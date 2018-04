Fußball Bezirksliga Alb: Sickenhausen jubelt spät

Region / rajo & mj

TB Kirchentellinsfurt gegen

TSV Dettingen/Erms 0:3

Am gestrigen Mittwochabend traf der TB Kirchentellinsfurt auf den in der Rückrunde stark aufspielenden TSV Dettingen. In einer temporeichen ersten Hälfte, mit Chancen auf beiden Seiten, gingen die Dettinger in der 39. Spielminute in Führung. Der Ex-K’furter Marko Blazevic tankte sich über links durch. Seinen Schuss konnte TBK-Keeper Vedat Alkan noch abwehren, aber Markus Müller stand richtig und nickte den Abpraller zur Gästeführung ein.

Nach der Pause beschränkten sich die Gäste eher aufs Kontern und der TBK versuchte das Spiel zu machen. Die Ermstäler kamen so zu einigen gefährlichen Konterchancen. In der 63. Minuten war es dann soweit, als Alkan Stürmer Enzo Liotti im Sechzehner nur noch mit einem strafwürdigen Foul gehalten werden konnte. Den fälligen Strafstoß verwandelte Liotti sicher zum 2:0. Nur sechs Minuten später kam es zu einem Ballverlust der Heimelf in der Vorwärtsbewegung. Erneut war Liotti der Nutznießer und verwertete die feine Vorarbeit von Blazevic, der seine zweite Vorlage beisteuerte, zum 3:0. Die Entscheidung war gefallen. Danach war die Partie nur noch geprägt von einigen kleineren Fouls. Am Ergebnis änderte sich aber nichts mehr. Somit fuhren die Gäste aus dem Ermstal den neunten Sieg im zehnten Spiel ein.

TB Kirchentellinsfurt: Alkan, Bierlmeier, Müller, Mägle (28. Durmus), Leibßle (77. Niebiosa), Hombach (77. Stoffregen), Wagner, Rosa, Lock, Kalaitzis, Petrolo.

TSV Dettingen/Erms: Hoffmann, Schairer, Kleih, Mannolo, Hirsch (84. Hille), Liotti (84. Lucic), Blazevic, Kostka, Randecker, Blakaj, Müller (83. Hug).

TSV Wittlingen gegen

SpVgg Mössingen 1:1

Die Partie begann forsch und die Einheimischen gingen bereits nach zwölf Minuten mit 1:0 durch Pascal Maier in Führung. Sein Flachschuss aus zehn Metern schlug im rechten, unteren Toreck ein. Die Gäste, durch den Sieg vom vergangenen Sonntag hoch motiviert, übernahmen das Spielgeschehen und hatten mehrere gute Einschussmöglichkeiten durch Schneider, Walker und Tengelidis (20., 26. und 30. Minute). Etwas Zählbares kam aber nicht zustande. Entweder sie scheiterten am Pfosten, an der Latte oder am erneut stark haltenden TSV-Keeper Holger Eißele. Mit viel Glück retteten sich die Gastgeber in die Pause. Wittlingen mühte sich im zweiten Abschnitt und kam kurzfristig durch Sebastian Maier und Moritz Krohmer zu Möglichkeiten, doch blieben die Gäste aus Mössingen weiter am Drücker. Jannick Schmitt war es, der nach 58 Minuten durch einen platzierten Flachschuss den 1:1-Ausgleich markierte. Zwar scheiterte Wittlingens Spielertrainer Fadil Aliu nochmals an der Latte des Mössinger Tores (64.), doch hatten die Gäste die klareren Möglichkeiten durch Georgios Tengelidis und Christian Gargiulo, dessen Freistoß an den Pfosten des TSV-Gehäuse klatschte. So blieb es bis zum Schlusspfiff beim glücklichen Punktgewinn für den TSV Wittlingen.

TSV Wittlingen: Eißele, Hiller, Beck, Aliu, Gern, Maier, Reiff, Krohmer, Lamparter, Ruess (59. Jebari), Maier (80. Zoffreo).

SpVgg Mössingen: Raisch, Isgören, Frzovic, Morosch, Wirtz, Gargiulo, Bendouma, Bubalo, Tengelidis, Walker (80. Gargiulo), Schmitt.

SV Croatia Reutlingen gegen

SSC Tübingen 0:3

Gegen den Spitzenreiter aus Tübingen begannen die Kicker vom Dietweg ohne großen Respekt. Ante Galic hatte nach einem Diagonalball von Pascollo sogar die Führung auf dem Kopf, doch sein Ball klatschte ans Aluminium (15.) Der Ligaprimus schüttelte sich kurz und verzeichnete sechs Zeigerumdrehungen später ebenfalls einen Treffer an den Pfosten. Nun war das Spiel ausgeglichen. Nach einem Gassenball war Tübingens Fedor Luib auf einmal durch und der vollstreckte souverän zur Führung für die Gäste (26.).

