Fußball Bezirksliga Alb: Fünfter Sieg in Folge für Dettingen

Region / Rainer Jock

TSV Dettingen/Erms gegen

TSV Genkingen 1:0

In einer schwachen ersten Spielhälfte gelang es keiner Mannschaft gefährliche Situationen im Strafraum zu generieren. Trotz spielerischer Überlegenheit waren die Einheimischen nicht in der Lage, die gegnerische Abwehr unter Druck zu setzen und so gingen beide Teams torlos in die Pause.

Danach entwickelte sich ein deutlich besseres Spiel. Hatte zunächst Genkingen seine erste Torgelegenheit, so war es dann doch Dettingen, das mit einem Treffer von Randecker in der 55. Minute in Führung ging. Blazevic scheiterte noch an Torwart Heizelmann, doch den Abpraller musste Randecker nur noch über die Linie drücken.

Genkingen versuchte zu antworten und Schneider verfehlte nur knapp. Gentz hatte dann nach einem Traumpass den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte aber am glänzend reagierenden Dettinger Keeper Haßler, der zur Ecke abwehrte. Genkingen machte weiter Druck und Dettingen war nur noch sporadisch durch Konter gefährlich. Am Ende blieb es dann aber, wenn auch etwas glücklich, beim fünften Sieg in Folge für die Heimelf. Davon drei Mal mit 1:0 im neuen Jahr. Dettingens Vorsprung auf die Abstiegsplätze wächst damit weiter stetig an.

TSV Dettingen/Erms: Haßler, Schairer, Kleih, Mannolo, Hirsch, Liotti, Blazevic, Kostka (84. Finkbeiner), Randecker, Blakaj (75. Özer), Müller (87. Hoffmann)

TSV Genkingen: Heinzelmann, Frank (65. Grauer), Schneider, Fulde (62. Kuhn), Deh, List, Gentz (81. Schenk), Saur, Deh, Saur (65. Frank), Mayer.

SG Reutlingen gegen

TSV Pliezhausen 2:0

Nach einer Unachtsamkeit der SG-Abwehr kam Andreas Bäuerle freistehend zu einer Riesenchance, doch er schob freistehend am leeren Tor vorbei. Christoph Bäuerle auf der anderen Seite scheiterte knapp mit einem Kopfball und kurz darauf mit einem feinen Schuss an der Oberkante der Latte. Dann leistete sich die SG in der 22. und 33. Minute den Luxus, zwei von Lucic herausgeholte Elfmeter zu vergeben. Jacob Amman schoss übers Tor und David Mojsisch scheiterte an Keeper Huber. In der 38. Minute dann die 1:0-Führung. Nach schöner Vorarbeit von Sauter stand Andreas Bäuerle goldrichtig und verwandelte eiskalt. Der Torschütze war dann auch in der 44. Minute nach einer schönen Kombination, der Vorbereiter für Goalgetter Lucic, der zum 2:0 Pausenstand traf.

Dann gab es lange Zeit Leerlauf, bis auf einen gefährlichen Freistoß von Michael Weimer. Locher hatte eine gute Gelegenheit, doch die Passgenauigkeit fehlte zunehmend. Das rächte sich fast, als Pliezhausen mit einer schönen Kombination Christoph Bäuerle freispielte und der nur knapp verzog. Mit etwas zu viel Ergebnisverwaltung der Heimelf kam Michael Weimer mit einem gefährlichen Freistoß fast zum Anschlusstreffer.

SG Reutlingen: Nägele, Bäuerle, Kvesic, Röstel, Sauter, Ammann, Heidt, Mojsisch (70. Möck), Mazourov (89. Obersat), Lucic (83. Stern), Locher (86. Schneider)

TSV Pliezhausen: Huber, Walz, Theofeld (60. Klasen), Weimer, Bartetzko, Bauer (68. Hermann), Schumacher, Bäuerle, Günen (75. Haug), Armbruster.

Besondere Vorkommnisse: Ammann (SG Reutlingen) verschießt Foulelfmeter (21.). Mojsisch (SG Reutlingen) verschießt Foulelfmeter (32.).

TB Kirchentellinsfurt gegen

TSV Sickenhausen 4:0

Nach dem 1:0-Auswärtserfolg vergangener Woche konnte der TB Kirchentellinsfurt die Partie gegen den TSV Sickenhausen vor heimischer Kulisse klar für sich entscheiden. Der TBK war während der gesamten Spielzeit in allen Belangen das bessere und überlegenere Team und gewann am Ende, auch in der Höhe verdient mit 4:0.

