Fußball Bezirksliga Alb: Mastrangelo soll’s bei der TuS richten

In der Fußball-Bezirksliga Alb sorgte der Landesliga-Absteiger TuS Metzingen unter der Woche für einen Paukenschlag. Der aufstiegsambitionierte Verein aus der Sieben-Keltern-Stadt zog am vergangenen Montag nach dem katastrophalen 1:4-Heimauftritt gegen den SV Croatia Reutlingen die Notbremse. Schon direkt nach der verlorenen Partie kündigte Metzingens Spielleiter Thomas Zimmermann Konsequenzen an. Diese folgten am Tage darauf. Trainer Necmettin Inan wurde mit sofortiger Wirkung freigestellt.

Einstimmige Entscheidung

Für den designierten Trainer springt Claudio Mastrangelo für die restliche Saison in die Bresche. Damit wurden die teils desolate Vorstellungen und daraus resultierenden vier Punkte aus den vergangenen fünf Spielen Trainer Inan zum Verhängnis. „Wir mussten reagieren. Die zuletzt gezeigten Leistungen, besonders vor heimischem Publikum waren einfach miserabel. Gegen Croatia hätten wir noch höher verlieren können. Die Entscheidung, mit einem neuen Trainer das Ziel Aufstieg doch noch realisieren zu können, war einstimmig. Die Abteilungsleitung, die Mannschaft sowie das ganze Metzinger Umfeld war für einen Neuanfang mit einem neuen Kommandogeber“, erklärte Metzingens Abteilungsleiter „Gino“ Texeira Rebelo auf Nachfrage der SÜDWEST PRESSE.

Durch den Sieg des Ligarivalen und Ortsnachbarn TSV Dettingen rangiert die TuS, bei einem Spiel mehr als die Elf von Trainer Erol Türkoglu, nur noch mit einem Pünktchen mehr auf dem Konto auf dem zweiten Tabellenplatz. „Die besseren Karten hat Dettingen. Aber wir spielen noch gegeneinander. Man spürte bereits im ersten Training unter Mastrangelo, der bisher unsere zweite Mannschaft betreute, dass ein anderer Wind weht. Ich nehme die Mannschaft in die Pflicht. Jetzt erst recht! Wir wollen alles Mögliche tun, um Platz zwei zu halten“, gibt sich Rebelo angriffslustig. Allerdings fuhren die Dettinger bereits am Mittwoch den zehnten Sieg im elften Spiel ein. Die besten Karten und die Leistungskurve sprechen ganz klar für die Schützlinge von Türkoglu. „Man muss den Hut vor dieser unglaublichen Serie ziehen. Sollte Dettingen weiter jedes Spiel gewinnen, haben sie es selbstverständlich auch verdient dort oben zu stehen und eventuell sogar noch aufzusteigen“, zollt Rebelo der Dettinger Siegesserie Respekt.

Metzingen gastiert am Sonntag beim zuletzt siegreichen Kellerkind FC Engstingen. Die Mannschaft der Trainer Kosta Panagiotidis und Stefan Baisch rangiert auf dem Tabellenplatz 14. „Gegen Engstingen müssen wir gewinnen. Ich wäre bitter enttäuscht, wenn wir mit dieser qualitativ stark besetzten Mannschaft dies nicht erreichen würden“, so der Metzinger Abteilungsleiter.

Dettingen vor schwerer Aufgabe

Auf den TSV Dettingen wartet am Sonntag ein ganz harter Brocken. Mit der SG Reutlingen gibt der in der Tabelle unmittelbare dahinterstehende Tabellenvierte seine Visitenkarte im Neuwiesenstadion ab. Die fulminante Dettinger Siegesserie soll auch gegen den direkten Konkurrenten um den möglichen Aufstieg weitergehen. Mit dem knappen aber am Ende verdienten 2:1-Heimerfolg am Mittwoch gegen den SV Zainingen hat man die beste Grundlage dafür geschaffen. Nach dem 0:1-Rückstand brachte Dettingens Tim Randecker die Blau-Weißen mit seinem Doppelpack zurück auf die Siegerstraße.