4:1-Erfolg und einer überaus ansehnlichen Vorstellung beim TSV Altingen wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Mit dem Sieg und der gleichzeitigen Niederlage der Tübinger, ist man bis auf zwei Punkte an den Tabellenführer ran gerückt. Zwar besitzt die Mannschaft aus der Universitätsstadt zwar noch immer die besten Karten im Kampf um den Aufstieg in die Landesliga, dennoch sind die Metzinger mit weiterhin konstanten Leistungen heißester Anwärter auf den Relegationsplatz zwei, welcher zu den Aufstiegsspielen berechtigen würde. Die Elf von Trainer Necmettin Inan reist heute zum TSV Sickenhausen. Bei den Gastgebern um Trainer Benjamin Ponath zeigt die Kurve seit einigen Spielen stark nach unten. Nur ein einziges Pünktchen sprang aus den vergangenen sieben Partien für die Reutlinger hervor.

Der überhaupt nicht in Fahrt kommende SV Croatia Reutlingen empfängt den SSC Tübingen. Der Tabellenneunte Croatia ist gegen den Ligaprimus von Trainer Jonathan Annel klarer Außenseiter. Doch auch die Tübinger schwächelten zuletzt, sodass eine Überraschung durchaus möglich sein kann. Ein Fehler wäre es, bei dieser Begegnung nur auf die Tabelle zu schauen. Denn in den Reihen der Dietwegkicker steckt gehöriges Potenzial, welches sie bisher in den Spielen allerdings nur in den ersten 60 Minuten richtig abrufen konnten. Mit bisher 32 geholten Zählern aus 22 Partien spielt die Mannschaft von Trainer Robert Michnia weit unter ihren selbst gesteckten Zielen und Möglichkeiten.

Kellerduell im Schönbuch

Eine weitere Partie im absoluten Kellerduell steigt zwischen dem TSV Pliezhausen und dem TSV Altingen. Pliezhausen ist momentan mit 19 Punkten Letzter. Altingen hat nur einem Zähler mehr als die Mannschaft von Thomas Schwend auf dem Konto und ist somit Vorletzter. Pliezhausen wartet seit nun mehr elf Begegnungen auf einen Dreier. Mit einer Niederlage gegen den direkten Konkurrenten würde es der TSV sehr schwer haben, den Klassenerhalt zu erreichen.