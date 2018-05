Fußball Bezirksliga Alb: Metzingen enttäuscht auf ganzer Linie

Region / Rajo

SG Reutlingen gegen

SpVgg Mössingen 5:1

Die SG Reutlingen besiegte die SpVgg Mössingen deutlich mit 5:1 (3:0). Dabei startete die Heimelf mit einem Blitztor in die Partie. Ilija Lucic nutzte 20 Sekunden nach Anpfiff eine Unsicherheit der Gäste und bediente den freistehenden David Mojsisch zum 1:0. In der 11. Minute schickte Andreas Heidt Lucic los und der knallte den Ball zum 2:0 in die Maschen. Gästeangreifer Christian Gargiulo prüfte dann SG-Keeper Rüdiger Nägele mit einem gefährlichen Fernschuss und in der zweiten nennenswerten Aktion der Gäste setzte Jannick Schmitt einen Schuss an den Außenpfosten. Dann kombinierte sich die SG in der 42. Minute schön durch und Heidt bediente Goalgetter Lucic zum 3:0.

Direkt nach der Pause gelang Heidt mit einem herrlichen 22-Meter-Freistoß das 4:0 und auf der Gegenseite erzielte der eingewechselte Okan Özkan mit einem schönen Schuss aus spitzem Winkel das 1:4 (55.). In der 64. Minute kam SG-Spieler Andreas Bäuerle nach einer Ecke frei zum Schuss und knallte zum 5:1-Endstand ein.

Eine tolle Flanke von Christoph Sauter köpfte Christian Locher an den Pfosten, zwei andere Assists von ihm wurden versiebt, eine seiner Flanken landete an der Latte. Nägele musste sich dann bei einem Flachschuss von Karim Bendouma ganz lang machen um den zweiten Gegentreffer zu verhindern. Danach hatte Markus Schneider die Chance zum 6:1, doch sein abgefälschter Schuss landete am Außenpfosten. Goalgetter Lucic schraubte sein Torekonto auf nun 24 Treffer in 28 Partien.

SG Reutlingen: Nägele, Möck, Bäuerle, Kvesic, Sauter, Heidt (81. Schneider), Mojsisch, Obersat, Mazourov, Lucic, Locher.

SpVgg Mössingen: Raisch, Frzovic (54. Böltzig), Morosch, Wirtz, Bendouma, Bubalo, Lauricella (20. Özkan), Semke, Gargiulo, Walker, Schmitt.

TB Kirchentellinsfurt gegen

SV Hirrlingen 3:0

Der TB Kirchentellinsfurt gewann sein Heimspiel gegen den SV Hirrlingen hochverdient mit 3:0. In der ersten Halbzeit machte der TBK geschickt die Räume zu und war immer wieder über Konter gefährlich. Den Gästen aus Hirrlingen fiel nicht viel ein. Als sie dann doch in der 35. Minute gefährlich vor das Heimtor kamen, verzog Marco Hartmann von halb linker Position denkbar knapp. Auf K’furter Seite tankte sich öfters Hakan Durmus über links durch, doch die Heim-Offensive verpasste die Flankenbälle nur knapp.

Den Dosenöffner spielte dann der aus der zweiten Mannschaft des TBK ausgeliehene Torjäger Crocetto Conigliaro, als er von seinem Mannschaftskollegen Maurizio Marra mustergültig per Flanke bedient wurde und den Ball ins Tor zur Führung köpfte (59.). In der 71. Minute erhöhte Kapitän Phil Hombach nach einem Freistoß ebenfalls per Kopf auf 2:0. Kurz vor Schluss setzte wieder Conigliaro aus dem Gewühl im Strafraum den Schlusspunkt mit seinem zweiten Treffer.

Insgesamt war der TBK die bessere Mannschaft; allen voran Conigliaro, Marra und Fatih Demir aus der zweiten Mannschaft fügten sich nahtlos in das Spiel ein und überzeugten auf ganzer Linie. „So kann es gerne weitergehen“, war Spielleiter Florian Kalbfell sichtlich mit der Vorstellung seines TBK zufrieden.

TB Kirchentellinsfurt: Schneck, Bierlmeier, Müller (52. Mägle), Vasilopoulos, Demir (76. Kalbfell), Durmus (83. Stoffregen), Hombach, Kalaitzis (78. Lock), Leibßle, Conigliaro, Marra.

SV Hirrlingen: Blesch, De Souza, Engraf, Kevin Hartmann (78. Saile), Esser, Aygün, Gall (77. P. Zug), Manuel Zug (46. Reichert), Straub, Moritz Zug, Marco Hartmann.