Nach dem Wiederanpfiff warfen die Reutlinger Kroaten alles nach vorne, doch die SSC-Abwehr stand sicher. 20 Minuten vor dem Ende entschied Schiedsrichter Owen Murphy dann auf Strafstoß für den SSC, den Markos Chatziliadis sicher zum 2:0 verwandelte. In der Schlussphase konnten sich die Dietwegkicker dann bei ihrem Schlussmann Perkovic bedanken, der mit mehreren Paraden einen höheren Rückstand verhinderte. Gegen das dritte Tor der Gäste war er dann aber machtlos. Nikolaos Tsigaras nutzte einen Fehler im Spielaufbau der Kroaten eiskalt aus (89.).

SV Croatia Reutlingen: Perkovic, Soldo (62. Bulic), Pavic, Zovko, Petrovic, Nicolaci, Cilic, Pascolo, Pereira Almeida (54. Lukic), Galic (68. Klaric), Giambrone.

SSC Tübingen: Hornberger, Andacic, Jentsch, Luib, Beka, Chatziliadis (84. Tsigaras), Klaiber (55. Schachtschneider), Jahn, Rauscher, Katsaras (91. Mangliers), Wellhäuser (61. Seiberlich).

TSV Sickenhausen gegen

TuS Metzingen 4:3

In einer wahren Nervenschlacht behielten die Kicker des TSV Sickenhausen gegen den haushohen Favoriten aus Metzingen wichtige drei Punkte an der heimischen Linde. Dabei begann es für die Hausherren denkbar schlecht, als Artavasd Vardanyan mit der ersten Gäste-Möglichkeit die Führung erzielte (17.). Entgegen der letzten Partien zeigten sich die Sickenhäuser jedoch nicht geschockt und glichen durch Sven Pichler aus (23.).

Die Gäste kamen wacher aus der Kabine und gingen nach einem schönen Angriff über die linke Angriffsseite durch Moritz Bächle erneut in Führung (50.). Ein schneller Einwurf auf Pichler brachte die Metzinger Abwehr aus dem Konzept und so stand es nach einer Stunde Spielzeit 2:2-Unentschieden.

Die Hausherren waren nun am Drücker und gingen durch einen sehenswerten Schuss in den Winkel durch Dominik Grauer das erste Mal in Führung. Telmo Teixeira Rebelo erhielt nach einer Diskussion mit dem Schiedsrichter die Ampelkarte und erwies seiner Mannschaft damit einen Bärendienst. Sickenhausen verpasste die Entscheidung durch mehrere Konter und wurde dafür prompt bestraft. Marc Golinski beförderte einen Freistoß direkt in die Maschen (90.+2). Mit der allerletzten Aktion des Spiels durften die Hausherren aber dann doch noch jubeln. Patrick Huggenberger brachte einen Freistoß aus dem Halbfeld gefährlich vors Metzinger Tor. Der Ball flog an Freund und Feind vorbei und kullerte so zum 4:3-Endstand in die Maschen.

TSV Sickenhausen: Starzmann, Huggenberger, Luz, Taubmann (60. Heck), Prantner, Laux (28. Hein), Kandlbinder, Russo (91. Schneider), Walker, Pichler, Do. Grauer.

TuS Metzingen: Hildinger, Tomasek, Imperatore, Golinski, Vardanyan, Fesseler (84. Avramidis), Bächle (81. Röhm), Zubaida, Teixeira-Rebelo, Klimatsidas, Tzakis (70. Lamin).

TSV Pliezhausen gegen

TSV Altingen 4:0

Am Dienstag beim Abschlusstraining hatte Pliezhausens Trainer Thomas Schwend seinen Spieler Felix Walz nochmal zur Seite genommen und mit ihm extra Schusstraining geübt. „Er ist beidfüßig und so schussstark, aber er traut sich zu wenig zu“, erläuterte TSV-Abteilungsleiter Philipp Trimus die Sonderschicht.

Gestern traute es sich Walz zu – und wie: Mit zwei Fernschüssen brachte er sein Team im Abstiegsduell mit 2:0 in Führung. Wobei das zweite gute Aussichten auf das „Tor des Monats“ hätte, wenn’s jemand gefilmt hat: Aus 25 Metern traf Walz den Ball genau in den Winkel. „Das war der Wahnsinn!“, sagte Trimus. Altingen hatte es danach schwer, musste aufmachen, was Pliezhausen entgegen kam, das noch zwei weitere Treffer durch Michael Weimer (70.) und Bäuerle (85.) erzielte und damit die Altinger auf den letzten Tabellenplatz verwies.

TSV Pliezhausen: Öztürk, Hermann, Walz, Schoeibi (66. Ma. Weimer), Bauer, Gemmeke, Schumacher, Mi. Weimer, Bäuerle (86. Ziegler), Günen (92. Ziegler), Ziegler.

TSV Altingen: Postweiler, Postweiler, Haut, Häußler (46. Maier), Schmengler, Schäfer (46. Baur), Stöckle, Häußler, Wanner, Demir (46. Mitschele), Bross (46. Maier).