Das 1:0 ging auf das Konto von Toni Rosa, der einen Abpraller gekonnt mit einer Drehung zum Führungstreffer verwerten konnte (20.). Nur neun Minuten später erhöhte Vasilopoulos mit einem sehenswerten Innenstoß aus 16 Metern auf 2:0. Nach der Pause dominierte die Heimmannschaft weiter und erhöhte durch Max Mägle per Flugkopfball auf 3:0 (64.).

Für Mägle war es der lang ersehnte erste Treffer für den TBK. In der 83. Minute setzte dann Patrick Wagner, nach einem schön vorgetragenen Konter, den Schlusspunkt. Kurz vor Schluss hatte Durmus noch die Möglichkeit auf 5:0 zu erhöhen, doch der Foulelfmeter wurde sehenswert von Keeper Starzmann gehalten.

Nun stehen für den TBK zwei englische Wochen an. Dabei spielen die Jungs von Trainer Robert Hofacker drei Mal vor heimischem Publikum. Mit dem Sieg über Sickenhausen hat sich der TBK eine gute Ausgangsposition im Kampf um den Klassenerhalt erarbeitet.

TB Kirchentellinsfurt: Schneck, Vasilopoulos, Bierlmeier, Wagner, Mägle (71. Ercan), Leibßle, Niebiosa, Hombach, Wagner, Rosa (72. Oguz), Petrolo (71. Durmus)

TSV Sickenhausen: Starzmann, Luz, Borst, Huggenberger, Schmid (34. Walker), Schneider, Gschwind, Russo (34. Riekert), Prochiner, Pichler, Rauscher.

SV Hirrlingen gegen

TuS Metzingen 0:1

„Diese Niederlage gegen Metzingen schmerzt ganz besonders. Wir hätten eigentlich viel mehr verdient gehabt und stehen am Ende mit leeren Händen da“, bilanzierte der enttäuschte Hirrlinger Spielertrainer Björn Straub nach dem Spielende. Sein SVH bestimmte das Spiel in weiten Teilen und ließ die Metzinger und den Ball laufen. Besonders das gefällige Passspiel seiner Mannschaft gefiel ihm. Doch in der 35. Spielminute zeigte sich die individuelle Klasse der Metzinger. Nachdem sie einen verunglückten Diagonalball der Hirrlinger abgefangen hatten, ging es ganz schnell. Ilias Klimatsidas brach auf der linken Seite bis zur Grundlinie durch und flankte hart und flach in die Mitte. Efstratios Tzakis musste nur noch den Fuß hinhalten und traf aus zwei Metern Entfernung ins Hirrlinger Tor. Danach änderte sich am Spiel nicht viel. Hirrlingen spielte und Metzingen reagierte.

Doch die Gäste aus der Sieben-Keltern-Stadt waren durch schnelle Konter weiter gefährlich. Auszeichnen konnte sich bei der TuS, laut Straub, der starke Torhüter Michael Paradzikovic, der mehrere Hirrlinger Tormöglichkeiten spektakulär entschärfte. Die TuS bleibt mit dem Auswärtserfolg weiter schärfster Verfolger des Spitzenreiters SSC Tübingen.

SV Hirrlingen: Johannes, Engraf, Hartmann, Basar, Gall (61. Zug), Straub, Zug (56. Aygün), Esser, Reichert, Zug, Hartmann

TuS Metzingen: Paradzikovic, Tomasek, Imperatore, Golinski, Kristofic, Vardanyan, Fesseler, Bächle (59. Avramidis), Teixeira-Rebelo (82. Zubaida), Tzakis, Klimatsidas.

SV Zainingen gegen

SV Croatia Reutlingen 1:1

Im ersten Pflichtspiel diesen Jahres für den SV Zainingen trennte man sich leistungsgerecht gegen den SV Croatia Reutlingen mit 1:1 unentschieden. In einem intensiven, zum Teil ruppigen Spiel, waren die Gäste zunächst die etwas aktivere Mannschaft. Aber mit der ersten gelungenen Aktion für den SVZ wurde Stürmer Adamski im Strafraum von den Beinen geholt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Steven Scheurer sicher zur 1:0-Führung in der vierten Spielminute. In der 20. Minute fiel bereits der Ausgleich. Niko-Kresimir Petrovic konnte völlig freistehend zum 1:1 einköpfen.