TSV Pliezhausen gegen

SV Zainingen 2:1

Den dritten Sieg in Folge landete der TSV Pliezhausen im Heimspiel gegen den SV Zainingen. In der ersten Hälfte war der Gastgeber die spielbestimmende Mannschaft, konnte sich aber erst nach gut 20 Minuten die ersten klaren Torchancen erspielen. In der 32. Minute gelang Marcel Weimer der wichtige 1:0-Führungstreffer. Die Gäste aus Zainingen blieben in der ersten Hälfte ohne nennenswerte Torchance. Kurz vor der Halbzeitpause gelang dem TSV durch Felix Walz die verdiente 2:0-Pausenführung.

Anderes Spiel in der zweiten Hälfte. Bereits in der 48. Minute verkürzten die Gäste durch Lars Maucher auf 1:2. Die Gäste übernahmen nach dem Anschlusstreffer mehr und mehr das Geschehen auf dem Platz, die sich ergebenen Torchancen blieben aber ungenutzt.

Die Gastgeber ihrerseits konnten an die Leistung der ersten 45 Minuten nicht mehr anknüpfen und hatten erst in den letzten Minuten der Begegnung durch Marcel Ziegler die ersten Torchancen, diese blieben ungenutzt. Am Ende blieb es beim etwas glücklichen, aufgrund der ersten Hälfte aber verdienten 2:1-Heimerfolg.

TSV Pliezhausen: Öztürk, Marcel Weimer (55. Hermann), Walz, Michael Weimer, Bauer, Retter (46. Ziegler), Gemmeke, Schumacher, Bäuerle, Armbruster, Werner (88. Wackenhut).

SV Zainingen: Xanthopoulos, Lais, Moser, Edel, Götz, Wörz, Stickel, Rieck (65. Lamparter), Schweizer, Andrasch, Maucher.

TSV Sickenhausen gegen

SV Croatia Reutlingen 1:6

Im Reutlinger Derby verlor der TSV Sickenhausen gegen den SV Croatia Reutlingen mit 1:6 (0:4).

Zuletzt zeigte die Formkurve der Mannschaft von Trainer Benjamin Ponath steil nach oben. Mit vier Siegen in Folge und dem dadurch entstandenen Selbstbewusstsein ging man in die anstehende Partie gegen den Lokalrivalen. Dabei war das Spiel bereits zur Halbzeit beim Stand von 4:0 für Croatia entschieden. Mann des Tages war auf Gästeseite einmal mehr Vincenzo Giambrone, der mit seinem Dreierpack in der ersten Spielhälfte (16., 27., 45.) einen immens großen Anteil am Kantersieg hatte. Weshalb es kein lupenreiner Hattrick wurde, hat der Stürmer seinem Mitspieler Mirko Jelcic zu verdanken, Jelcic netzte in der 37. Spielminute zum zwischenzeitlichen 3:0 ein. Die Gäste waren auch über die weiteren 45 Minuten in der zweiten Hälfte die spielbestimmende Mannschaft. Zwar bemühten sich die Hausherren noch einmal, doch an die Leistungen der vergangenen Wochen konnte man zu keinem Zeitpunkt anknüpfen. Wieder einmal zeigte die Heim-Defensive enorme Schwächen und musste sechs Gegentore einstecken. Mit 70 Gegentoren weist Sickenhausen die schwächste Defensive der Bezirksliga Alb auf.

TSV Sickenhausen: Starzmann (46. Wahr), Luz, Huggenberger, Prantner (46. Heck), Hein, Kandlbinder, Russo (46. Hummel), Prochiner, Grauer, Pichler, Walker.

SV Croatia Reutlingen: Coconcelli, Pavic (57. Perkovic), Zovko, Petrovic (78. Bulic), Nikolovski (70. Pereira Almeida), Nicolaci, Cilic, Pascolo, Giambrone (62. Lukic), Gerdes, Jelcic.

TuS Metzingen gegen

TSV Genkingen 1:5

Die TuS Metzingen kommt aus ihrem Formtief einfach nicht heraus. Mit einer 1:5-Schlappe mussten sich die Metzinger um ihren neuen Trainer Claudio Mastrangelo gegen den TSV Genkingen geschlagen geben. Zuletzt gab es für den vor der Saison so hoch gehandelten Favoriten um den Aufstieg 15 Gegentore in den letzten drei Spielen. „Das ist einfach zu viel, so können wir Platz zwei abhaken“, ärgerte sich Metzingens Spielleiter Thomas Zimmermann nach einer erneut erschreckenden und enttäuschenden Leistung seiner Mannschaft.

