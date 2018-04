Fußball Bezirksliga Alb: Sickenhausen jubelt spät

Region / rajo & mj

TB Kirchentellinsfurt gegen

TSV Dettingen/Erms 0:3

Markus Müller (39. Minute) brachte die Dettinger mit einem Abstauber in Führung. Nach der Pause beschränkten sich die Gäste eher aufs Kontern und der TBK versuchte das Spiel zu machen. In der 63. Minute das 0:2, als TBK-Akteur Alkan den TSV-Stürmer Enzo Liotti im Sechzehner foulte. Den fälligen Elfmeter verwandelte Liotti sicher. Nur sechs Minuten später das 0:3. Erneut war Liotti der Nutznießer und verwertete die feine Vorarbeit von Blazevic. Somit fuhren die Gäste aus dem Ermstal den neunten Sieg im zehnten Spiel der letzten Wochen ein.

TB Kirchentellinsfurt: Alkan, Bierlmeier, Müller, Mägle (28. Durmus), Leibßle (77. Niebiosa), Hombach (77. Stoffregen), Wagner, Rosa, Lock, Kalaitzis, Petrolo.

TSV Dettingen/Erms: Hoffmann, Schairer, Kleih, Mannolo, Hirsch (84. Hille), Liotti (84. Lucic), Blazevic, Kostka, Randecker, Blakaj, Müller (83. Hug).

TSV Wittlingen gegen

SpVgg Mössingen 1:1

Die Partie begann forsch und die Einheimischen gingen bereits nach zwölf Minuten mit 1:0 durch Pascal Maier in Führung. Sein Flachschuss aus zehn Metern schlug im rechten, unteren Toreck ein. Die Gäste hatten danach mehrere gute Einschussmöglichkeiten durch Schneider, Walker und Tengelidis (20., 26. und 30. Minute). Etwas Zählbares kam aber nicht zustande. Entweder sie scheiterten am Pfosten, an der Latte oder am erneut stark haltenden TSV-Keeper Holger Eißele. Die 1:0-Führung zur Pause war glücklich. Wittlingen mühte sich im zweiten Abschnitt und kam kurzfristig durch Sebastian Maier und Moritz Krohmer zu Möglichkeiten, doch blieben die Gäste aus Mössingen weiter am Drücker. Jannick Schmitt war es, der nach 58 Minuten durch einen platzierten Flachschuss den 1:1-Ausgleich markierte. Zwar scheiterte Wittlingens Spielertrainer Fadil Aliu nochmals an der Latte des Mössinger Tores (64.), doch hatten die Gäste die klareren Möglichkeiten durch Georgios Tengelidis und Christian Gargiulo, dessen Freistoß an den Pfosten des TSV-Gehäuse klatschte. So blieb es bis zum Schlusspfiff beim glücklichen Punktgewinn für den TSV Wittlingen.

TSV Wittlingen: Eißele, Hiller, Beck, Aliu, Gern, Maier, Reiff, Krohmer, Lamparter, Ruess (59. Jebari), Maier (80. Zoffreo).

SpVgg Mössingen: Raisch, Isgören, Frzovic, Morosch, Wirtz, Gargiulo, Bendouma, Bubalo, Tengelidis, Walker (80. Gargiulo), Schmitt.

TSV Sickenhausen gegen

TuS Metzingen 4:3

Für die Hausherren begann es gegen den klaren Favoriten aus dem Ermstal denkbar schlecht, als Artavasd Vardanyan mit der ersten Gäste-Möglichkeit die Führung erzielte (17.). Entgegen der letzten Partien zeigten sich die Sickenhäuser jedoch nicht geschockt und glichen durch Sven Pichler aus (23.).

Die Gäste kamen wacher aus der Kabine und gingen nach einem schönen Angriff über die linke Angriffsseite durch Moritz Bächle erneut in Führung (50.). Ein schneller Einwurf auf Pichler brachte die Metzinger Abwehr aus dem Konzept und so stand es nach einer Stunde Spielzeit 2:2-Unentschieden.

Die Hausherren waren nun am Drücker und gingen durch einen sehenswerten Schuss in den Winkel durch Dominik Grauer das erste Mal in Führung. Telmo Teixeira Rebelo erhielt nach einer Diskussion mit dem Schiedsrichter die Ampelkarte und erwies seiner Mannschaft damit einen Bärendienst. Sickenhausen verpasste die Entscheidung durch mehrere Konter und wurde dafür prompt bestraft. Marc Golinski beförderte einen Freistoß direkt in die Maschen (90.+2). Mit der allerletzten Aktion des Spiels durften die Hausherren aber dann doch noch jubeln. Patrick Huggenberger brachte einen Freistoß aus dem Halbfeld gefährlich vors Metzinger Tor. Der Ball flog an Freund und Feind vorbei und kullerte so zum 4:3-Endstand in die Maschen.

TSV Sickenhausen: Starzmann, Huggenberger, Luz, Taubmann (60. Heck), Prantner, Laux (28. Hein), Kandlbinder, Russo (91. Schneider), Walker, Pichler, Do. Grauer.

TuS Metzingen: Hildinger, Tomasek, Imperatore, Golinski, Vardanyan, Fesseler (84. Avramidis), Bächle (81. Röhm), Zubaida, Teixeira-Rebelo, Klimatsidas, Tzakis (70. Lamin).