In der 25. Minute vergab dann Adamski nach einem Konter die Riesenchance zur Führung. Alleinstehend vor dem Gästetor verfehlte er nur hauchdünn das Gehäuse. Mit dem 1:1 ging es dann in die Kabinen.

Auch im zweiten Spielabschnitt schenkten sich die beiden Mannschaften keinen Boden, sodass es zu einem richtigen Fight wurde. Adamski tauchte noch zwei Mal gefährlich vor dem Tor der Kroaten auf, jedoch scheiterte er beide Male im Eins-gegen-eins an Gästekeeper Perkovic. Galic köpfte nach einem Eckball noch an den Außenpfosten. „Die Punkteteilung geht voll in Ordnung. Für das erste Spiel nach fast vier Monaten sind wir sehr zufrieden“, so Zainingens Pressewart Wolfgang Metzger.

SV Zainingen: Xanthopoulos, Sailer, Vidakovic, Wörz, Stickel, Blochinger, Scheurer, Andrasch, Adamski, Ruopp, Maucher

SV Croatia Reutlingen: Perkovic, Pavic, Zovko, Soldo, Petrovic, Nikolovski, Cilic, Pascolo, Pereira Almeida, Giambrone, Galic.

SSC Tübingen gegen

TSV Wittlingen 6:1

Auch nach der Winterpause alles beim Alten: Der SSC bestimmt seinen Gegner, lässt den Ball zirkulieren und wartet auf Fehler der Gegner. Gegen Wittlingen war es auch wieder so. Markos Chatziliadis schoss die ersten vier Tore für seinen SSC. Den zweiten davon per Strafstoß, nachdem der Wittlinger Abwehrspieler Jens Gern (32.) wegen einer Notbremse vom Platz gestellt wurde. Danach ließ der SSC nicht nach und traf durch Marcelo Rauscher (62.) und Dimitrios Katsaras (88.) insgesamt sechs Mal.

Zwischenzeitlich markierte der Wittlinger Torjäger Martin Reiff den Ehrentreffer für die Gäste. Tübingens Trainer Jonathan Annel war angetan von der Leistung seiner Mannschaft: „Wir haben mal wieder tollen Fußball gezeigt und den Gegner dominiert“.

SSC Tübingen: Hornberger, Andacic (70. Wybranietz), Jentsch (63. Wellhäuser), Gorges, Luib (64. Sevic), Rauscher, Schachtschneider, Tsigaras, Chatziliadis (70. Spataro), Jahn, Katsaras.

TSV Wittlingen: Eißele, Beck, Schaupp (45. Kastrati), Hiller, Aliu, Gern, Yildiz, Reiff (71. Jebari), Krohmer, Ruess (60. Duraku), Maier.

Rot: Gern (33./TSV Wittlingen/Notbremse).

SpVgg Mössingen gegen

FC Engstingen 1:3

In Mössingen gibt es derzeit nicht viel zu lachen. Nach der Niederlage in Altingen, war auch gegen Engstingen nichts zu holen, obwohl die Heimmannschaft mehr Spielanteile besaß. Das 0:1 fiel aus einem eigenem Freitstoß, der direkt zu einem Engstinger Konter führte. Trainer Evangelos Aroutsidis nimmt seine Mannschaft direkt in die Pflicht: „Wir haben eine richtig schlechte Trainingsbeteiligung. Wenn wir nicht anfangen zu kämpfen, steigen wir ab.“

SpVgg Mössingen: Raisch, Aroutsidis, Mandic, Frzovic, Morosch, Wirtz, Mengis (46. Mader), Tengelidis, Walker (64. Gargiulo), Schmitt, Nigro (74. Mangione).

FC Engstingen: Dohrmann, Baisch, Werz, Vöhringer, Dohrmann, Bitzer, Kroner, Barho, Dietmann, Armbruster (73. Penkert), Lindner (59. Kaufmann).

Tore: 0:1 Baisch (14.), 0:2 Barho (78.), 0:3 Penkert (88.), 1:3 Tengelidis (90.).

FC Rottenburg gegen

TV Derendingen 1:3

FC Rottenburg: Wagner, Weber, Baur, Kopp, Rave, Hirschka, Oeschger, Behr, Hanuman, Wiedmaier, Dettling.

TV Derendingen: Hildenbrand, Braun, Hegele, Katzmaier, Ligouis, Bacher, Fröhlich, Hegele, Kaiser, Lübben, Steinhilber.

Tore: 0:1 Ligouis (26.), 0:2 Lübben (39.), 1:2 Hirschka (75. Foulelfmeter), 1:3 Lübben (88.).