Die noch immer abstiegsbedrohten Genkinger machten durch den Auswärtssieg einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt und schoben sich auf den 11. Tabellenplatz vor. Im Spiel gegen die TuS zeigten sich die Sonnenbühler äußerst abschlussstark. „Genkingen nutzte seine Tormöglichkeiten eiskalt und machte aus sechs Chancen fünf Tore. Dagegen vergaben wir unsere Torchancen erneut ziemlich kläglich. Statt 3:1 für Metzingen stand es zur Pause 2:1 für Genkingen“, fasste Zimmermann die erste Spielhälfte zusammen. „Wir machten es den Gästen, die alle ihre Tore aus dem Spiel heraus erzielten, viel zu leicht. Wir sind alle sehr enttäuscht über die gezeigte Vorstellung, insbesondere direkt nach der Pause.“

Das Tor zum 0:1 von Philipp Deh (14.) glich Metzingens Marc Golinski, mit seinem 21. Saisontor aus. Kurz vor der Pause brachte Christoph Frank seine Mannschaft mit 2:1 in Front. In der zweiten Halbzeit spielte der TSV groß auf und schraubte das Ergebnis durch zwei weitere Tore von Christoph Frank (64., 81.) und Timo Kuhn (68.) weiter in die Höhe.

TuS Metzingen: Paradzikovic, Tomasek (53. Imperatore), Golinski, Avramidis, Fesseler, Vardanyan, Zubaida (9. Albay), Teixeira-Rebelo, Röhm (57. Lamin) (76. Ezewele), Klimatsidas, Tzakis.

TSV Genkingen: Heinzelmann, Fetzer (82. Schenk), Fulde, Christoph Frank, Tobias Frank, Grauer (77. Ciaston), Kuhn, Saur, Philipp Deh, Mayer, Elser.

TV Derendingen gegen

FC Engstingen 5:0

Der FC Engstingen verlor beim TV Derendingen deutlich mit 0:5. Vor der Partie war Engstingens Spielertrainer Stefan Baisch noch sehr zuversichtlich. „Gegen Derendingen sahen wir stets gut aus. Wir sind quasi so was wie ein Angstgegner für die“, sagte Baisch im Vorfeld. Doch aus etwas Zählbarem für die Gäste wurde nichts. Engstingen musste sich der besseren Mannschaft beugen und verlor auch in der Höhe verdient.

Nach einem Doppelpack von Derendingens Maximilian Untraut (8., 43.) ging es mit 2:0 für die Heimelf in die Kabinen. Nach der Pause ließ der Druck der Gastgeber nicht nach. Felix Schneider und Doppeltorschütze Tobias Katzmaier trugen sich mit ihren Treffern weiter in die Torschützenliste ein. Engstingen bleibt durch die Niederlage weiter auf dem 15. Tabellenplatz stehen.

TV Derendingen: Hildenbrand, Braun, Niklas Hegele, Schneider (67. Bouali) (78. Untraut), Jannik Hegele, Kaiser, Katzmaier, Bacher, Böhl, Fröhlich, Untraut (67. Pelz).

FC Engstingen: Kaczmarek, Freudenmann, Penkert, Dietmann, Kaufmann, Armbruster, Bitzer, Barho (58. Gauß), Weinbörner (81. Armbruster), Schenk, Modrow.

SSC Tübingen gegen

TSV Altingen 2:2

Der Spitzenreiter SSC Tübingen kam gegen den Tabellenvorletzten TSV Altingen nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Dabei gingen die Tübingen mit dem Tor von Florian Schachtschneider nach nur zwei Minuten in Führung. Altingen drehte mit einem Doppelpack von Offensivkraft Eric Schmengler (38., 48.) das Ergebnis und führte nach 48 Spielminuten mit 2:1.

Tübingen gab sich aber keineswegs geschlagen und kam noch einmal zum 2:2-Ausgleich. Torschütze war Markos Chatziliadis mit seinem 22. Saisontor. Die Tübinger führen trotz der Punkteteilung, weiter souverän die Tabelle mit 59 Punkten an.

SSC Tübingen: Hornberger, Jentsch, Sevic, Gorges, Beka (60. Klaiber), Seiberlich (65. Braunagel), Rauscher, Schachtschneider, Tsigaras, Chatziliadis, Katsaras.

TSV Altingen: Postweiler, Mitschele, Schmengler, Haut, Schäfer, Stöckle, Häußler (65. Maier), Stieb, Wanner (90. Nagel), Baur (75. Flynn), Bross (85. Maier).